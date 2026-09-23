Кичкина Эланинг орзуси амалга ошди: минглаб шарлар осмонга учирилди
Туркияда Трабзонспор ва Галатасарой жамоалари ўртасидаги учрашув олдидан кичкина Эла учун таъсирли тадбир ўтказилди. Саратонни енгиб, оғир даволаниш жараёнини ортда қолдирган қизалоқнинг орзуларидан бири амалга оширилди. Бу ҳақда Трабзонспор клуби расмий сайти хабар берди.
19 сентябрь куни Трабзон шаҳридаги Папара Парк стадионида бўлиб ўтган тадбирда Эла учун минглаб шарлар осмонга учирилди. Мазкур ташаббус «Biriniz Bin Olsun» уюшмаси кўмагида ташкил этилган.
Маълум қилинишича, Эла даволаниш жараёнидан сўнг ўзининг кичик, аммо самимий орзуларини билдирган. У сумка, Lego, оёқ кийими, велосипед ва кўплаб учадиган шарларни хоҳлаган. Унинг истакларини амалга ошириш учун кўнгиллилар ҳамда Трабзонспор жамоаси ташаббус кўрсатган.
Галатасаройга қарши учрашув бошланишидан олдин стадионда минглаб шарларнинг осмонга учирилиши Эла учун унутилмас лаҳзага айланди. Қизалоқ футболчилар билан бирга учрашув олдидан ўтказилган маросимда ҳам иштирок этди.
Изоҳлар 0
…