Португалия Хорватияни мағлуб этиб, Жахон чемпионатининг нимчорак финалига йўл олди
Португалия терма жамоаси Жахон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Хорватия устидан 2:1 ҳисобида қийин ғалабага эришди. Роберто Мартинез шогирдлари ушбу натижа орқали мусобақанинг нимчорак финал йўлланмасини қўлга киритишди. Ўйин драматик воқеаларга бой бўлиб, учрашув тақдирини сўнгги дақиқаларда захирадан майдонга тушган ҳужумчи ҳал қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлими ҳар икки жамоанинг эҳтиёткорона ўйини билан бошланди. Криштиано Роналдо бир нечта вазиятларга эга бўлган бўлса-да, сифатли якуний зарбалар етишмади. Жоау Канцело чап қанотдан хавфли узатмаларни амалга ошириб, рақиб ҳимоясини саросимага солишга уринди, бироқ танаффусга қадар ҳисоб очилмади. Goal.com нашрининг ёзишича, биринчи бўлим ғояларга бой, аммо ижро борасида бироз оқсаган.
Иккинчи бўлимда ўйин суръати кескин ошди. Хорватияликлар қарши ҳужумда фаоллашиб, кетма-кет хавфли вазиятлар яратишни бошлашди. Дарвозабон Диого Коста Матео Ковасикнинг кучли зарбасини қайтаришга эришган бўлса-да, орадан икки дақиқа ўтиб Иван Перисик Португал дарвозасини ишғол қилди. Тажрибали вингернинг аниқ зарбаси хорватларни 1-0 ҳисобида олдинга олиб чиқди.
Роналдо ва Ramоснинг қаҳрамонлигиҲисобда ортда қолган Португалия босимни оширди. Ренато Веига жарима майдончаси ичида йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Нуқтага яқинлашган Криштиано Роналдо адашмади ва мувозанатни тиклади. Бу гол португалиялик юлдуз учун психологик жиҳатдан жуда муҳим эди. Шундан сўнг, мураббий Роберто Мартинез Роналдони Гончало Ramосга алмаштиришга қарор қилди.
Учрашув якунланиши арафасида Рафаел Леао ўнг қанотдан ажойиб узатмани амалга оширди. Захирадан тушган Гончало Ramос икки ҳимоячи орасида баланд сакраб, боши билан дарвозани аниқ нишонга олди ва жамоасига ғалаба келтирувчи голни тақдим этди. Бу вазиятда хорватлар дарвозабони ожиз қолди.
Ўйиннинг сўнгги сониялари ҳақиқий драмага айланди. Хорватия терма жамоаси ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлгандек кўринганди, бироқ VAR текширувидан сўнг Марио Пасалик Йошко Гвардиолга тўпни узатишда офсайдда бўлгани аниқланди. Натижада гол бекор қилинди ва Португалия қийин ғалабани сақлаб қолди. Энди Мартинез жамоасини плей-офф босқичида Испанияга қарши жиддий синов кутмоқда.
…