Хертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Хертс — Норшелланн учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хертс бошланғич таркиби: 1. Ройс Б., 2. Борхгревинк К., 10. Брага К., 64. Фэган-Уолкотт М., 5. Маккарт Дж., 6. Макинти О., 15. Макпейк Дж., 78. Менди Л., 7. Миллер К., 18. Милн Х. (капитан), 21. Уилсон Дж.
Хертс захирадагилари: 23. Алтена Дж., 28. Кларк З., 17. Финдлей С., 30. Фултон Р., 39. Гиллис М., 19. Гендуз С., 11. Каборе П., 29. Кержота С., 3. Кингсли С., 74. Мато Р., 33. Поллок Ф., 9. Уильямс Дж.
Хертс бош мураббийи: Вранкен В.
Норшелланн бошланғич таркиби: 13. Хансен А., 14. Адель И., 10. Амоако П., 6. Бринк М., 18. Янссен Дж., 5. Лахтеенмяки Дж., 11. Линд А., 4. Маркманн Н., 25. Нельссон В., 23. Норхейм Р., 3. Салквист Т. (капитан).
Норшелланн захирадагилари: 15. Акуа С., 2. Анкерсен П., 29. Бертельсен В., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 49. Фабер В., 21. Хейде М., 8. Ройкьяер Н., 37. Садио Л., 9. Сольбаккен О., 28. Уокер М.
Норшелланн бош мураббийи: Ольсен Й.
Изоҳлар 0
…