Kia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошди

·0·Авто
Kia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошди

Жанубий Кореянинг Kia автогиганти Америка Қўшма Штатлари бозорида ўз тарихидаги энг муваффақиятли даврни бошдан кечирмоқда. Компания июн ойи якунлари ва жорий йилнинг биринчи ярми бўйича савдо кўрсаткичларида мутлақ рекордларни қайд этди. ixbt.com маълумотларига кўра, бренднинг АҚШдаги муваффақиятига асосан гибрид технологияли кроссоверлар сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Июн ойи давомида Kia АҚШда 70 507 дона автомобил сотишга муваффақ бўлди, бу бренднинг ушбу ой учун бутун тарихи давомидаги энг юқори натижасидир. Йилнинг дастлабки олти ойи (январ-июн) натижалари ҳам рекорд даражада қайд этилди: дилерлар томонидан жами 430 727 дона автомобил реализация қилинди. Бу кўрсаткичлар Kia брендининг Шимолий Америка бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётганидан далолат беради.

Гибрид моделлар савдосидаги кескин сакраш

Мазкур ўсишнинг асосий драйвери сифатида гибрид моделлар намоён бўлмоқда. Ўтган йилнинг июн ойи билан солиштирганда, гибрид автомобиллар савдоси нақд 187 фоизга ошган. Хусусан, қуйидаги моделлар энг юқори динамикани кўрсатди:

  • Sportage Ҳйбрид — сотувлар 165 фоизга ошган;
  • Соренто Ҳйбрид — 145 фоизли ўсиш;
  • Карнивал Ҳйбрид — 54 фоизли ўсиш.
Ўзбекистон бозорида ҳам Kia моделларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, АҚШдаги ушбу тенденция глобал миқёсда гибрид ва тежамкор автомобилларга бўлган эҳтиёж ортиб бораётганини кўрсатади. Sportage модели июн ойида 15 995 дона сотилиб, бренднинг энг харидоргир автомобили мақомини сақлаб қолди.

Моделлар кесимидаги натижалар

Савдолар бўйича иккинчи ўринни янгиланган Теллуриде кроссовери эгаллади (11 432 дона, +23,7%). Кучли учликни К4 седани якунлаб берди. Гарчи ушбу модел савдоси ўтган йилга нисбатан 8,7 фоизга камайган бўлса-да, 10 553 дона кўрсаткич билан у ҳамон етакчилар қаторида қолмоқда. Шунингдек, ўрта ўлчамли К5 седани ҳам 13,6 фоизли ўсиш қайд этиб, 6 378 нафар харидорини топди.

Электромобиллар сегментида эса вазият турлича. Ихчам ЭV6 моделига талаб бироз пасайган (584 дона) бўлса, бренднинг флагман электр кроссовери ҳисобланган EV9 савдоси 42,3 фоизга ўсиб, 1 299 донани ташкил этди. Бу истеъмолчиларнинг каттароқ ва ҳашаматли электр йўлтанламасларига бўлган қизиқиши ортаётганидан далолат беради.

Ярим йиллик якунларига кўра, Sportage модели 94 907 дона сотув билан Kia'нинг АҚШдаги мутлақ етакчиси бўлиб турибди. Ундан кейинги ўринларни Теллуриде (73 602), К4 (73 579), Соренто (49 348) ва Карнивал (40 068) моделлари эгаллади. Экспертларнинг фикрича, Kia ўзининг агрессив нарх сиёсати ва замонавий дизайни билан Америка бозорида анъанавий етакчилар бўлган маҳаллий ва япон брендларига жиддий рақобат туғдиришда давом этади.

KiaАвтомобилАҚШРекордГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиVolkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиБугун, 03:57BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиBMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиБугун, 03:24МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиМкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиКеча, 18:52Renault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаRenault автомобиллари Google тизими билан тўлиқ интеграция қилинмоқдаКеча, 18:50Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиLada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиКеча, 15:55Renault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиRenault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиКеча, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди