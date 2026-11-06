Рубен Аморим “Милан”нинг қақшатқич мағлубиятидан сўнг қатъий баёнот берди

·5·Спорт
Рубен Аморим “Милан”нинг қақшатқич мағлубиятидан сўнг қатъий баёнот берди

«Милан» клуби бош мураббийи Рубен Аморим Европа Лигасининг 4-турида Венгриянинг «Ференцварош» жамоасидан қабул қилинган кутилмаган ва оғриқли мағлубиятдан (0:2) сўнг ўз фикрларини кескин тарзда баён қилди. Ўз майдонида рўй берган муваффақиятсизликдан сўнг португалиялик мутахассис Football Italia нашрига берган интервюсида жамоани оқламаслигини очиқ тан олди.

Аморимнинг таъкидлашича, жамоа ҳозирги ҳолатида бир вақтнинг ўзида ҳам миллий чемпионат, ҳам Европа майдонларида тенг кураш олиб боришга жисмонан ва руҳий жиҳатдан тайёр эмас.

«Одатда жамоамни ҳимоя қилардим, аммо бу сафар эмас»: Аморимнинг иқрори

«Милан» бош мураббийи мағлубият сабабларини қуйидагича очиқлади:

  • Икки фронтдаги рақобат: «Биз ҳозирча бир вақтнинг ўзида икки мусобақада куч синашишга мутлақо тайёр эмасмиз. Ўйинга бўлган ёндашувимиз ва умумий муносабатимизни тубдан ўзгартириш устида жиддий ишлашимиз зарур»;

  • Баҳоналарсиз ҳақиқат: «Бугунги шармандали натижа учун ҳеч қандай баҳона бўлиши мумкин эмас. Одатда шогирдларимни омма олдида ҳимоя қилиш учун нимадир топардим, аммо бу сафар ундай қилмайман. Биз камтар бўлиб, майдонда аслида нима юз берганини тушуниб етишимиз шарт»;

  • Жасоратнинг етишмаслиги: «Биз ўйинга тайёр эмасдик, бизга ҳақиқий шижоат ва жасорат етишмади. Ҳатто ғалаба қозона олмаган тақдиримизда ҳам, вазиятни ўнглаш учун бор кучимизни беришимиз керак эди. Аммо бугун майдонда бундай иштиёқ кўринмади».

Европа Лигасидаги инқироз: 26-поғонага қулаш

Роберт Аморим қўл остидаги миланликларнинг еврокубоклардаги аҳволи ҳалокатли тус олмоқда:

  • Кетма-кет мағлубиятлар: Европа Лигасининг янгиланган умумий босқичида ўтказилган 4 та беллашувнинг 3 тасида «Милан» мағлубият аламини тотиб кўрди;

  • Хавфли ҳудуд: 4 тур якунларига кўра «россонери» умумий турнир жадвалининг қуйи қисмига — 26-ўринга тушиб кетди. Плей-офф йўлланмаси хавф остида қолган жамоа келгуси турларда фақат ғалаба учун майдонга тушишга мажбур.

МиланРубен АморимЕвропа ЛигасиФеренцварош
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Сан-Сиро”да шок: “Милан” Европа Лигасида “Ференцварош”га мағлуб бўлди“Сан-Сиро”да шок: “Милан” Европа Лигасида “Ференцварош”га мағлуб бўлдиБугун 09:06Милан — Ференцварош: таркиблар ва жонли матнМилан — Ференцварош: таркиблар ва жонли матнКеча 21:34Ференцварош — Торренсе: таркиблар ва жонли матнФеренцварош — Торренсе: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:40Ференцварош — Плзен: таркиблар ва жонли матнФеренцварош — Плзен: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигасида даҳшатли оқшом: “Борнмут” ва “Реал Сосьедад”дан йирик ғалабаларЕвропа Лигасида даҳшатли оқшом: “Борнмут” ва “Реал Сосьедад”дан йирик ғалабалар23 октябр 08:03Борнмут — Милан: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Милан: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози