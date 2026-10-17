Лондондаги катта тўқнашув олдидан Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес тарозидан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Баҳодир Жалолов ва Соломон Дакрес ўзбекистонлик боксчи рақибидан 5,54 килограмм оғирроқ бўлиб, 17 октябр куни Лондонда бўлиб ўтадиган жанг олдидан муваффақиятли тарзда тарозидан ўтди.
- Бу жанг Жалолов учун жаҳон чемпионлик камарига даъвогарлик йўлида муҳим аҳамият касб этади.
- Ҳар икки боксчининг ҳам ғалабалар серияси мавжуд бўлиб, Жалолов сўнгги жангида Агрон Смакичини нокаутга учратган.
Супер оғир вазн тоифасидаги мағлубият нималигини билмай келаётган ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси, икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони Баҳодир Жалолов (17-0, 15 КО) навбатдаги профессионал жанги олдидан расмий тарозидан ўтиш маросимини ўтказди.
Унинг рақиби — Британия вакили Соломон Дакрес (10-1, 3 КО) бўлиб, жанг олдидан ташкил этилган маросимда ҳар икки боксчи ўз кўрсаткичларини қайд этди ва анъанавий нигоҳлар жангида (face-to-face) иштирок этди.
Тарози натижалари: Жалолов вазн бўйича сезиларли устунликка эга
Ташкилотчилар томонидан эълон қилинган расмий кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олди:
Баҳодир Жалолов: 255,12 фунт (115,72 кг);
Соломон Дакрес: 242,9 фунт (110,18 кг);
Вазндаги фарқ: Ўзбекистонлик боксчи рақибидан нақ 5,54 килограммга оғирроқ экани маълум бўлди. Бу омил Жалоловнинг зарба бериш кучи ва масофани ушлашдаги жисмоний босимини янада ошириши кутилмоқда.
Жанг қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
Жанг манзили: Буюк Британия пойтахти Лондон шаҳри;
Санаси: 17 октябрь;
Мусобақа аҳамияти: Баҳодир Жалолов учун ушбу беллашув супер оғир вазн рейтингининг энг юқори поғоналарига яқинлашиш ва жаҳон чемпионлик камарига расмий даъвогар бўлиш йўлидаги ҳал қилувчи синовлардан бири бўлади.
Боксчиларнинг аввалги жанглари ва ҳолати
Ҳар икки жангчи ҳам рингга ишончли ғалабалар серияси билан кириб келмоқда:
Жалоловнинг сўнгги муваффақияти: Ҳамюртимиз охирги марта шу йилнинг май ойида жанг ўтказган эди. Ўшанда у тажрибали хорватиялик боксчи Агрон Смакичини (21-4, 19 КО) еттинчи раундда кучли техник нокаутга учратиб, ўзининг мутлақ нокаутчи мақомини мустаҳкамлаган;
Дакреснинг кўрсаткичи: Британиялик боксчи сўнгги бор 2025 йил июль ойида рингга кўтарилиб, украиналик хавфли нокаутчи Владислав Сиренко (23-1, 20 КО) устидан ҳакамларнинг якдил қарори билан муҳим ғалабани илиб кетган эди.
Лондон марказида кечадиган мазкур беллашув ўзбек бокси мухлислари учун йилнинг энг қизиқарли воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…