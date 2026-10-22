Эдди Ҳирннинг "Теремоана Жалоловни еб қўяди” деган гапига кескин реакция
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Промоутер Эдди Ҳирннинг австралиялик Теремоана Теремоана Баҳодир Жалоловни мағлуб этиши ҳақидаги баёноти халқаро матбуотда қизғин баҳсларга сабаб бўлди.
- Британиялик журналист Жонни Рашман промоутернинг бу иддаосига қарши чиқиб, ўзбекистонлик боксчининг техник маҳорати ва ҳаваскорлар ўртасидаги икки карра ғалабаси унинг устунлигини кўрсатишини таъкидлади.
Супер оғир вазн тоифасида икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбекистонлик енгилмас боксчи Баҳодир Жалолов ҳамда мағлубият нималигини билмай келаётган австралиялик нокаутчи Теремоана Теремоана ўртасидаги эҳтимолий жанг муҳокамаси халқаро матбуотда авж олмоқда.
Аввалроқ машҳур британиялик промоутер Эдди Ҳирн Теремоана рингда Жалоловни «еб қўйиши»ни таъкидлаб, шов-шувли баёнот берган эди. Бироқ таниқли британиялик спорт журналисти Жонни Рашман промоутернинг ушбу иддаосига қўшилмаслигини очиқ баён қилиб, баҳсга ўз муносабатини билдирди.
«Гапириш осон»: Рашман Эдди Ҳирнга қарши
Жонни Рашман промоутерларнинг баландпарвоз ваъдаларига эътироз билдириб, ҳақиқий бокс савияси рингда намоён бўлишини эслатди:
Иддаоларга муносабат: «Эдди Ҳирн Теремоана Жалоловни “еб қўяди”, деб баёнот берди. Аммо бу вазиятда эски бир ҳикмат жуда ўринли: “Гапириш осон, чунки буни ҳар ким эплай олади”», — деб ёзди таҳлилчи;
Қарама-қаршилик даражаси: Рашманнинг фикрича, ушбу икки гигант ўртасидаги тўқнашув оғир вазн мухлислари учун чинакам шиддатли ва тактик қарама-қаршиликка айланади.
Нима учун Баҳодир Жалолов устунликка эга?
Британиялик журналист ўзбек боксчисининг жанг олиб бориш услуби танқид қилинишига ҳам изоҳ бериб, унинг юқори маҳоратини алоҳида кўрсатиб ўтди:
«Зерикарли» тамғасининг сабаби: «Жалолов балки рингдаги энг томошабоп ва таваккалчи жангчи эмасдир, аммо айримлар айтаётганидек мутлақо зерикарли ҳам эмас. Одатда, агар боксчи техник жиҳатдан бенуқсон ва жуда кучли бўлса, уни осонгина “зерикарли” деб атай бошлашади;
Рингдаги синф фарқи: Жалолов Теремоанани рингда техник томондан бутунлай ожиз қолдиришга тўлиқ қодир. Энг муҳими, у ҳаваскорлар боксида Теремоана устидан аллақачон икки бор ишончли ғалаба қозониб улгурган», — дея таъкидлади Жонни Рашман.
Лондондаги муваффақиятли қадам
Эслатиб ўтамиз, Баҳодир Жалолов яқинда, 17 октябрь куни Буюк Британия пойтахти Лондондаги муҳташам «O2 Arena»да бўлиб ўтган йирик бокс кечасида (Даниэль Дюбуа — Фабио Уордли 2 оқшоми доирасида) маҳаллий даъвогар Соломон Дакресга қарши рингга кўтарилиб, очколар ҳисобига кўра ғалаба қозонган эди.
Ҳаваскорлар орасидаги қарама-қаршилик тарихи ҳамда профи-боксдаги кескин ривожланиш Баҳодир Жалолов ва Теремоана Теремоана ўртасидаги эҳтимолий жангнинг аҳамиятини янада оширмоқда.
Изоҳлар 0
…