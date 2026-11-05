Милан — Ференцварош: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Милан — Ференцварош учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Милан бошланғич таркиби: 96. Торриани Л., 33. Бартезаги Д., 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 80. Муса Ю., 12. Рабьо А. (капитан), 9. Рамуш Г., 42. Терраччано Ф.
Милан захирадагилари: 41. Буйе Л. П., 73. Камарда Ф., 28. Комотто К., 2. Эступиньян П., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 37. Питтарелла М., 11. Пулишич К., 35. Владимиров В.
Милан бош мураббийи: Аморим Р.
Ференцварош бошланғич таркиби: 90. Дибус Д. (капитан), 22. Беро М., 7. Бирманчевич В., 20. Каду, 17. Корбу М., 4. Гомес М., 75. Жозеф Л., 6. Надь А., 14. Ошват А., 28. Рамакерс Т., 16. Захариассен К.
Ференцварош захирадагилари: 15. Арзани Д., 18. Баги А., 11. Деле, 8. Кейта Н., 10. Леви Ж., 72. Мадарас А., 80. Маига Х., 54. Надь О., 88. Ромменс П., 1. Варга А., 68. Варга Зетень И., 5. Зохоре Н.
Ференцварош бош мураббийи: Борбели Б.
Изоҳлар 0
…