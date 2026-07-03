Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқаради
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп ва сиғимдор Повер Банк 20000 22.5V ташқи аккумуляторини халқаро бозорга тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Мазкур қурилма аллақачон компаниянинг глобал веб-сайтида пайдо бўлди, бу эса яқин кунларда жаҳон бозорларида, жумладан, Ўзбекистон ва Европа мамлакатларида ҳам сотувлар бошланишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг юқори сиғими ва ихчам дизайнида намоён бўлади. Қурилма 20 000 мА/соат (74 В/соат) қувватга эга бўлиб, бу замонавий смартфонларни ўртача 3-4 маротаба тўлиқ қувватлантириш учун етарли ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, глобал версия Хитой ички бозори учун чиқарилган вариантдан бир жиҳати билан фарқ қилади: халқаро моделда корпусга ўрнатилган (встроэнний) кабел мавжуд эмас.
Техник имкониятлар ва уланиш портлариҚурилма бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни қувватлантириш имконини берувчи учта порт билан жиҳозланган. Хусусан, фойдаланувчилар ихтиёрида битта USB Тйпе-К ва иккита USB Тйпе-А портлари мавжуд. Бу эса нафақат смартфонларни, балки планшет, ақлли соат ёки қулоқчинларни ҳам бир вақтда қувватлашга ёрдам беради. Максимал чиқиш қуввати 22,5 В ни ташкил этади, бу эса тезкор қувватлаш стандартларини қўллаб-қувватлайди.
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Xiaomi муҳандислари янги моделга комплекс ҳимоя тизимини жорий этишган. Ушбу тизим қурилмани қизиб кетишдан, ортиқча юкланишдан, қисқа туташувдан ва кучланишнинг кескин ўзгаришидан ишончли ҳимоя қилади. Бундай ҳимоя чоралари аккумуляторнинг хизмат қилиш муддатини узайтириш билан бирга, фойдаланувчи хавфсизлигини ҳам таъминлайди.
Дизайн ва нарх сиёсатиТашқи кўринишига кўра, Повер Банк 20000 22.5V классик услубда ишланган. Унинг ўлчамлари 150,6 х 72,2 х 26,3 мм ни ташкил этиб, сумкада ёки чўнтакда олиб юриш учун жуда қулай. Глобал бозорда ушбу гаджет асосан қора рангда сотувга чиқиши кутилмоқда. Корпус материали чидамли пластикдан тайёрланган бўлиб, у кундалик фойдаланишдаги тирналишларга бардошли.
Ҳозирча янги маҳсулотнинг Европа ва МДҲ мамлакатлари учун расмий нархи эълон қилинмаган. Бироқ, Хитой бозорида ушбу қурилма тахминан 25 АҚШ доллари атрофида баҳоланган. Экспертларнинг фикрича, глобал бозорда нархлар логистика ва солиқлар ҳисобига бироз юқорироқ бўлиши мумкин, шунга қарамай, у ўз сегментида энг рақобатбардош маҳсулотлардан бири бўлиб қолади.
Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ушбу янгилик айниқса аҳамиятли, чунки Xiaomi брендининг аксессуарлари мамлакатимизда жуда оммабоп. Сифат ва нарх мутаносиблиги бўйича ушбу Повер Банк узоқ сафарларга чиқувчилар ва кун давомида фаол гаджет ишлатувчилар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.
…