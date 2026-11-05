Трабзонспор — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн

·20·Спорт
Трабзонспор — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Трабзонспор — Фрайбург учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Трабзонспор бошланғич таркиби: 24. Онана А., 20. Пина У., 27. Нваиву К., 39. Озкажар Ж., 19. Эскихеллач М., 3. Менди Б., 6. Фабиньо, 7. Мучи Э., 10. Салах М. (капитан), 30. Онуачу П., 70. Савиоло Н.

Трабзонспор захирадагилари: 4. Акайдин С., 81. Акчай К., 8. Бушуари Б., 96. Чолак Э., 90. Эртем О., 89. Гурен А., 57. Кабасакал М., 15. Савич С., 11. Туфан О., 1. Йилдирим А.

Трабзонспор бош мураббийи: Рейс Т.

Фрайбург бошланғич таркиби: 1. Бакхаус М., 17. Кюблер Л., 28. Гинтер М., 3. Линхарт П., 33. Макенго Ж., 8. Эггештайн М. (капитан), 16. Энгельхардт Я., 22. Ирие К., 42. Гото К., 32. Грифо В., 31. Матанович И.

Фрайбург захирадагилари: 19. Бесте Н., 30. Гюнтер К., 9. Хёлер Л., 24. Хут Ж., 5. Юнг А., 37. Розенфельдер М., 7. Шерхант Д., 14. Сузуки Ю., 39. Тарнутцер Р., 29. Трой П., 20. Ямамото Р., 27. Йилмаз Б.

Фрайбург бош мураббийи: Шустер Й.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
22:45
Ўйин бир дақиқалик сукут сақлаш туфайли кечиктирилади.
22:45
Бугунги учрашувнинг бош ҳаками Кристо Тохвер бўлади.
22:45
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
22:45
Салом ва бизнинг матнли жонли шарҳимизга хуш келибсиз! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор янгиликларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
ТрабзонспорФрайбургКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Монако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнМонако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн22 октябр 23:30Фрайбург — Яблонец: таркиблар ва жонли матнФрайбург — Яблонец: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:46Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матн22 октябр 21:19КуПС — Трабзонспор: таркиблар ва жонли матнКуПС — Трабзонспор: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Аугсбург — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнАугсбург — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:22«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди«Бавария» 3-ўриндаги «Фрайбург»ни сафарда енгиб, “Дортмунд”ни ортда қолдирди25 октябр 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози