Плзен — Левски София: таркиблар ва жонли матн

·26·Спорт
Плзен — Левски София: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги ПлзенЛевски София учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Плзен бошланғич таркиби: 44. Вигеле Ф., 99. Мемич А., 40. Две С., 3. Вавро Д., 2. Палищак Т., 6. Черв Л., 18. Ладра Т., 19. Суаре С., 17. Грошовски П. (капитан), 25. Кабонго К., 9. Висински Д.

Плзен захирадагилари: 14. Доски М., 23. Фаал Б., 29. Габриэль А., 7. Лавал С., 20. Панос Ж., 36. Пиргич С., 98. Пребсл Ф., 12. Сойка А., 5. Спачил К., 1. Тапай Д., 10. Туре М., 11. Выдра М.

Плзен бош мураббийи: Ковач Р.

Левски София бошланғич таркиби: 92. Вутсов С., 21. Невес А., 50. Димитров К. (капитан), 4. Макун К., 3. Майкон, 8. Груйич М., 19. Мубарик М., 22. Сула М., 35. Сержиньо, 17. Эвертон Бала, 7. Рейналдо.

Левски София захирадагилари: 47. Бурас А., 20. Сентельес А., 2. Эверттон С., 27. Куссо Д., 78. Луков М., 11. Око-Флекс А., 9. Переа Х., 31. Серафимов Н., 28. Стоянчов С., 1. Владимиров О.

Левски София бош мураббийи: Веласкес Ж.

ПлзенЛевски СофияЕвропа лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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