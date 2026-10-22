Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матн

·24·Спорт
Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги ТрабзонспорХертс учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Трабзонспор бошланғич таркиби: 24. Онана А., 57. Кабасакал М., 4. Акайдин С., 39. Озкажар Ж., 55. Лопес Кабрал С., 26. Жабол-Фолкарелли Т., 3. Менди Б., 8. Бушуари Б., 10. Салах М. (капитан), 9. Франкулино, 70. Савиоло Н.

Трабзонспор захирадагилари: 81. Акчай К., 96. Чолак Э., 90. Эртем О., 6. Фабиньо, 7. Мучи Э., 27. Нваиву К., 20. Пина У., 58. Симсир А., 11. Туфан О., 1. Йилдирим А., 92. Йилмаз Ҳ.

Трабзонспор бош мураббийи: Рейс Т.

Хертс бошланғич таркиби: 1. Ройс Б., 23. Алтена Дж., 64. Фэган-Уолкотт М., 5. Маккарт Дж. (капитан), 2. Борхгревинк К., 10. Брага К., 22. Магнуссон Т., 19. Гендуз С., 7. Миллер К., 21. Уилсон Дж., 74. Мато Р.

Хертс захирадагилари: 28. Кларк З., 30. Фултон Р., 11. Каборе П., 29. Кержота С., 3. Кингсли С., 15. Макпейк Дж., 78. Менди Л., 33. Поллок Ф., 38. Стивенсон Г., 9. Уильямс Дж.

Хертс бош мураббийи: Вранкен В.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
4
Трабзонспор бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
21:46
Ниҳоят футболчилар майдонга чиқиб келишди! Ўйинни «Хартс» бошлаб беради.
21:45
Лоуренс Виссер бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли ҳакамлик қилишга ҳамда хатоларга йўл қўймасликка ҳаракат қилади.
21:45
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
21:45
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
ТрабзонспорХертсКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матнХертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:50КуПС — Трабзонспор: таркиблар ва жонли матнКуПС — Трабзонспор: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнПафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнБугун 21:16Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнНоршелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнБугун 21:13Кауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнКауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнБугун 21:10Яблонец — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЯблонец — Брайтон: таркиблар ва жонли матнБугун 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди