Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Трабзонспор — Хертс учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Трабзонспор бошланғич таркиби: 24. Онана А., 57. Кабасакал М., 4. Акайдин С., 39. Озкажар Ж., 55. Лопес Кабрал С., 26. Жабол-Фолкарелли Т., 3. Менди Б., 8. Бушуари Б., 10. Салах М. (капитан), 9. Франкулино, 70. Савиоло Н.
Трабзонспор захирадагилари: 81. Акчай К., 96. Чолак Э., 90. Эртем О., 6. Фабиньо, 7. Мучи Э., 27. Нваиву К., 20. Пина У., 58. Симсир А., 11. Туфан О., 1. Йилдирим А., 92. Йилмаз Ҳ.
Трабзонспор бош мураббийи: Рейс Т.
Хертс бошланғич таркиби: 1. Ройс Б., 23. Алтена Дж., 64. Фэган-Уолкотт М., 5. Маккарт Дж. (капитан), 2. Борхгревинк К., 10. Брага К., 22. Магнуссон Т., 19. Гендуз С., 7. Миллер К., 21. Уилсон Дж., 74. Мато Р.
Хертс захирадагилари: 28. Кларк З., 30. Фултон Р., 11. Каборе П., 29. Кержота С., 3. Кингсли С., 15. Макпейк Дж., 78. Менди Л., 33. Поллок Ф., 38. Стивенсон Г., 9. Уильямс Дж.
Хертс бош мураббийи: Вранкен В.
Изоҳлар 0
…