“Сан-Сиро”да шок: “Милан” Европа Лигасида “Ференцварош”га мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Лигасининг 4-турида «Милан» ўз майдонида Венгриянинг «Ференсварош» клубига 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
- Учрашувда Жозеф Ленни иккита гол уриб, жамоасига ғалаба келтирди ва венгрияликларнинг 12 очко билан турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилишини таъминлади.
- «Милан» эса 4 ўйиндан сўнг атиги 3 очко билан 25-ўринга тушиб кетди ва плей-офф босқичига чиқиш имкониятини хавф остида қолдирди.
Европа Лигасининг 4-турида жаҳон футболи ихлосмандларини ҳайратда қолдирган кутилмаган натижа қайд этилди. Италиянинг гранд клуби «Милан» ўз майдонида — муҳташам «Сан-Сиро» стадионида Венгриянинг «Ференцварош» жамоасини қабул қилиб, 0:2 ҳисобида қақшатқич мағлубиятга учради.
Учрашув қаҳрамонига айланган Жозеф Леннининг иккинчи бўлимдаги иккита аниқ зарбаси венгрияликларга тарихий сафар ғалабасини тақдим этди ва мезбонларни мусобақадаги жиддий муаммолар қаршисида қолдирди.
Иккинчи бўлимдаги зарбалар: Жозеф Леннидан бенуқсон дубл
Учрашувнинг биринчи бўлимида дарвозалар дахлсиз қолган бўлса-да, танаффусдан кейин майдонда воқеалар ривожи кескин тус олди:
Ҳисобнинг очилиши: 52-дақиқада «Ференцварош» ҳужумчиси Жозеф Ленни миланликлар ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (0:1);
Дубл ва ғалабанинг мустаҳкамланиши: 66-дақиқага келиб, Ленни яна бир бор «Милан» дарвозасини ишғол этди ва ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйди (0:2);
Қизил карточка ва соддиқ мудофаа: 77-дақиқада венгрияликлар майдонда бир киши кам бўлиб қолишди — уларнинг футболчиси четлатилди. Бироқ «россонери» қолган вақт давомида рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўла олмади.
Турнир жадвалидаги ҳолат: «Ференцварош» чўққида, «Милан» қуйида
Ушбу ўйиндан сўнг Европа Лигасининг умумий жадвалида икки клуб учун кескин фарқли манзара юзага келди:
«Ференцварош» сенсацияси: Венгрия чемпиони 4 та ўйиндан максимал 12 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг 2-ўрнига кўтарилиб олди;
«Милан»нинг хавотирли қулаши: Италия жамоаси 4 та баҳсда атиги 3 очко тўплаган ҳолда 25-ўринга шўнғиди ва плей-офф босқичига чиқиш имкониятини жиддий хавф остига қўйди.
Ўйин қайдномаси: УЕФА Европа Лигаси, 4-тур
«Милан» (Италия) – «Ференцварош» (Венгрия) 0:2 (0:0)
Голлар: Жозеф Ленни (52, 66).
«Милан»: Торриани, Диавара (Морейра, 46), Хила, де Винтер, Бартезаги (Камарда, 67), Муса, Ҳатчинсон, Яшари (Модрич, 63), Пулишич, Рамуш, Сиссе (Пулишич, 46).
«Ференцварош»: Дибус, Осват, Гомез, Рэмекерс, Каду, Беро (Бамиделе, 67), Захариассен (Майга, 86), Бирманчевич (Леви, 86), Адам, Корбу (Арзани, 90), Ленни (Мадарас, 67).
Изоҳлар 0
…