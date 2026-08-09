Моуринью «Реал»га нима етишмаётганини очиқ айтди...
Жозе Моуриньюнинг фикрича, «Реал» қисқа таркиб билан узоқ мавсумни ўтказиш учун бир нечта позицияда ўйнай оладиган футболчиларга муҳтож. У Бернарду Силвани «6-рақам», марказий «8-рақам» ва ҳужумкор «10-рақам» позицияларида ҳаракат қила оладиган футболчи сифатида алоҳида таъкидлади.
«Реал Мадрид» янги мавсум олдидан навбатдаги назорат учрашувида ғалаба қозонди, аммо Жозе Моуриньюни ҳисобдан кўра бошқа масала кўпроқ ўйлантирмоқда. Португалиялик мутахассис «Ференцварош» устидан 2:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин жамоанинг қисқа таркиби ҳақида гапириб, Бернарду Силвани алоҳида мисол қилиб кўрсатди.
Моуриньюнинг фикрича, мавсум давомида жароҳатлар ва тақвим зичлиги шароитида битта позицияга боғланиб қолмайдиган футболчилар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Бернарду эса айнан шундай универсалликни таклиф қилади.
«Реал» Будапештдан ғалаба билан қайтди
Мадридликлар 8 август куни Будапештда «Ференцварош»га қарши мавсумолди назорат учрашувини ўтказди. Беллашув 2:1 ҳисобида «Реал» фойдасига якунланди.
Биринчи бўлимнинг 41-дақиқасида Марио Ривас ҳисобни очди. Танаффусдан кейин Карлос Эспи Арда Гюлер ва Федерико Вальверде иштирокидаги комбинацияни гол билан якунлаб, устунликни икки тўпга етказди. Венгрия клуби кейин бир гол билан жавоб қайтарди, аммо Моуринью жамоаси ғалабани сақлаб қолди.
Мураббий биринчи бўлимдаги ўйин унга кўпроқ ёққанини тан олди. Иккинчи таймда бир қатор ўзгаришлардан сўнг жамоанинг ташкиллашган ҳаракатларида пасайиш кузатилган.
Моуринью учун эса бундай хатолар мавсумолди босқичида ҳатто фойдали.
Унинг фикрича, расмий ўйинлар бошланмасидан аввал футболчилар қайси вазиятларда тўпни хавфсиз сақлаш, қачон вертикал узатмадан воз кечиш ва учрашувни қандай «ёпиш» кераклигини тушуниб олиши лозим.
Бернарду Силва нега Моуринью учун жуда муҳим?
Учрашувда асосий эътибор янги футболчилардан бири Бернарду Силвага қаратилди.
«Реал» 17 июнь куни португалиялик яримҳимоячи билан икки йиллик шартнома тузганини расман эълон қилган. Келишув 2028 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади. Бернарду бунгача 2017 йилдан бери «Манчестер Сити» сафида тўп тепган.
Моуринью футболчининг ҳозирги жисмоний ҳолати ҳали оптимал даражага чиқмаганини яширмади.
У Бернарду таътилдан кейин мавсумолди тайёргарлигига нисбатан паст жисмоний ҳолатда келганини, шу сабаб ҳали форма йиғиши кераклигини айтди. Бироқ мураббий унинг футбол сифатларини жуда юқори баҳолади.
Энг муҳими — Бернарду бир нечта вазифани бажара олади.
Моуриньюнинг таъкидлашича, португалиялик:
— «6-рақам» позициясида;
— марказий «8-рақам» сифатида;
— ҳужумкор «10-рақам» ролда;
— зарурат бўлса яна бошқа ҳужумкор позицияларда ўйнай олади.
Моуриньюнинг гапи янги трансфер талабими?
Бу ерда муҳим бир нозиклик бор.
Моуриньюнинг баёнотини «Реал яна Бернарду Силвага ўхшаган футболчини сотиб олиши керак» деган тўғридан-тўғри трансфер талаби сифатида тушуниш шарт эмас.
Унинг асл фикри таркиб структураси ҳақида эди.
«У уч-тўрт позицияда ўйнай олади. Биз кичик таркибни — тахминан 20 футболчини хоҳлаймиз. Жароҳат олган ва яқин ҳафталарда қайтмайдиган ўйинчиларимиз ҳам бор. Шунинг учун Бернарду Силва каби бир нечта позицияда ўйнай оладиган футболчилар бизга керак».
Яъни Моуринью учун асосий сўз — универсаллик.
Қисқа таркиб билан узоқ мавсум ўтказишда бир футболчининг икки-уч роль бажара олиши алоҳида қиймат касб этади. Бу мураббийга жароҳатлар вақтида схемани бузмасдан таркибни ўзгартириш имконини беради.
«Реал» учун яна бир сигнал бор
Бернардунинг Будапештдаги ўйини унинг янги клубидаги дастлабки мавсумолди учрашувларидан бири бўлди.
Моуринью иккинчи бўлимда футболчининг жисмоний куч етишмаётганини сезгач, уни майдон марказидан олдинроқ — «10-рақам» позициясига сурган. Бу қарорнинг ўзи португалияликнинг нега ҳозирги «Реал» учун муҳим эканини кўрсатади: у битта ўйиннинг ўзида ҳам вазифасини ўзгартира олади.
32 ёшли Бернарду «Манчестер Сити»да ҳам айнан шу жиҳати билан ажралиб турган. У марказий яримҳимоя, ҳужумкор яримҳимоя ва қанотда ҳаракат қилиб, жамоа тактикасига қараб ролини тез ўзгартира олади.
Навбатда «Депортиво» синови
«Реал» учун мавсумолди тайёргарлиги давом этади.
Мадридликларнинг навбатдаги назорат учрашуви 12 август куни «Депортиво Ла-Корунья»га қарши ўтказилади. Баҳс Ла-Коруньядаги «Абанка-Риасор» стадионида ташкил этилади. Бу учрашув «Реал»нинг расмий тақвимида ҳам тасдиқланган.
Моуринью учун қолган мавсумолди ўйинларида натижадан кўра жамоанинг янги тизимга мослашиши муҳимроқ бўлиши мумкин.
«Ференцварош»га қарши 2:1 ҳисобидаги ғалаба эса битта нарсани кўрсатди: «Реал»нинг асосий таркибида сифат етарли, аммо мавсум узоқ. Моуринью шунинг учун битта футболчидан бир нечта вазифа олиш мумкин бўлган таркиб қурмоқчи.
Бернарду Силва эса ҳозирча бу ғоянинг энг аниқ намунаси бўлиб турибди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…