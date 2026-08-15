Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...
УЕФА Европа Лигасининг саралаш беллашувлари энг кульминацион нуқтасига етди. Мусобақанинг умумий (асосий) босқичи йўлланмаларини қўлга киритиш учун кураш олиб борадиган 24 та жамоа ва улар ўртасидаги плей-офф жуфтликлари расман маълум бўлди.
Энди қитъа клублари орзу қилинган асосий босқич чиптаси учун иккита учрашувдан иборат муросасиз плей-офф дуэлида майдонга тушади.
Ўйинлар қачон бўлиб ўтади?
Европа Лигаси плей-офф босқичининг тақвими қуйидагича белгиланган:
Дастлабки учрашувлар: 20 август куни;
Жавоб баҳслари: 27 август куни бўлиб ўтади.
Плей-офф раундининг барча жуфтликлари:
Қуръа натижаларига кўра, мухлисларни бир қатор шиддатли ва номдор клублар иштирокидаги тўқнашувлар кутмоқда:
«Қайрат» (Қозоғистон) — «Андерлехт» (Бельгия)
«Ягеллония» (Польша) — «Иберия 1999» (Грузия)
«Лех» (Польша) — «Тун» (Швейцария)
«Мьельбю» (Швеция) — «Зальцбург» (Австрия)
«Бешиктош» (Туркия) — «Кауно Жальгирис» (Литва)
«Университатя» (Руминия) — «Арарат-Армения» (Арманистон)
«Эгнатия» (Албания) — «Лиллестрём» (Норвегия)
«Трабзонспор» (Туркия) — «Ференцварош» (Венгрия)
ОФИ (Греция) — ЦСКА София (Болгария)
«Сент-Трюйден» (Бельгия) — «Омония» (Кипр)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Виктория» (Чехия)
«Бенфика» (Португалия) — «Орхус» (Дания)
Мазкур тўқнашувларда ғолиб чиққан клублар Европа Лигасининг янгиланган форматдаги асосий босқичида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлади.
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