Муҳаммад Салоҳ шахматга бўлган кучли иштиёқи ва онлайн рейтингини ошкор қилди

·12·Спорт
Муҳаммад Салоҳ шахматга бўлган кучли иштиёқи ва онлайн рейтингини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Trabzonspor ҳужумчиси Муҳаммад Салоҳ шахматга бўлган кучли иштиёқини ва онлайн рейтинги 1400 баллга етганини маълум қилди.
  • У бўш вақтининг катта қисмини ушбу интеллектуал ўйинга бағишлаб, деярли ҳар куни онлайн платформаларда ўйнайди.
  • Футболчининг тактик фикрлаш қобилиятини ўстиришга ёрдам берадиган шахматга бўлган қизиқиши унинг майдондаги ўйинига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Туркия Суперлигаси вакили «Трабзонспор» жамоаси ҳужумчиси Муҳаммад Салоҳ майдондан ташқаридаги энг катта қизиқиши ҳақида тўлқинланиб гапириб берди. Туркиянинг нуфузли 61saat нашри хабарига кўра, мисрлик машҳур юлдуз бўш вақтининг катта қисмини интеллектуал спорт тури — шахматга бағишлайди.

Футболчи онлайн платформаларда мунтазам доска суриб, рақиблари билан баҳслашишини ва у ердаги шахсий рейтинги 1400 баллга етганини маълум қилди.

«Деярли ҳар куни ўйнайман»: Салоҳнинг иқрори

Мисрлик тўпурар ушбу қадимий ўйин унинг кундалик ҳаётининг ажралмас қисмига айланганини таъкидлади:

  • Кучли муҳаббат: «Шахматга бўлган қизиқишим ақлдан озиш даражасига етди. Деярли ҳар куни ўйнайман ва бу ўйинни жуда яхши кўраман», — дея самимий фикр билдирди Салоҳ;

  • Тактика ва фикрлаш уйғунлиги: Шахмат майдондаги қарорлар тезлиги ва олдиндан кўра билиш қобилиятини чархлаши билан футболчининг ўйинига ҳам ижобий таъсир кўрсатаётгани мухлислар томонидан алоҳида эътироф этилмоқда.

Трабзондаги сермаҳсуллик: 10 ўйинда 8 та гол

Ўтган ёзда эркин агент мақомида «Трабзонспор» билан шартнома имзолаган Салоҳ янги клубида тез орада етакчиликни қўлга олди:

  • Ҳайратланарли статистика: Тажрибали ҳужумчи жамоа сафида барча мусобақаларда ўтказган 10 та учрашувида 8 та гол уриб, 4 та голли узатма муаллифига айланди;

  • Жамоа таянчи: Унинг бевосита иштирокидаги 12 та самарали ҳаракат «Трабзонспор»нинг ҳужум чизиғини лигадаги энг хавфли қуроллардан бирига айлантирди.

Турнир жадвали ва 19 октябрдаги принципиал тўқнашув

«Трабзонспор» мусобақа жадвалининг юқори қисмида муҳим курашларни олиб бормоқда:

  • Жадвалдаги ҳолат: Айни пайтда Трабзон жамоаси 13 очко билан 5-поғонада бормоқда ва 4-ўриндаги принципиал рақиби «Бешиктош»дан атиги 2 очко ортда қолмоқда (пешқадам «Галатасарой» ҳисобида 19 очко мавжуд);

  • Марказий баҳс: «Трабзонспор» 19 октябрь куни сафарда тўғридан-тўғри рақобатчиси — «Бешиктош»га қарши майдонга тушади. Ушбу қарама-қаршилик кучли тўртлик тақдирини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Муҳаммад СалоҳТрабзонспоршахматТуркия футболчиси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)22 сентябр 20:56«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди20 сентябр 16:02Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!20 сентябр 08:44«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди21 август 09:34Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»16 август 21:16КуПС — Трабзонспор: таркиблар ва жонли матнКуПС — Трабзонспор: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...