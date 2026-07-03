Бугун ЖЧ-2026да яна учта ҳал қилувчи баҳс бор...
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионатида плей-офф ҳаяжони давом этмоқда.
Бугун кечқурун ва эртага тонгда 1/16 финалнинг навбатдаги учта учрашуви ўтказилади. Австралия, Миср, Аргентина, Кабо-Верде, Колумбия ва Гана нимчорак финал йўлланмаси учун майдонга тушади.
Австралия ва Миср биринчи бўлиб ўйнайди
3 июль куни Тошкент вақти билан соат 23:00да Австралия ва Миср миллий жамоалари ўртасидаги баҳс бошланади.
Ҳар икки жамоа ҳам мусобақадаги иштирокини давом эттириш ва кейинги босқичга чиқиш учун кураш олиб боради.
Аргентина Кабо-Вердега қарши
4 июль тонгида турнир фаворитларидан бири Аргентина майдонга тушади.
Аргентиналиклар соат 03:00да Кабо-Верде термаси билан нимчорак финал йўлланмаси учун беллашади.
Колумбиянинг рақиби — Гана
Куннинг сўнгги учрашувида Колумбия ва Гана миллий жамоалари тўқнаш келади.
Ушбу баҳс 4 июль куни Тошкент вақти билан соат 06:30да бошланади.
ЖЧ-2026. 1/16 финал ўйинлари
3 июль
23:00 — Австралия — Миср
4 июль
03:00 — Аргентина — Кабо-Верде
06:30 — Колумбия — Гана
Учала баҳс ғолиби ҳам Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичига йўл олади. Мухлисларни яна бир футболга бой ва ҳаяжонли тун кутмоқда.
…