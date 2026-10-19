Шомуродов Салоҳга етиб олди: Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун пойга авж олди

·81·Спорт
Шомуродов Салоҳга етиб олди: Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун пойга авж олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасида тўпурарлар пойгасида Элдор Шомуродов 7 та гол билан Муҳаммад Салоҳ ва Гифт Орбанга етиб олди.
  • Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда гол уриб, голли узатма берди ва ўзининг умумий голлар сонини 7 тага етказди.
  • Ҳозирда 7 тадан гол урган Ведат Мурики ҳам пешқадамлар сафида.
  • Муҳаммад Салоҳ 19 октябр куни ўтказиладиган ўйинда пешқадамликни мустаҳкамлаш имкониятига эга.

Туркия Суперлигасининг саккизинчи турига келиб, чемпионатнинг юлдуз ҳужумчилари ўртасида «Олтин бутса» соврини учун кураш максимал даражада кескинлашди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов навбатдаги турда гол ва голли узатма муаллифига айланиб, тўпурарлар пойгасида Муҳаммад Салоҳ ҳамда Гифт Орбанга етиб олди ва пешқадамлар сафидан жой олди.

Тўпурарлар пешқадами: Шомуродов, Мурики ва Салоҳ учлиги

Ҳозирда мусобақа тўпурарлари рўйхатида 7 тадан гол урган уч нафар футболчи етакчилик қилмоқда:

  • Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшеҳир»): «Газиантеп»га қарши кечган баҳсда 8-дақиқадаёқ ҳисобни очди, 82-дақиқада эса жамоадоши Умут Гунешга ғалаба тўпини ошириб (2:1), голлари сонини 7 тага етказиб олди;

  • Ведат Мурики («Фенербаҳче»): Косовалик форвард «Аланьяспор» дарвозасини ишғол қилиб, ўз ҳисобидаги голларни 7 тага етказди. Мурики мазкур тўплардан тўрттасини «Эюпспор»га қарши битта ўйинда (покер) киритган;

  • Гифт Орбан («Амед»): Бу турда рақиб дарвозасига йўл топа олмади ва захирага олинди. Унинг ҳисобида ҳам 7 та гол сақланиб турибди;

  • Муҳаммад Салоҳ («Трабзонспор»): Ҳисобида 7 та гол бўлган мисрлик юлдуз 8-тур доирасидаги учрашувини 19 октябрь куни ўтказади ва пешқадамликни мустаҳкамлаш учун яхши имкониятга эга.

Шомуродовнинг барқарорлиги: «Газиантеп»га қарши анъана ва сермаҳсул мавсум

Элдор Шомуродов мавсум бошидан буён деярли ҳар бир баҳсда гол уриб, ҳайратланарли барқарорлик намойиш этмоқда:

  • «Газиантеп» дарвозасига 3-гол: Ҳужумчи ўтган мавсумда «Газиантеп»га қарши иккала баҳсда ҳам гол урган бўлса, бу сафар ҳам ушбу анъанасини бузмади;

  • Тўпурарнинг тўплари: Шомуродов жорий мавсумда «Газиантеп»дан ташқари «Кожаэлиспор», «Трабзонспор», «Касимпаша» ва «Галатасарой» дарвозаларини бир мартадан ишғол қилди ҳамда «Генчлербирлиги»га қарши ўйинда дубль қайд этди.

Осимхен гол ура олмади, навбатдаги тўқнашув Салоҳ ва Влахович ўртасида

Тўпурарлик пойгасидаги бошқа юлдузлар ҳам ўз мавқейи учун кураш олиб бормоқда:

  • Виктор Осимхен ортда қолди: «Галатасарой» сафида 90 дақиқа ҳаракат қилган нигериялик юлдуз «Генчлербирлиги» дарвозасига гол уролмади (ғалаба голини рақиб посбони ўз дарвозасига киритди) ва 6 та гол билан таъқибчи ролида қолди;

  • 19 октябрдаги Салоҳ — Влахович дуэли: 6 та гол урган сербиялик ҳужумчи Душан Влахович ва 7 та голга эга Муҳаммад Салоҳ турнинг сўнгги марказий баҳси бўлмиш «Трабзонспор» — «Бешиктош» беллашувида ўзаро тўқнаш келади.

Шомуродовнинг юқори формаси уни нафақат клубнинг бош қуролига, балки Туркия чемпионатининг бош тўпурарлик камари учун ҳақиқий асосий даъвогарига айлантирмоқда.

Элдор ШомуродовТуркия СуперлигиТрабзонспорГазиантеп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гол ва ассист қайд этган Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Гол ва ассист қайд этган Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун 07:11Шомуродов бенефиси: Элдор Туркия Суперлигасида яна гол урди (видео)Шомуродов бенефиси: Элдор Туркия Суперлигасида яна гол урди (видео)Кеча 21:48Элдор Шомуродовдан гол ва ассист — “Башакшеҳир”га ғалаба келтирди (видео)Элдор Шомуродовдан гол ва ассист — “Башакшеҳир”га ғалаба келтирди (видео)Кеча 23:08Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!2 октябр 14:46«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди20 сентябр 16:02Элдор Шомуродов Осимҳен ва Салоҳ билан пойгада имкониятни бой бердими?Элдор Шомуродов Осимҳен ва Салоҳ билан пойгада имкониятни бой бердими?11 октябр 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...