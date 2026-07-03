Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқаради

·24·Техно
Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқаради

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi компанияси ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп ва сиғимдор Повер Банк 20000 22.5V ташқи аккумуляторини халқаро бозорга тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Мазкур қурилма аллақачон компаниянинг глобал веб-сайтида пайдо бўлди, бу эса яқин кунларда жаҳон бозорларида, жумладан, Ўзбекистон ва Европа мамлакатларида ҳам сотувлар бошланишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг юқори сиғими ва ихчам дизайнида намоён бўлади. Қурилма 20 000 мА/соат (74 В/соат) қувватга эга бўлиб, бу замонавий смартфонларни ўртача 3-4 маротаба тўлиқ қувватлантириш учун етарли ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, глобал версия Хитой ички бозори учун чиқарилган вариантдан бир жиҳати билан фарқ қилади: халқаро моделда корпусга ўрнатилган (встроэнний) кабел мавжуд эмас.

Техник имкониятлар ва уланиш портлари

Қурилма бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни қувватлантириш имконини берувчи учта порт билан жиҳозланган. Хусусан, фойдаланувчилар ихтиёрида битта USB Тйпе-К ва иккита USB Тйпе-А портлари мавжуд. Бу эса нафақат смартфонларни, балки планшет, ақлли соат ёки қулоқчинларни ҳам бир вақтда қувватлашга ёрдам беради. Максимал чиқиш қуввати 22,5 В ни ташкил этади, бу эса тезкор қувватлаш стандартларини қўллаб-қувватлайди.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Xiaomi муҳандислари янги моделга комплекс ҳимоя тизимини жорий этишган. Ушбу тизим қурилмани қизиб кетишдан, ортиқча юкланишдан, қисқа туташувдан ва кучланишнинг кескин ўзгаришидан ишончли ҳимоя қилади. Бундай ҳимоя чоралари аккумуляторнинг хизмат қилиш муддатини узайтириш билан бирга, фойдаланувчи хавфсизлигини ҳам таъминлайди.

Дизайн ва нарх сиёсати

Ташқи кўринишига кўра, Повер Банк 20000 22.5V классик услубда ишланган. Унинг ўлчамлари 150,6 х 72,2 х 26,3 мм ни ташкил этиб, сумкада ёки чўнтакда олиб юриш учун жуда қулай. Глобал бозорда ушбу гаджет асосан қора рангда сотувга чиқиши кутилмоқда. Корпус материали чидамли пластикдан тайёрланган бўлиб, у кундалик фойдаланишдаги тирналишларга бардошли.

Ҳозирча янги маҳсулотнинг Европа ва МДҲ мамлакатлари учун расмий нархи эълон қилинмаган. Бироқ, Хитой бозорида ушбу қурилма тахминан 25 АҚШ доллари атрофида баҳоланган. Экспертларнинг фикрича, глобал бозорда нархлар логистика ва солиқлар ҳисобига бироз юқорироқ бўлиши мумкин, шунга қарамай, у ўз сегментида энг рақобатбардош маҳсулотлардан бири бўлиб қолади.

Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ушбу янгилик айниқса аҳамиятли, чунки Xiaomi брендининг аксессуарлари мамлакатимизда жуда оммабоп. Сифат ва нарх мутаносиблиги бўйича ушбу Повер Банк узоқ сафарларга чиқувчилар ва кун давомида фаол гаджет ишлатувчилар учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.

XiaomiПовер БанкТехнологияГаджетАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиАвстралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиБугун, 05:20Mark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиMark Zuckerberg сунъий интеллект агентлари кутилганидан секин ривожланаётганини тан олдиБугун, 04:51АҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиАҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссиясиБугун, 04:22NVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаNVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаБугун, 03:25Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариIntel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариБугун, 01:59ИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда