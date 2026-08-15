Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...

·0·Спорт
Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...

УЕФА Европа Лигасининг саралаш беллашувлари энг кульминацион нуқтасига етди. Мусобақанинг умумий (асосий) босқичи йўлланмаларини қўлга киритиш учун кураш олиб борадиган 24 та жамоа ва улар ўртасидаги плей-офф жуфтликлари расман маълум бўлди.

Энди қитъа клублари орзу қилинган асосий босқич чиптаси учун иккита учрашувдан иборат муросасиз плей-офф дуэлида майдонга тушади.

Ўйинлар қачон бўлиб ўтади?

Европа Лигаси плей-офф босқичининг тақвими қуйидагича белгиланган:

  • Дастлабки учрашувлар: 20 август куни;

  • Жавоб баҳслари: 27 август куни бўлиб ўтади.

Плей-офф раундининг барча жуфтликлари:

Қуръа натижаларига кўра, мухлисларни бир қатор шиддатли ва номдор клублар иштирокидаги тўқнашувлар кутмоқда:

  • «Қайрат» (Қозоғистон) — «Андерлехт» (Бельгия)

  • «Ягеллония» (Польша) — «Иберия 1999» (Грузия)

  • «Лех» (Польша) — «Тун» (Швейцария)

  • «Мьельбю» (Швеция) — «Зальцбург» (Австрия)

  • «Бешиктош» (Туркия) — «Кауно Жальгирис» (Литва)

  • «Университатя» (Руминия) — «Арарат-Армения» (Арманистон)

  • «Эгнатия» (Албания) — «Лиллестрём» (Норвегия)

  • «Трабзонспор» (Туркия) — «Ференцварош» (Венгрия)

  • ОФИ (Греция) — ЦСКА София (Болгария)

  • «Сент-Трюйден» (Бельгия) — «Омония» (Кипр)

  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Виктория» (Чехия)

  • «Бенфика» (Португалия) — «Орхус» (Дания)

Мазкур тўқнашувларда ғолиб чиққан клублар Европа Лигасининг янгиланган форматдаги асосий босқичида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиАҚШлик легионерлар: Рикардо Пепи PSVни, Юнус Мусаҳ Миланни муваффақиятга етаклайдиБугун, 04:32Давиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио сафига кўчиб ўтдиБугун, 02:59Ханси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқдаХанси Флик Барселона сафида Ламин Ямални марказий ҳужумда синаб кўрмоқдаБугун, 02:19«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақида«Аҳмоқона хатолар қилдик»: Вадим Абрамов бой берилган очколар ҳақидаБугун, 00:52Килиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиКилиан Мбаппе «Реал»нинг янги мавсумдаги режаларини очиқладиБугун, 00:46Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Самарқандда драма: «Динамо» ва «Хоразм» жанговар дуранг қайд этди!Кеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?