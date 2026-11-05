Тун — Хертс: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Тун — Хертс учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Тун бошланғич таркиби: 1. Штеффен Н., 37. Далер Л., 19. Бамерт Ж., 23. Бурки М. (капитан), 2. Мамбва О., 70. Райхмут Н., 14. Кайт М., 16. Рот Ж., 30. Майер Н., 9. Дурсун Ф., 96. Лабо Б.
Тун захирадагилари: 20. Браски Р., 5. Бурги Н., 26. Кристофферссон Н., 21. Дербачи Д., 47. Фер Ф., 33. Гутбуб М., 52. Илич А., 15. Кристал П., 80. Ленген С., 25. Шпихер Т., 18. Страннегард Т., 13. Зукит Н.
Тун бош мураббийи: Привителли Г. Л.
Хертс бошланғич таркиби: 1. Ройс Б., 23. Алтена Дж., 64. Фэган-Уолкотт М., 17. Финдлей С., 5. Маккарт Дж., 3. Кингсли С. (капитан), 29. Кержота С., 78. Менди Л., 15. Макпейк Дж., 19. Гендуз С., 10. Брага К.
Хертс захирадагилари: 28. Кларк З., 30. Фултон Р., 39. Гиллис М., 11. Каборе П., 33. Поллок Ф., 38. Стивенсон Г., 9. Уильямс Дж., 21. Уилсон Дж.
Хертс бош мураббийи: Вранкен В.
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