Ференцварош — Торренсе: таркиблар ва жонли матн

·26·Спорт
Ференцварош — Торренсе: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги ФеренцварошТорренсе учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ференцварош бошланғич таркиби: 63. Радноти Д., 15. Арзани Д., 7. Бирманчевич В., 11. Деле, 4. Гомес М., 72. Мадарас А., 6. Надь А., 54. Надь О., 47. О'Доуда К., 16. Захариассен К. (капитан), 5. Зохоре Н.

Ференцварош захирадагилари: 18. Баги А., 20. Каду, 17. Корбу М., 90. Дибус Д., 75. Жозеф Л., 10. Леви Ж., 76. Лиштеш К., 80. Маига Х., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 88. Ромменс П., 1. Варга А.

Ференцварош бош мураббийи: Борбели Б.

Торренсе бошланғич таркиби: 1. Лукас Паес, 8. Алфаро А., 17. Драмме М., 33. Маркес Ж., 5. Мохамед Д., 45. Мутомбо Ж., 6. Удрири А., 11. Позо М., 23. Васкес Ж. (капитан), 4. Волней, 19. Зоаби К.

Торренсе захирадагилари: 27. Абубакари М., 31. Адрил, 14. Агирре Ж., 44. Бьерре С., 22. Дэвид Бруно, 3. Де Мария Ж. И., 21. Жатта Н., 7. Жан Д., 87. Моргадо Д., 29. Кинтеро Л., 26. Симоэс А., 2. Стопира.

Торренсе бош мураббийи: Траляо Л.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
4
Деле (Ференцварош) рақибининг либосидан тортди ва фақат ҳакамнинг сахийлиги туфайли жазодан қутулиб қолди.
1
Биринчи бўлим эндигина бошланди.
21:45
Ўйинни Ференцварош бошлаб беради.
21:45
Бугунги ўйинни Жером Бризар бошқариб боради.
21:45
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва улар билан таркиблар бўлимида танишиб чиқишингиз мумкин.
21:45
Бугунги баҳснинг матнли трансляциясига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Барчангизга мароқли ҳордиқ тилаймиз.
ФеренцварошТорренсеЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Торренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнТорренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:37Ференцварош — Плзен: таркиблар ва жонли матнФеренцварош — Плзен: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...15 август 05:33Моуринью «Реал»га нима етишмаётганини очиқ айтди...Моуринью «Реал»га нима етишмаётганини очиқ айтди...9 август 10:05Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди16 октябр 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди