Ференцварош — Плзен: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Ференцварош — Плзен учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ференцварош бошланғич таркиби: 63. Радноти Д., 7. Бирманчевич В., 20. Каду, 17. Корбу М., 11. Деле, 4. Гомес М., 76. Лиштеш К., 6. Надь А., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 16. Захариассен К. (капитан).
Ференцварош захирадагилари: 15. Арзани Д., 18. Баги А., 90. Дибус Д., 71. Лакатош Ц., 10. Леви Ж., 72. Мадарас А., 80. Маига Х., 54. Надь О., 47. О'Доуда К., 33. Ори Л., 88. Ромменс П., 5. Зохоре Н.
Ференцварош бош мураббийи: Борбели Б.
Плзен бошланғич таркиби: 1. Тапай Д., 14. Доски М., 40. Две С., 29. Габриэль А., 17. Грошовски П. (капитан), 25. Кабонго К., 99. Мемич А., 20. Панос Ж., 36. Пиргич С., 98. Пребсл Ф., 12. Сойка А.
Плзен захирадагилари: 30. Байер В., 6. Черв Л., 23. Фаал Б., 18. Ладра Т., 7. Лавал С., 2. Палищак Т., 19. Суаре С., 10. Туре М., 3. Вавро Д., 9. Висински Д., 11. Выдра М., 44. Вигеле Ф.
Плзен бош мураббийи: Ковач Р.
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