Эдди Ҳирннинг "Теремоана Жалоловни еб қўяди” деган гапига кескин реакция

·14·Спорт
Эдди Ҳирннинг "Теремоана Жалоловни еб қўяди” деган гапига кескин реакция
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Промоутер Эдди Ҳирннинг австралиялик Теремоана Теремоана Баҳодир Жалоловни мағлуб этиши ҳақидаги баёноти халқаро матбуотда қизғин баҳсларга сабаб бўлди.
  • Британиялик журналист Жонни Рашман промоутернинг бу иддаосига қарши чиқиб, ўзбекистонлик боксчининг техник маҳорати ва ҳаваскорлар ўртасидаги икки карра ғалабаси унинг устунлигини кўрсатишини таъкидлади.

Супер оғир вазн тоифасида икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбекистонлик енгилмас боксчи Баҳодир Жалолов ҳамда мағлубият нималигини билмай келаётган австралиялик нокаутчи Теремоана Теремоана ўртасидаги эҳтимолий жанг муҳокамаси халқаро матбуотда авж олмоқда.

Аввалроқ машҳур британиялик промоутер Эдди Ҳирн Теремоана рингда Жалоловни «еб қўйиши»ни таъкидлаб, шов-шувли баёнот берган эди. Бироқ таниқли британиялик спорт журналисти Жонни Рашман промоутернинг ушбу иддаосига қўшилмаслигини очиқ баён қилиб, баҳсга ўз муносабатини билдирди.

«Гапириш осон»: Рашман Эдди Ҳирнга қарши

Жонни Рашман промоутерларнинг баландпарвоз ваъдаларига эътироз билдириб, ҳақиқий бокс савияси рингда намоён бўлишини эслатди:

  • Иддаоларга муносабат: «Эдди Ҳирн Теремоана Жалоловни “еб қўяди”, деб баёнот берди. Аммо бу вазиятда эски бир ҳикмат жуда ўринли: “Гапириш осон, чунки буни ҳар ким эплай олади”», — деб ёзди таҳлилчи;

  • Қарама-қаршилик даражаси: Рашманнинг фикрича, ушбу икки гигант ўртасидаги тўқнашув оғир вазн мухлислари учун чинакам шиддатли ва тактик қарама-қаршиликка айланади.

Нима учун Баҳодир Жалолов устунликка эга?

Британиялик журналист ўзбек боксчисининг жанг олиб бориш услуби танқид қилинишига ҳам изоҳ бериб, унинг юқори маҳоратини алоҳида кўрсатиб ўтди:

  • «Зерикарли» тамғасининг сабаби: «Жалолов балки рингдаги энг томошабоп ва таваккалчи жангчи эмасдир, аммо айримлар айтаётганидек мутлақо зерикарли ҳам эмас. Одатда, агар боксчи техник жиҳатдан бенуқсон ва жуда кучли бўлса, уни осонгина “зерикарли” деб атай бошлашади;

  • Рингдаги синф фарқи: Жалолов Теремоанани рингда техник томондан бутунлай ожиз қолдиришга тўлиқ қодир. Энг муҳими, у ҳаваскорлар боксида Теремоана устидан аллақачон икки бор ишончли ғалаба қозониб улгурган», — дея таъкидлади Жонни Рашман.

Лондондаги муваффақиятли қадам

Эслатиб ўтамиз, Баҳодир Жалолов яқинда, 17 октябрь куни Буюк Британия пойтахти Лондондаги муҳташам «O2 Arena»да бўлиб ўтган йирик бокс кечасида (Даниэль Дюбуа — Фабио Уордли 2 оқшоми доирасида) маҳаллий даъвогар Соломон Дакресга қарши рингга кўтарилиб, очколар ҳисобига кўра ғалаба қозонган эди.

Ҳаваскорлар орасидаги қарама-қаршилик тарихи ҳамда профи-боксдаги кескин ривожланиш Баҳодир Жалолов ва Теремоана Теремоана ўртасидаги эҳтимолий жангнинг аҳамиятини янада оширмоқда.

Баҳодир ЖалоловТеремоана ТеремоанаЭдди ҲирнЖонни Рашман
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасидаДана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасида27 сентябр 23:10«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди12 август 20:10Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаТайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасида7 сентябр 13:15UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?11 сентябр 09:23Эдди Хау Бруно Гуимараеснинг трансфери борасидаги хавотирларини очиқладиЭдди Хау Бруно Гуимараеснинг трансфери борасидаги хавотирларини очиқлади26 июл 20:38Тун — Хайдук Сплит: таркиблар ва жонли матнТун — Хайдук Сплит: таркиблар ва жонли матнКеча 23:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди