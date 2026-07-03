Kia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошди
Жанубий Кореянинг Kia автогиганти Америка Қўшма Штатлари бозорида ўз тарихидаги энг муваффақиятли даврни бошдан кечирмоқда. Компания июн ойи якунлари ва жорий йилнинг биринчи ярми бўйича савдо кўрсаткичларида мутлақ рекордларни қайд этди. ixbt.com маълумотларига кўра, бренднинг АҚШдаги муваффақиятига асосан гибрид технологияли кроссоверлар сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Июн ойи давомида Kia АҚШда 70 507 дона автомобил сотишга муваффақ бўлди, бу бренднинг ушбу ой учун бутун тарихи давомидаги энг юқори натижасидир. Йилнинг дастлабки олти ойи (январ-июн) натижалари ҳам рекорд даражада қайд этилди: дилерлар томонидан жами 430 727 дона автомобил реализация қилинди. Бу кўрсаткичлар Kia брендининг Шимолий Америка бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётганидан далолат беради.
Гибрид моделлар савдосидаги кескин сакрашМазкур ўсишнинг асосий драйвери сифатида гибрид моделлар намоён бўлмоқда. Ўтган йилнинг июн ойи билан солиштирганда, гибрид автомобиллар савдоси нақд 187 фоизга ошган. Хусусан, қуйидаги моделлар энг юқори динамикани кўрсатди:
- Sportage Ҳйбрид — сотувлар 165 фоизга ошган;
- Соренто Ҳйбрид — 145 фоизли ўсиш;
- Карнивал Ҳйбрид — 54 фоизли ўсиш.
Моделлар кесимидаги натижаларСавдолар бўйича иккинчи ўринни янгиланган Теллуриде кроссовери эгаллади (11 432 дона, +23,7%). Кучли учликни К4 седани якунлаб берди. Гарчи ушбу модел савдоси ўтган йилга нисбатан 8,7 фоизга камайган бўлса-да, 10 553 дона кўрсаткич билан у ҳамон етакчилар қаторида қолмоқда. Шунингдек, ўрта ўлчамли К5 седани ҳам 13,6 фоизли ўсиш қайд этиб, 6 378 нафар харидорини топди.
Электромобиллар сегментида эса вазият турлича. Ихчам ЭV6 моделига талаб бироз пасайган (584 дона) бўлса, бренднинг флагман электр кроссовери ҳисобланган EV9 савдоси 42,3 фоизга ўсиб, 1 299 донани ташкил этди. Бу истеъмолчиларнинг каттароқ ва ҳашаматли электр йўлтанламасларига бўлган қизиқиши ортаётганидан далолат беради.
Ярим йиллик якунларига кўра, Sportage модели 94 907 дона сотув билан Kia'нинг АҚШдаги мутлақ етакчиси бўлиб турибди. Ундан кейинги ўринларни Теллуриде (73 602), К4 (73 579), Соренто (49 348) ва Карнивал (40 068) моделлари эгаллади. Экспертларнинг фикрича, Kia ўзининг агрессив нарх сиёсати ва замонавий дизайни билан Америка бозорида анъанавий етакчилар бўлган маҳаллий ва япон брендларига жиддий рақобат туғдиришда давом этади.
…