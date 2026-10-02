Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида 6 ўйинда 6 та гол уриб, жамоасининг голларининг 60 фоизига ҳисса қўшди.
- У «Trabzonspor», «Галатасарой», «Кожаели», «Касимпаша» ва «Генчлербирлиги» клубларига қарши ўйинларда гол уришга муваффақ бўлди.
- Шомуродовнинг ушбу натижаси уни Муҳаммад Салоҳ, Виктор Осимхен ва Ведат Мурики каби таниқли футболчилар билан бир қаторда «Олтин буца» учун курашаётган асосий номзодлардан бирига айлантирди.
Туркия Суперлигасида ўтган мавсумнинг тенгсиз тўпурари бўлган ҳамюртимиз Элдор Шомуродов янги мавсумни ҳам ҳайратланарли даражада сермаҳсул бошлади! Нуфузли Fotomac нашрининг таҳлилий мақоласида қайд этилишича, 31 ёшли ўзбек форварди «Истанбул Башакшеҳир»нинг барча муаммоларини бир ўзи елкасида кўтариб келмоқда.
Жамоа турнир жадвалида қийин даврни бошдан кечираётган бўлса-да, Шомуродов дунё футболи юлдузлари билан тенгма-тенг курашиб, «Олтин бутса»га асосий даъвогарлардан бири эканини исботламоқда. Хўш, Элдор қандай даҳшатли статистика намойиш этмоқда ва Туркиядаги тўпурарлар пойгасида кимлар билан рақобатлашмоқда?
6 ўйинда 6 та гол: Жамоа голларининг 60 фоизи Шомуродов ҳисобида!
Нури Шаҳин бошқарувидаги «Башакшеҳир» мавсумни мураккаб бошлади, аммо Шомуродов тўхтатиб бўлмас кучга айланди:
Бир ўзи 6 та гол: «Башакшеҳир» 6 турда жами 10 та гол киритган бўлса, шуларнинг нақ 6 тасига бевосита Элдор Шомуродов муаллифлик қилди;
Фантастик барқарорлик: Ўзбекистонлик ҳужумчи майдонга тушган 6 та учрашувнинг нақ 5 тасида рақиблар дарвозасини ишғол этди;
Кимларга гол урди? Элдор чемпионат давомида «Трабзонспор», «Галатасарой», «Кожаэли», «Касимпаша» дарвозаларига биттадан гол урган бўлса, «Генчлербирлиги»га қарши ўйинда дубль қайд этди;
Турнир жадвали: Ҳозирда жамоа 7 очко билан 12-поғонада бормоқда ва айнан Шомуродовнинг голлари клубни оғир инқироздан қутқариб турибди.
Юлдузлар тўқнашуви: «Олтин бутса» учун қайноқ пойга
«Ўтган мавсумда тўпурарлик учун курашган ҳужумчилардан фақатгина Элдор Шомуродов янги чемпионатда ҳам ўзининг юқори барқарорлигини тўлиқ сақлаб қола олди. У жамоанинг асосий юкини ўз зиммасига олган ягона етакчи бўлиб турибди».
Туркия Суперлигасида айни дамда тўпурарлар рўйхати ҳақиқий юлдузлар жанг майдонига айланган.
Туркия Суперлигаси тўпурарлар жадвали (6-турдан сўнг)
Ўрин
Футболчи
Клуби
Урган голлари
1-2
«Трабзонспор»
7 та гол
1-2
Гифт Орбан
«Амед»
7 та гол
3-5
«Истанбул Башакшеҳир»
6 та гол (6 ўйинда)
3-5
Виктор Осимхен
«Галатасарой»
6 та гол
3-5
Ведат Мурики
«Фенербаҳче»
6 та гол
6
Душан Влахович
«Бешиктош»
5 та гол
Лигадаги энг қимматбаҳо юлдузлар бўлмиш Салоҳ, Осимхен ва Влаховичлар қаторида ўзбек ҳужумчисининг яққол ажралиб туриши турк матбуотининг катта олқишига сазовор бўлмоқда.
Сизнингча, Элдор Шомуродов Салоҳ ва Осимхендек суперюлдузларни ортда қолдириб, бу йил ҳам Туркия Суперлигасининг «Олтин бутса»сини ютиб ола биладими? «Башакшеҳир»даги ўйинлари терма жамоамиздаги рақобатга қандай таъсир қилади?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи фахрининг янги зафарлари акс этган ушбу мақолани дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…