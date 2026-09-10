Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирди
Жаҳон профессионал боксининг энг нуфузли ташкилотларидан бири ҳисобланган Халқаро бокс федерацияси (IBF) супер оғир вазн тоифасидаги янгиланган сентябрь ойи рейтингини расман эълон қилди. Ушбу рўйхат ўзбекистонлик спорт ихлосмандлари учун ҳақиқий фахрли янгиликни тақдим этди: икки карра Олимпиада чемпиони Баҳодир Жалолов дунёнинг энг кучли боксчилари рўйхатида бир йўла икки поғона юқорилаб, кучли тўртликка кирди. «Big Uzbek» ўз ортида Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер каби сайёрамизнинг энг номдор афсоналарини қолдириб, чемпионлик жангига жуда яқин келди. Хўш, IBF камарининг ҳозирги чемпиони ким, биринчи рақамли даъвогар мақомида ким турибди ва Баҳодир Жалоловнинг титул учун жанг қилиш имкониятлари қандай? Мақола охирида эса асосий интрига — IBF супер оғир вазн тоифасининг расмий ТОП-15 жадвали ва чемпионлик камари атрофидаги сценарийлар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
«Big Uzbek»нинг шиддатли юриши: 6-ўриндан 4-поғонага!
Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устасининг янгиланган рейтингдаги силжиши қуйидаги муҳим жиҳатларни кўрсатмоқда:
Икки поғоналик юқорилаш: Бундан аввалги ойда IBF рейтингида 6-ўринни эгаллаб турган Баҳодир Жалолов ташкилотнинг сентябрь ойи учун чиқарган янги рўйхатида фахрли 4-ўринга кўтарилди;
Афсоналардан ўзиб кетди: Жалолов ўз ортида Британия бокси юлдузи Тайсон Фьюри (5-ўрин) ҳамда америкалик нокаутчи Деонтей Уайлдерни (6-ўрин) қолдиришга муваффақ бўлди;
Энтони Жошуа билан ёнма-ён: Жалоловнинг бевосита олдида — 3-поғонада британиялик собиқ собиқ бирлашган жаҳон чемпиони Энтони Жошуа қайд этилган бўлса, 2-ўрин ташкилот қоидаларига мувофиқ вақтинча бўш қолдирилган (NOT RATED).
«Баҳодир Жалоловнинг IBF рейтингида кучли тўртликка кириб келиши — унинг яқин орада тўлақонли жаҳон чемпионлик камари учун элиминатор ёки расмий мажбурий даъвогарлик мақомига кўтарилишига йўл очади», — дея таъкидламоқда халқаро бокс инсайдерлари.
Дивизиондаги вазият: Хрговичнинг чемпионлиги ва Санчеснинг мақоми
Супер оғир вазн тоифасида чемпионлик камари атрофидаги кураш тобора кескинлашмоқда:
Янги жаҳон чемпиони: Илгарироқ хорватиялик таниқли боксчи Филип Хргович Буюк Британиянинг енгилмас ҳисобланган ёш юлдузи Мозес Итаумага қарши мураккаб жангда ғалаба қозониб, IBF йўналиши бўйича Жаҳон чемпиони (CH) унвонини қўлга киритган эди;
Биринчи рақамли даъвогар: Айни пайтда ушбу камар учун расмий мажбурий даъвогар сифатида кубалик маҳоратли жангчи Фрэнк Санчес (1-ўрин) қайд этилган;
Чемпионлик чизиғи: Баҳодир Жалоловнинг 4-ўринга чиқиши унинг Санчес ва Жошуадан кейинги асосий элиминатор жангларига энг яқин номзод эканини яққол англатади.
IBF супер оғир вазн тоифасининг расмий ТОП-15 рейтинги
Халқаро бокс федерацияси томонидан тасдиқланган расмий жадвал қуйидагича кўриниш олган:
Ўрин
Боксчи
Мамлакат
CH
Филип Хргович (Чемпион)
Хорватия
#1
Фрэнк Санчес (Мажбурий даъвогар)
Куба
#2
Баҳоланмаган (NOT RATED)
—
#3
Энтони Жошуа
Буюк Британия
#4
Баҳодир Жалолов
Ўзбекистон
#5
Тайсон Фьюри
Буюк Британия
#6
Деонтей Уайлдер
АҚШ
#7
Мозес Итаума
Буюк Британия
#8
Ричард Риакпорхе
Буюк Британия
#9
Ричард Торрез Jr.
АҚШ
#10
Джастис Хани
Австралия
#11
Эфе Ажагба
Нигерия
#12
Джаррелл Миллер
АҚШ
#13
Гуидо Вианелло
Италия
#14
Петар Милас
Хорватия
#15
Теремоана Теремоана
Австралия
Баҳодир Жалоловнинг чемпионлик имкониятлари
Кўпчилик ўзбекистонлик мухлислар ва спорт мутахассисларини қизиқтирган энг муҳим масала — Баҳодир Жалолов чемпионлик камари учун қачон жанг қила олишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, 2-поғона очиқ қолаётган ва 1-ўриндаги Фрэнк Санчес чемпион Филип Хргович билан мажбурий ҳимоя жангига тайёрланаётган бир пайтда, Энтони Жошуа ва Баҳодир Жалолов кейинги мажбурий элиминатор жангининг энг асосий иштирокчиларига айланиши мумкин. Агар Жошуа бошқа йўналишларни танласа ёки режаларини ўзгартирса, ташкилот регламентига кўра Жалоловга тўғридан-тўғри якуний чемпионлик саралаш баҳсида қатнашиш ҳуқуқи берилади. Ўзбекистонлик чарм қўлқоп устасининг 4-поғонага мустаҳкам ўрнашиб олиши — унинг профессионал рингдаги фаолиятида мутлақ жаҳон чемпионлигига жуда оз масофа қолганини исботлайди.
Сизнингча, Баҳодир Жалолов IBF камари учун жангда Филип Хргович ёки Фрэнк Санчесни нокаутга учрата оладими? Баҳодир Жалолов ва Энтони Жошуа ўртасида элиминатор жанги ташкил этилса, унда кимнинг қўли баланд келади деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг профессионал рингдаги ушбу улкан натижасини яқинларингиз ҳамда бокс мухлисларига улашинг!
…