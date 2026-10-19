Шомуродов Салоҳга етиб олди: Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун пойга авж олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасида тўпурарлар пойгасида Элдор Шомуродов 7 та гол билан Муҳаммад Салоҳ ва Гифт Орбанга етиб олди.
- Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда гол уриб, голли узатма берди ва ўзининг умумий голлар сонини 7 тага етказди.
- Ҳозирда 7 тадан гол урган Ведат Мурики ҳам пешқадамлар сафида.
- Муҳаммад Салоҳ 19 октябр куни ўтказиладиган ўйинда пешқадамликни мустаҳкамлаш имкониятига эга.
Туркия Суперлигасининг саккизинчи турига келиб, чемпионатнинг юлдуз ҳужумчилари ўртасида «Олтин бутса» соврини учун кураш максимал даражада кескинлашди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов навбатдаги турда гол ва голли узатма муаллифига айланиб, тўпурарлар пойгасида Муҳаммад Салоҳ ҳамда Гифт Орбанга етиб олди ва пешқадамлар сафидан жой олди.
Тўпурарлар пешқадами: Шомуродов, Мурики ва Салоҳ учлиги
Ҳозирда мусобақа тўпурарлари рўйхатида 7 тадан гол урган уч нафар футболчи етакчилик қилмоқда:
Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшеҳир»): «Газиантеп»га қарши кечган баҳсда 8-дақиқадаёқ ҳисобни очди, 82-дақиқада эса жамоадоши Умут Гунешга ғалаба тўпини ошириб (2:1), голлари сонини 7 тага етказиб олди;
Ведат Мурики («Фенербаҳче»): Косовалик форвард «Аланьяспор» дарвозасини ишғол қилиб, ўз ҳисобидаги голларни 7 тага етказди. Мурики мазкур тўплардан тўрттасини «Эюпспор»га қарши битта ўйинда (покер) киритган;
Гифт Орбан («Амед»): Бу турда рақиб дарвозасига йўл топа олмади ва захирага олинди. Унинг ҳисобида ҳам 7 та гол сақланиб турибди;
Муҳаммад Салоҳ («Трабзонспор»): Ҳисобида 7 та гол бўлган мисрлик юлдуз 8-тур доирасидаги учрашувини 19 октябрь куни ўтказади ва пешқадамликни мустаҳкамлаш учун яхши имкониятга эга.
Шомуродовнинг барқарорлиги: «Газиантеп»га қарши анъана ва сермаҳсул мавсум
Элдор Шомуродов мавсум бошидан буён деярли ҳар бир баҳсда гол уриб, ҳайратланарли барқарорлик намойиш этмоқда:
«Газиантеп» дарвозасига 3-гол: Ҳужумчи ўтган мавсумда «Газиантеп»га қарши иккала баҳсда ҳам гол урган бўлса, бу сафар ҳам ушбу анъанасини бузмади;
Тўпурарнинг тўплари: Шомуродов жорий мавсумда «Газиантеп»дан ташқари «Кожаэлиспор», «Трабзонспор», «Касимпаша» ва «Галатасарой» дарвозаларини бир мартадан ишғол қилди ҳамда «Генчлербирлиги»га қарши ўйинда дубль қайд этди.
Осимхен гол ура олмади, навбатдаги тўқнашув Салоҳ ва Влахович ўртасида
Тўпурарлик пойгасидаги бошқа юлдузлар ҳам ўз мавқейи учун кураш олиб бормоқда:
Виктор Осимхен ортда қолди: «Галатасарой» сафида 90 дақиқа ҳаракат қилган нигериялик юлдуз «Генчлербирлиги» дарвозасига гол уролмади (ғалаба голини рақиб посбони ўз дарвозасига киритди) ва 6 та гол билан таъқибчи ролида қолди;
19 октябрдаги Салоҳ — Влахович дуэли: 6 та гол урган сербиялик ҳужумчи Душан Влахович ва 7 та голга эга Муҳаммад Салоҳ турнинг сўнгги марказий баҳси бўлмиш «Трабзонспор» — «Бешиктош» беллашувида ўзаро тўқнаш келади.
Шомуродовнинг юқори формаси уни нафақат клубнинг бош қуролига, балки Туркия чемпионатининг бош тўпурарлик камари учун ҳақиқий асосий даъвогарига айлантирмоқда.
Изоҳлар 0
…