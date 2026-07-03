Португалия Хорватияни мағлуб этиб, Жахон чемпионатининг нимчорак финалига йўл олди

·0·Спорт
Португалия Хорватияни мағлуб этиб, Жахон чемпионатининг нимчорак финалига йўл олди

Португалия терма жамоаси Жахон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Хорватия устидан 2:1 ҳисобида қийин ғалабага эришди. Роберто Мартинез шогирдлари ушбу натижа орқали мусобақанинг нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритишди. Ўйин драматик воқеаларга бой бўлиб, учрашув тақдирини сўнгги дақиқаларда захирадан майдонга тушган ҳужумчи ҳал қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлими ҳар икки жамоанинг эҳтиёткорона ўйини билан бошланди. Криштиано Роналдо бир нечта вазиятларга эга бўлган бўлса-да, сифатли якуний зарбалар етишмади. Жоау Канцело чап қанотдан хавфли узатмаларни амалга ошириб, рақиб ҳимоясини саросимага солишга уринди, бироқ танаффусга қадар ҳисоб очилмади. Goal.com нашрининг ёзишича, биринчи бўлим ғояларга бой, аммо ижро борасида бироз оқсаган.

Иккинчи бўлимда ўйин суръати кескин ошди. Хорватияликлар қарши ҳужумда фаоллашиб, кетма-кет хавфли вазиятлар яратишни бошлашди. Дарвозабон Диого Коста Матео Ковасикнинг кучли зарбасини қайтаришга эришган бўлса-да, орадан икки дақиқа ўтиб Иван Перисик Португал дарвозасини ишғол қилди. Тажрибали вингернинг аниқ зарбаси хорватларни 1-0 ҳисобида олдинга олиб чиқди.

Роналдо ва Ramоснинг қаҳрамонлиги

Ҳисобда ортда қолган Португалия босимни оширди. Ренато Веига жарима майдончаси ичида йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Нуқтага яқинлашган Криштиано Роналдо адашмади ва мувозанатни тиклади. Бу гол португалиялик юлдуз учун психологик жиҳатдан жуда муҳим эди. Шундан сўнг, мураббий Роберто Мартинез Роналдони Гончало Ramосга алмаштиришга қарор қилди.

Учрашув якунланиши арафасида Рафаел Леао ўнг қанотдан ажойиб узатмани амалга оширди. Захирадан тушган Гончало Ramос икки ҳимоячи орасида баланд сакраб, боши билан дарвозани аниқ нишонга олди ва жамоасига ғалаба келтирувчи голни тақдим этди. Бу вазиятда хорватлар дарвозабони ожиз қолди.

Ўйиннинг сўнгги сониялари ҳақиқий драмага айланди. Хорватия терма жамоаси ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлгандек кўринганди, бироқ VAR текширувидан сўнг Марио Пасалик Йошко Гвардиолга тўпни узатишда офсайдда бўлгани аниқланди. Натижада гол бекор қилинди ва Португалия қийин ғалабани сақлаб қолди. Энди Мартинез жамоасини плей-офф босқичида Испанияга қарши жиддий синов кутмоқда.

ПортугалияХорватияКриштиано РоналдоГончало RamосЖахон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Австрияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиИспания Австрияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 нимчорак финалига йўл олдиБугун, 03:37Эндрик Бразилия терма жамоасидаги муҳит ва Карло Анселотти ҳақида гапирдиЭндрик Бразилия терма жамоасидаги муҳит ва Карло Анселотти ҳақида гапирдиБугун, 03:34Рафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилдиРафаел Леао Англия Премер-лигасига ўтиши мумкин: Тоттенхемга таклиф юборилдиБугун, 03:18Марсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал МадридгаМарсель Десайи: Виллиам Салиба дунёнинг энг яхши ҳимоячиси ва унинг йўли Реал МадридгаБугун, 03:16Португалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиПортугалия ва Хорватиянинг асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 03:08Испания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиИспания Австрияни йирик ҳисобда енгиб, 1/8 финалга йўл олдиБугун, 02:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди