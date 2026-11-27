«Жалолов Теремоанани мағлуб этишга қодир»: британиялик экспертдан Эдди Хирнга жавоб
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Спорт журналисти Жонни Рашман Баҳодир Жалолов техник устунлиги ва ҳаваскор рингдаги тажрибаси эвазига Теремоана Теремоанани мағлуб этишга тўлақонли қодир эканлигини таъкидлади.
- У промоутер Эдди Хирннинг австралиялик боксчи ғалаба қозониши ҳақидаги фикрларига қарши чиқиб, ўзбекистонлик спортчи ҳаваскорлар ўртасидаги икки ўзаро баҳсда ҳам рақибидан устун келганини эслатди.
Британиялик таниқли спорт журналисти Жонни Рашман ўзбекистонлик супероғир вазнли боксчи Баҳодир Жалолов ва австралиялик Теремоана Теремоана ўртасидаги эҳтимолий тўқнашув ҳамда таниқли промоутер Эдди Хирннинг шов-шувли фикрларига муносабат билдирди. Ҳар икки бокс юлдузи профессионал рингда мағлубиятсиз одимламоқда ва ўз олдига юксак мақсадларни қўйган.
«Гапнинг қиймати йўқ»: Жонни Рашманнинг таҳлили
Аввалроқ промоутер Эдди Хирн айни пайтда Теремоана Жалоловни «еб қўйишини» таъкидлаган эди. Жонни Рашман эса бу баёнотга нисбатан Баҳодир Жалоловнинг техник устунлиги ва ҳаваскор рингдаги ўзаро тажрибасини эслатиб ўтди:
«Эдди Хирн ҳозирги пайтда Теремоана Жалоловни „еб қўйишини“ айтди. Лекин бу ерда эски бир мақолни эслаш керак: „Гапнинг қиймати йўқ, чунки уни ҳар ким айта олади“. Шунга қарамасдан, агар бу жанг ташкил этилса, ҳамма учун ҳам жуда қизиқарли бўлади. Балки Жалолов энг томошабоп боксчи эмасдир, лекин айримлар ўйлаганидек унчалик зерикарли ҳам эмас. Боксчи техник жиҳатдан жуда кучли бўлса, уни кўпинча „зерикарли“ деб аташади. Аслида эса Баҳодир Жалолов рингда Теремоанани бутунлай устунлик билан мағлуб этишга тўлақонли қодир боксчи. У уни ҳаваскор боксда аллақачон икки марта енгиб бўлган», — деб ёзди Жонни Рашман.
Шунингдек, эксперт австралиялик боксчини эҳтиёткорликка чақирди:
«Менга Теремоана ёқади. У томошабоп, ҳужумкор супероғир вазнли боксчи. Лекин у жиддий хатога йўл қўйиш остонасида турибди, деб ўйлайман», — дея қўшимча қилди у.
Боксчиларнинг сўнгги жанглари ва ўзаро тарихи
Ҳар икки спортчи профессионал фаолиятидаги сўнгги жангларини муваффақиятли якунлаган, бироқ ҳаваскор боксдаги ўзаро ҳисоб-китоб тўлиқ ўзбекистонлик чемпион фойдасига ҳал бўлган:
Кўрсаткичлар
Баҳодир Жалолов (Ўзбекистон)
Теремоана Теремоана (Австралия)
Сўнгги профессионал жанги
17 октябрь куни Лондондаги O2 Arena мажмуасида (Дюбуа — Уордли андеркарди)
Куни кеча Австралиянинг Мельбурн шаҳрида
Сўнгги рақиб ва натижа
Британиялик Соломон Дакресни 10 раундлик жангда ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди
Янги зеландиялик Хеми Ахиони (25-2, 19 КО) 2-раундда енгиб, бўш турган IBF Inter-Continental камарини қўлга киритди
Ҳаваскор рингдаги ўзаро баҳслар
2023 йилги Жаҳон чемпионати ярим финали ва 2024 йилги Париж Олимпиадаси чорак финалида ғалаба қозониб, ҳар икки мусобақа чемпиони бўлган
Ҳар икки нуфузли мусобақада Баҳодир Жалоловга имкониятни бой берган
Сизнингча, агар Баҳодир Жалолов ва Теремоана Теремоана ўртасида профессионал бокс жанги ташкил этилса, баҳс қандай якун топади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси ҳамда жаҳон спортидаги энг қизиқарли янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…