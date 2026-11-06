“Сан-Сиро”да шок: “Милан” Европа Лигасида “Ференцварош”га мағлуб бўлди

·53·Спорт
“Сан-Сиро”да шок: “Милан” Европа Лигасида “Ференцварош”га мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Лигасининг 4-турида «Милан» ўз майдонида Венгриянинг «Ференсварош» клубига 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
  • Учрашувда Жозеф Ленни иккита гол уриб, жамоасига ғалаба келтирди ва венгрияликларнинг 12 очко билан турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилишини таъминлади.
  • «Милан» эса 4 ўйиндан сўнг атиги 3 очко билан 25-ўринга тушиб кетди ва плей-офф босқичига чиқиш имкониятини хавф остида қолдирди.

Европа Лигасининг 4-турида жаҳон футболи ихлосмандларини ҳайратда қолдирган кутилмаган натижа қайд этилди. Италиянинг гранд клуби «Милан» ўз майдонида — муҳташам «Сан-Сиро» стадионида Венгриянинг «Ференцварош» жамоасини қабул қилиб, 0:2 ҳисобида қақшатқич мағлубиятга учради.

Учрашув қаҳрамонига айланган Жозеф Леннининг иккинчи бўлимдаги иккита аниқ зарбаси венгрияликларга тарихий сафар ғалабасини тақдим этди ва мезбонларни мусобақадаги жиддий муаммолар қаршисида қолдирди.

Иккинчи бўлимдаги зарбалар: Жозеф Леннидан бенуқсон дубл

Учрашувнинг биринчи бўлимида дарвозалар дахлсиз қолган бўлса-да, танаффусдан кейин майдонда воқеалар ривожи кескин тус олди:

  • Ҳисобнинг очилиши: 52-дақиқада «Ференцварош» ҳужумчиси Жозеф Ленни миланликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (0:1);

  • Дубл ва ғалабанинг мустаҳкамланиши: 66-дақиқага келиб, Ленни яна бир бор «Милан» дарвозасини ишғол этди ва ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйди (0:2);

  • Қизил карточка ва соддиқ мудофаа: 77-дақиқада венгрияликлар майдонда бир киши кам бўлиб қолишди — уларнинг футболчиси четлатилди. Бироқ «россонери» қолган вақт давомида рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўла олмади.

Турнир жадвалидаги ҳолат: «Ференцварош» чўққида, «Милан» қуйида

Ушбу ўйиндан сўнг Европа Лигасининг умумий жадвалида икки клуб учун кескин фарқли манзара юзага келди:

  • «Ференцварош» сенсацияси: Венгрия чемпиони 4 та ўйиндан максимал 12 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг 2-ўрнига кўтарилиб олди;

  • «Милан»нинг хавотирли қулаши: Италия жамоаси 4 та баҳсда атиги 3 очко тўплаган ҳолда 25-ўринга шўнғиди ва плей-офф босқичига чиқиш имкониятини жиддий хавф остига қўйди.

Ўйин қайдномаси: УЕФА Европа Лигаси, 4-тур

«Милан» (Италия) – «Ференцварош» (Венгрия) 0:2 (0:0)

  • Голлар: Жозеф Ленни (52, 66).

  • «Милан»: Торриани, Диавара (Морейра, 46), Хила, де Винтер, Бартезаги (Камарда, 67), Муса, Ҳатчинсон, Яшари (Модрич, 63), Пулишич, Рамуш, Сиссе (Пулишич, 46).

  • «Ференцварош»: Дибус, Осват, Гомез, Рэмекерс, Каду, Беро (Бамиделе, 67), Захариассен (Майга, 86), Бирманчевич (Леви, 86), Адам, Корбу (Арзани, 90), Ленни (Мадарас, 67).

Европа ЛигасиМиланФеренцварошЖозеф Ленни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим “Милан”нинг қақшатқич мағлубиятидан сўнг қатъий баёнот бердиРубен Аморим “Милан”нинг қақшатқич мағлубиятидан сўнг қатъий баёнот бердиБугун 09:20Милан — Ференцварош: таркиблар ва жонли матнМилан — Ференцварош: таркиблар ва жонли матнКеча 21:34Ференцварош — Торренсе: таркиблар ва жонли матнФеренцварош — Торренсе: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:40Ференцварош — Плзен: таркиблар ва жонли матнФеренцварош — Плзен: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигасида даҳшатли оқшом: “Борнмут” ва “Реал Сосьедад”дан йирик ғалабаларЕвропа Лигасида даҳшатли оқшом: “Борнмут” ва “Реал Сосьедад”дан йирик ғалабалар23 октябр 08:03Борнмут — Милан: таркиблар ва жонли матнБорнмут — Милан: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози