Ференцварош — Торренсе: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Ференцварош — Торренсе учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ференцварош бошланғич таркиби: 63. Радноти Д., 15. Арзани Д., 7. Бирманчевич В., 11. Деле, 4. Гомес М., 72. Мадарас А., 6. Надь А., 54. Надь О., 47. О'Доуда К., 16. Захариассен К. (капитан), 5. Зохоре Н.
Ференцварош захирадагилари: 18. Баги А., 20. Каду, 17. Корбу М., 90. Дибус Д., 75. Жозеф Л., 10. Леви Ж., 76. Лиштеш К., 80. Маига Х., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 88. Ромменс П., 1. Варга А.
Ференцварош бош мураббийи: Борбели Б.
Торренсе бошланғич таркиби: 1. Лукас Паес, 8. Алфаро А., 17. Драмме М., 33. Маркес Ж., 5. Мохамед Д., 45. Мутомбо Ж., 6. Удрири А., 11. Позо М., 23. Васкес Ж. (капитан), 4. Волней, 19. Зоаби К.
Торренсе захирадагилари: 27. Абубакари М., 31. Адрил, 14. Агирре Ж., 44. Бьерре С., 22. Дэвид Бруно, 3. Де Мария Ж. И., 21. Жатта Н., 7. Жан Д., 87. Моргадо Д., 29. Кинтеро Л., 26. Симоэс А., 2. Стопира.
Торренсе бош мураббийи: Траляо Л.
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