Лиллестрём — Плзен: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Лиллестрём — Плзен учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лиллестрём бошланғич таркиби: 12. Далберг П., 20. Феликс Ва, 28. Габриэльсен Р. (капитан), 8. Гулбрандсен Ф., 29. Ибрахимай И., 17. Китолано Э., 47. Кристиансен С., 14. Нихейм Г., 21. Оттоссон Ф., 26. Пэйнтсил И., 2. Рангер Л.
Лиллестрём захирадагилари: 25. Аканжи С., 7. Альперуд Л., 50. Бабич Л., 11. Элькер Ф., 5. Фосс С., 1. Хагеруп С., 19. Жебара С., 18. Кригард К., 16. Мелланд Ҳ., 15. Нордҳ Г., 10. Олсен Т., 3. Оттесен С.
Лиллестрём бош мураббийи: Одегаард Ҳ.
Плзен бошланғич таркиби: 44. Вигеле Ф., 80. Аду П., 6. Черв Л., 14. Доски М., 40. Две С., 29. Габриэль А., 17. Грошовски П. (капитан), 99. Мемич А., 2. Палищак Т., 98. Пребсл Ф., 12. Сойка А.
Плзен захирадагилари: 23. Фаал Б., 25. Кабонго К., 18. Ладра Т., 7. Лавал С., 36. Пиргич С., 19. Суаре С., 5. Спачил К., 1. Тапай Д., 10. Туре М., 3. Вавро Д., 9. Висински Д., 11. Выдра М.
Плзен бош мураббийи: Ковач Р.
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