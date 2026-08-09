Моуринью «Реал»га нима етишмаётганини очиқ айтди...

·63·Спорт
Моуринью «Реал»га нима етишмаётганини очиқ айтди...
Қисқача

Жозе Моуриньюнинг фикрича, «Реал» қисқа таркиб билан узоқ мавсумни ўтказиш учун бир нечта позицияда ўйнай оладиган футболчиларга муҳтож. У Бернарду Силвани «6-рақам», марказий «8-рақам» ва ҳужумкор «10-рақам» позицияларида ҳаракат қила оладиган футболчи сифатида алоҳида таъкидлади.

«Реал Мадрид» янги мавсум олдидан навбатдаги назорат учрашувида ғалаба қозонди, аммо Жозе Моуриньюни ҳисобдан кўра бошқа масала кўпроқ ўйлантирмоқда. Португалиялик мутахассис «Ференцварош» устидан 2:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин жамоанинг қисқа таркиби ҳақида гапириб, Бернарду Силвани алоҳида мисол қилиб кўрсатди.

Моуриньюнинг фикрича, мавсум давомида жароҳатлар ва тақвим зичлиги шароитида битта позицияга боғланиб қолмайдиган футболчилар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Бернарду эса айнан шундай универсалликни таклиф қилади.

«Реал» Будапештдан ғалаба билан қайтди

Мадридликлар 8 август куни Будапештда «Ференцварош»га қарши мавсумолди назорат учрашувини ўтказди. Беллашув 2:1 ҳисобида «Реал» фойдасига якунланди.

Биринчи бўлимнинг 41-дақиқасида Марио Ривас ҳисобни очди. Танаффусдан кейин Карлос Эспи Арда Гюлер ва Федерико Вальверде иштирокидаги комбинацияни гол билан якунлаб, устунликни икки тўпга етказди. Венгрия клуби кейин бир гол билан жавоб қайтарди, аммо Моуринью жамоаси ғалабани сақлаб қолди.

Мураббий биринчи бўлимдаги ўйин унга кўпроқ ёққанини тан олди. Иккинчи таймда бир қатор ўзгаришлардан сўнг жамоанинг ташкиллашган ҳаракатларида пасайиш кузатилган.

Моуринью учун эса бундай хатолар мавсумолди босқичида ҳатто фойдали.

Унинг фикрича, расмий ўйинлар бошланмасидан аввал футболчилар қайси вазиятларда тўпни хавфсиз сақлаш, қачон вертикал узатмадан воз кечиш ва учрашувни қандай «ёпиш» кераклигини тушуниб олиши лозим.

Бернарду Силва нега Моуринью учун жуда муҳим?

Учрашувда асосий эътибор янги футболчилардан бири Бернарду Силвага қаратилди.

«Реал» 17 июнь куни португалиялик яримҳимоячи билан икки йиллик шартнома тузганини расман эълон қилган. Келишув 2028 йилнинг 30 июнига қадар амал қилади. Бернарду бунгача 2017 йилдан бери «Манчестер Сити» сафида тўп тепган.

Моуринью футболчининг ҳозирги жисмоний ҳолати ҳали оптимал даражага чиқмаганини яширмади.

У Бернарду таътилдан кейин мавсумолди тайёргарлигига нисбатан паст жисмоний ҳолатда келганини, шу сабаб ҳали форма йиғиши кераклигини айтди. Бироқ мураббий унинг футбол сифатларини жуда юқори баҳолади.

Энг муҳими — Бернарду бир нечта вазифани бажара олади.

Моуриньюнинг таъкидлашича, португалиялик:

— «6-рақам» позициясида;

— марказий «8-рақам» сифатида;

— ҳужумкор «10-рақам» ролда;

— зарурат бўлса яна бошқа ҳужумкор позицияларда ўйнай олади.

Моуриньюнинг гапи янги трансфер талабими?

Бу ерда муҳим бир нозиклик бор.

Моуриньюнинг баёнотини «Реал яна Бернарду Силвага ўхшаган футболчини сотиб олиши керак» деган тўғридан-тўғри трансфер талаби сифатида тушуниш шарт эмас.

Унинг асл фикри таркиб структураси ҳақида эди.

«У уч-тўрт позицияда ўйнай олади. Биз кичик таркибни — тахминан 20 футболчини хоҳлаймиз. Жароҳат олган ва яқин ҳафталарда қайтмайдиган ўйинчиларимиз ҳам бор. Шунинг учун Бернарду Силва каби бир нечта позицияда ўйнай оладиган футболчилар бизга керак».

Яъни Моуринью учун асосий сўз — универсаллик.

Қисқа таркиб билан узоқ мавсум ўтказишда бир футболчининг икки-уч роль бажара олиши алоҳида қиймат касб этади. Бу мураббийга жароҳатлар вақтида схемани бузмасдан таркибни ўзгартириш имконини беради.

«Реал» учун яна бир сигнал бор

Бернардунинг Будапештдаги ўйини унинг янги клубидаги дастлабки мавсумолди учрашувларидан бири бўлди.

Моуринью иккинчи бўлимда футболчининг жисмоний куч етишмаётганини сезгач, уни майдон марказидан олдинроқ — «10-рақам» позициясига сурган. Бу қарорнинг ўзи португалияликнинг нега ҳозирги «Реал» учун муҳим эканини кўрсатади: у битта ўйиннинг ўзида ҳам вазифасини ўзгартира олади.

32 ёшли Бернарду «Манчестер Сити»да ҳам айнан шу жиҳати билан ажралиб турган. У марказий яримҳимоя, ҳужумкор яримҳимоя ва қанотда ҳаракат қилиб, жамоа тактикасига қараб ролини тез ўзгартира олади.

Навбатда «Депортиво» синови

«Реал» учун мавсумолди тайёргарлиги давом этади.

Мадридликларнинг навбатдаги назорат учрашуви 12 август куни «Депортиво Ла-Корунья»га қарши ўтказилади. Баҳс Ла-Коруньядаги «Абанка-Риасор» стадионида ташкил этилади. Бу учрашув «Реал»нинг расмий тақвимида ҳам тасдиқланган.

Моуринью учун қолган мавсумолди ўйинларида натижадан кўра жамоанинг янги тизимга мослашиши муҳимроқ бўлиши мумкин.

«Ференцварош»га қарши 2:1 ҳисобидаги ғалаба эса битта нарсани кўрсатди: «Реал»нинг асосий таркибида сифат етарли, аммо мавсум узоқ. Моуринью шунинг учун битта футболчидан бир нечта вазифа олиш мумкин бўлган таркиб қурмоқчи.

Бернарду Силва эса ҳозирча бу ғоянинг энг аниқ намунаси бўлиб турибди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Реал МадридЖозе МоуриньюБернарду СилваМанчестер СитиФеренцварош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиФедерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиБугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)