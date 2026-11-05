Трабзонспор — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Трабзонспор — Фрайбург учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Трабзонспор бошланғич таркиби: 24. Онана А., 20. Пина У., 27. Нваиву К., 39. Озкажар Ж., 19. Эскихеллач М., 3. Менди Б., 6. Фабиньо, 7. Мучи Э., 10. Салах М. (капитан), 30. Онуачу П., 70. Савиоло Н.
Трабзонспор захирадагилари: 4. Акайдин С., 81. Акчай К., 8. Бушуари Б., 96. Чолак Э., 90. Эртем О., 89. Гурен А., 57. Кабасакал М., 15. Савич С., 11. Туфан О., 1. Йилдирим А.
Трабзонспор бош мураббийи: Рейс Т.
Фрайбург бошланғич таркиби: 1. Бакхаус М., 17. Кюблер Л., 28. Гинтер М., 3. Линхарт П., 33. Макенго Ж., 8. Эггештайн М. (капитан), 16. Энгельхардт Я., 22. Ирие К., 42. Гото К., 32. Грифо В., 31. Матанович И.
Фрайбург захирадагилари: 19. Бесте Н., 30. Гюнтер К., 9. Хёлер Л., 24. Хут Ж., 5. Юнг А., 37. Розенфельдер М., 7. Шерхант Д., 14. Сузуки Ю., 39. Тарнутцер Р., 29. Трой П., 20. Ямамото Р., 27. Йилмаз Б.
Фрайбург бош мураббийи: Шустер Й.
Изоҳлар 0
…