Муҳаммад Салоҳ шахматга бўлган кучли иштиёқи ва онлайн рейтингини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Trabzonspor ҳужумчиси Муҳаммад Салоҳ шахматга бўлган кучли иштиёқини ва онлайн рейтинги 1400 баллга етганини маълум қилди.
- У бўш вақтининг катта қисмини ушбу интеллектуал ўйинга бағишлаб, деярли ҳар куни онлайн платформаларда ўйнайди.
- Футболчининг тактик фикрлаш қобилиятини ўстиришга ёрдам берадиган шахматга бўлган қизиқиши унинг майдондаги ўйинига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда.
Туркия Суперлигаси вакили «Трабзонспор» жамоаси ҳужумчиси Муҳаммад Салоҳ майдондан ташқаридаги энг катта қизиқиши ҳақида тўлқинланиб гапириб берди. Туркиянинг нуфузли 61saat нашри хабарига кўра, мисрлик машҳур юлдуз бўш вақтининг катта қисмини интеллектуал спорт тури — шахматга бағишлайди.
Футболчи онлайн платформаларда мунтазам доска суриб, рақиблари билан баҳслашишини ва у ердаги шахсий рейтинги 1400 баллга етганини маълум қилди.
«Деярли ҳар куни ўйнайман»: Салоҳнинг иқрори
Мисрлик тўпурар ушбу қадимий ўйин унинг кундалик ҳаётининг ажралмас қисмига айланганини таъкидлади:
Кучли муҳаббат: «Шахматга бўлган қизиқишим ақлдан озиш даражасига етди. Деярли ҳар куни ўйнайман ва бу ўйинни жуда яхши кўраман», — дея самимий фикр билдирди Салоҳ;
Тактика ва фикрлаш уйғунлиги: Шахмат майдондаги қарорлар тезлиги ва олдиндан кўра билиш қобилиятини чархлаши билан футболчининг ўйинига ҳам ижобий таъсир кўрсатаётгани мухлислар томонидан алоҳида эътироф этилмоқда.
Трабзондаги сермаҳсуллик: 10 ўйинда 8 та гол
Ўтган ёзда эркин агент мақомида «Трабзонспор» билан шартнома имзолаган Салоҳ янги клубида тез орада етакчиликни қўлга олди:
Ҳайратланарли статистика: Тажрибали ҳужумчи жамоа сафида барча мусобақаларда ўтказган 10 та учрашувида 8 та гол уриб, 4 та голли узатма муаллифига айланди;
Жамоа таянчи: Унинг бевосита иштирокидаги 12 та самарали ҳаракат «Трабзонспор»нинг ҳужум чизиғини лигадаги энг хавфли қуроллардан бирига айлантирди.
Турнир жадвали ва 19 октябрдаги принципиал тўқнашув
«Трабзонспор» мусобақа жадвалининг юқори қисмида муҳим курашларни олиб бормоқда:
Жадвалдаги ҳолат: Айни пайтда Трабзон жамоаси 13 очко билан 5-поғонада бормоқда ва 4-ўриндаги принципиал рақиби «Бешиктош»дан атиги 2 очко ортда қолмоқда (пешқадам «Галатасарой» ҳисобида 19 очко мавжуд);
Марказий баҳс: «Трабзонспор» 19 октябрь куни сафарда тўғридан-тўғри рақобатчиси — «Бешиктош»га қарши майдонга тушади. Ушбу қарама-қаршилик кучли тўртлик тақдирини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…