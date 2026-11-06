Рубен Аморим “Милан”нинг қақшатқич мағлубиятидан сўнг қатъий баёнот берди
«Милан» клуби бош мураббийи Рубен Аморим Европа Лигасининг 4-турида Венгриянинг «Ференцварош» жамоасидан қабул қилинган кутилмаган ва оғриқли мағлубиятдан (0:2) сўнг ўз фикрларини кескин тарзда баён қилди. Ўз майдонида рўй берган муваффақиятсизликдан сўнг португалиялик мутахассис Football Italia нашрига берган интервюсида жамоани оқламаслигини очиқ тан олди.
Аморимнинг таъкидлашича, жамоа ҳозирги ҳолатида бир вақтнинг ўзида ҳам миллий чемпионат, ҳам Европа майдонларида тенг кураш олиб боришга жисмонан ва руҳий жиҳатдан тайёр эмас.
«Одатда жамоамни ҳимоя қилардим, аммо бу сафар эмас»: Аморимнинг иқрори
«Милан» бош мураббийи мағлубият сабабларини қуйидагича очиқлади:
Икки фронтдаги рақобат: «Биз ҳозирча бир вақтнинг ўзида икки мусобақада куч синашишга мутлақо тайёр эмасмиз. Ўйинга бўлган ёндашувимиз ва умумий муносабатимизни тубдан ўзгартириш устида жиддий ишлашимиз зарур»;
Баҳоналарсиз ҳақиқат: «Бугунги шармандали натижа учун ҳеч қандай баҳона бўлиши мумкин эмас. Одатда шогирдларимни омма олдида ҳимоя қилиш учун нимадир топардим, аммо бу сафар ундай қилмайман. Биз камтар бўлиб, майдонда аслида нима юз берганини тушуниб етишимиз шарт»;
Жасоратнинг етишмаслиги: «Биз ўйинга тайёр эмасдик, бизга ҳақиқий шижоат ва жасорат етишмади. Ҳатто ғалаба қозона олмаган тақдиримизда ҳам, вазиятни ўнглаш учун бор кучимизни беришимиз керак эди. Аммо бугун майдонда бундай иштиёқ кўринмади».
Европа Лигасидаги инқироз: 26-поғонага қулаш
Роберт Аморим қўл остидаги миланликларнинг еврокубоклардаги аҳволи ҳалокатли тус олмоқда:
Кетма-кет мағлубиятлар: Европа Лигасининг янгиланган умумий босқичида ўтказилган 4 та беллашувнинг 3 тасида «Милан» мағлубият аламини тотиб кўрди;
Хавфли ҳудуд: 4 тур якунларига кўра «россонери» умумий турнир жадвалининг қуйи қисмига — 26-ўринга тушиб кетди. Плей-офф йўлланмаси хавф остида қолган жамоа келгуси турларда фақат ғалаба учун майдонга тушишга мажбур.
Изоҳлар 0
…