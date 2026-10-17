Лондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтди

·93·Спорт
Лондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес ўзбекистонлик боксчи рақибидан 5,54 килограмм оғирроқ бўлиб, 17 октябр куни Лондонда бўлиб ўтадиган жанг олдидан муваффақиятли тарзда тарозидан ўтди.
  • Бу жанг Жалолов учун жаҳон чемпионлик камарига даъвогарлик йўлида муҳим аҳамият касб этади.
  • Ҳар икки боксчининг ҳам ғалабалар серияси мавжуд бўлиб, Жалолов сўнгги жангида Агрон Смакичини нокаутга учратган.

Супер оғир вазн тоифасидаги мағлубият нималигини билмай келаётган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси, икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони Баҳодир Жалолов (17-0, 15 КО) навбатдаги профессионал жанги олдидан расмий тарозидан ўтиш маросимини ўтказди.

Унинг рақиби — Британия вакили Соломон Дакрес (10-1, 3 КО) бўлиб, жанг олдидан ташкил этилган маросимда ҳар икки боксчи ўз кўрсаткичларини қайд этди ва анъанавий нигоҳлар жангида (face-to-face) иштирок этди.

Тарози натижалари: Жалолов вазн бўйича сезиларли устунликка эга

Ташкилотчилар томонидан эълон қилинган расмий кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олди:

  • Баҳодир Жалолов: 255,12 фунт (115,72 кг);

  • Соломон Дакрес: 242,9 фунт (110,18 кг);

  • Вазндаги фарқ: Ўзбекистонлик боксчи рақибидан нақ 5,54 килограммга оғирроқ экани маълум бўлди. Бу омил Жалоловнинг зарба бериш кучи ва масофани ушлашдаги жисмоний босимини янада ошириши кутилмоқда.

Жанг қачон ва қаерда бўлиб ўтади?

  • Жанг манзили: Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳри;

  • Санаси: 17 октябрь;

  • Мусобақа аҳамияти: Баҳодир Жалолов учун ушбу беллашув супер оғир вазн рейтингининг энг юқори поғоналарига яқинлашиш ва жаҳон чемпионлик камарига расмий даъвогар бўлиш йўлидаги ҳал қилувчи синовлардан бири бўлади.

Боксчиларнинг аввалги жанглари ва ҳолати

Ҳар икки жангчи ҳам рингга ишончли ғалабалар серияси билан кириб келмоқда:

  • Жалоловнинг сўнгги муваффақияти: Ҳамюртимиз охирги марта шу йилнинг май ойида жанг ўтказган эди. Ўшанда у тажрибали хорватиялик боксчи Агрон Смакичини (21-4, 19 КО) еттинчи раундда кучли техник нокаутга учратиб, ўзининг мутлақ нокаутчи мақомини мустаҳкамлаган;

  • Дакреснинг кўрсаткичи: Британиялик боксчи сўнгги бор 2025 йил июль ойида рингга кўтарилиб, украиналик хавфли нокаутчи Владислав Сиренко (23-1, 20 КО) устидан ҳакамларнинг якдил қарори билан муҳим ғалабани илиб кетган эди.

Лондон марказида кечадиган мазкур беллашув ўзбек бокси мухлислари учун йилнинг энг қизиқарли воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Баҳодир ЖалоловСоломон ДакресЛондонсупер оғир вазн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тўқнашуви қачон бошланади?14 октябр 13:24Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилдиХорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди13 октябр 14:04Баҳодир Жалоловнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлдиБаҳодир Жалоловнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлди19 сентябр 10:19IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?22 сентябр 18:01Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирди10 сентябр 07:09Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда10 сентябр 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...