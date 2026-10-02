Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!

·12·Спорт
Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида 6 ўйинда 6 та гол уриб, жамоасининг голларининг 60 фоизига ҳисса қўшди.
  • У «Trabzonspor», «Галатасарой», «Кожаели», «Касимпаша» ва «Генчлербирлиги» клубларига қарши ўйинларда гол уришга муваффақ бўлди.
  • Шомуродовнинг ушбу натижаси уни Муҳаммад Салоҳ, Виктор Осимхен ва Ведат Мурики каби таниқли футболчилар билан бир қаторда «Олтин буца» учун курашаётган асосий номзодлардан бирига айлантирди.

Туркия Суперлигасида ўтган мавсумнинг тенгсиз тўпурари бўлган ҳамюртимиз Элдор Шомуродов янги мавсумни ҳам ҳайратланарли даражада сермаҳсул бошлади! Нуфузли Fotomac нашрининг таҳлилий мақоласида қайд этилишича, 31 ёшли ўзбек форварди «Истанбул Башакшеҳир»нинг барча муаммоларини бир ўзи елкасида кўтариб келмоқда.

Жамоа турнир жадвалида қийин даврни бошдан кечираётган бўлса-да, Шомуродов дунё футболи юлдузлари билан тенгма-тенг курашиб, «Олтин бутса»га асосий даъвогарлардан бири эканини исботламоқда. Хўш, Элдор қандай даҳшатли статистика намойиш этмоқда ва Туркиядаги тўпурарлар пойгасида кимлар билан рақобатлашмоқда?

6 ўйинда 6 та гол: Жамоа голларининг 60 фоизи Шомуродов ҳисобида!

Нури Шаҳин бошқарувидаги «Башакшеҳир» мавсумни мураккаб бошлади, аммо Шомуродов тўхтатиб бўлмас кучга айланди:

  • Бир ўзи 6 та гол: «Башакшеҳир» 6 турда жами 10 та гол киритган бўлса, шуларнинг нақ 6 тасига бевосита Элдор Шомуродов муаллифлик қилди;

  • Фантастик барқарорлик: Ўзбекистонлик ҳужумчи майдонга тушган 6 та учрашувнинг нақ 5 тасида рақиблар дарвозасини ишғол этди;

  • Кимларга гол урди? Элдор чемпионат давомида «Трабзонспор», «Галатасарой», «Кожаэли», «Касимпаша» дарвозаларига биттадан гол урган бўлса, «Генчлербирлиги»га қарши ўйинда дубль қайд этди;

  • Турнир жадвали: Ҳозирда жамоа 7 очко билан 12-поғонада бормоқда ва айнан Шомуродовнинг голлари клубни оғир инқироздан қутқариб турибди.

Юлдузлар тўқнашуви: «Олтин бутса» учун қайноқ пойга

«Ўтган мавсумда тўпурарлик учун курашган ҳужумчилардан фақатгина Элдор Шомуродов янги чемпионатда ҳам ўзининг юқори барқарорлигини тўлиқ сақлаб қола олди. У жамоанинг асосий юкини ўз зиммасига олган ягона етакчи бўлиб турибди».

Туркия Суперлигасида айни дамда тўпурарлар рўйхати ҳақиқий юлдузлар жанг майдонига айланган.

Туркия Суперлигаси тўпурарлар жадвали (6-турдан сўнг)

Ўрин

Футболчи

Клуби

Урган голлари

1-2

Муҳаммад Салоҳ

«Трабзонспор»

7 та гол

1-2

Гифт Орбан

«Амед»

7 та гол

3-5

Элдор Шомуродов

«Истанбул Башакшеҳир»

6 та гол (6 ўйинда)

3-5

Виктор Осимхен

«Галатасарой»

6 та гол

3-5

Ведат Мурики

«Фенербаҳче»

6 та гол

6

Душан Влахович

«Бешиктош»

5 та гол

Лигадаги энг қимматбаҳо юлдузлар бўлмиш Салоҳ, Осимхен ва Влаховичлар қаторида ўзбек ҳужумчисининг яққол ажралиб туриши турк матбуотининг катта олқишига сазовор бўлмоқда.

Сизнингча, Элдор Шомуродов Салоҳ ва Осимхендек суперюлдузларни ортда қолдириб, бу йил ҳам Туркия Суперлигасининг «Олтин бутса»сини ютиб ола биладими? «Башакшеҳир»даги ўйинлари терма жамоамиздаги рақобатга қандай таъсир қилади?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи фахрининг янги зафарлари акс этган ушбу мақолани дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Элдор ШомуродовИстанбул БашакшеҳирТуркия СуперлигиТрабзонспор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?20 сентябр 18:48«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди20 сентябр 16:02Шомуродов учун 15 млн евро: «Трабзонспор» режаси очилдиШомуродов учун 15 млн евро: «Трабзонспор» режаси очилди5 август 14:59Шомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этдиШомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди20 сентябр 00:42Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилди14 сентябр 06:03«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди19 сентябр 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди