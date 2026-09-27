Дана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасида

·3·Спорт
Дана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасида

Жаҳон профессионал боксининг оғир вазн тоифасида узоқ йиллардан бери кутилаётган Тайсон Фюри ҳамда Энтони Жошуа ўртасидаги британиялик гигантлар тўқнашуви атрофида навбатдаги катта жанжал портлади. UFC ва Zuffa Boxing раҳбари Дана Уайт мазкур тарихий жангни ташкил этишдаги тўсиқлар ортидан таниқли промоутер, Matchroom Boxing раҳбари Эдди Ҳирнни аёвсиз ва кескин танқид остига олди. Уайтнинг таъкидлашича, жангнинг ташкил этилишига кўмаклашиши керак бўлган инсон аслида жараёнга фақат халақит бериб, сохта шов-шув яратиш билан банд.

«Эдди Ҳирнчалик кўп бемаъни гапирадиган одамни ҳали учратмаганман. Агар у ҳақиқатан ҳам ушбу тўқнашув ҳақида қайғурганида, жанг аллақачон ўтказилган бўларди», — дея таъкидлади Уайт. Аввалроқ икки суперюлдузнинг баҳси 11 декабрь куни Кардиффда бўлиб ўтиши режалаштирилган эди, бироқ Ҳирннинг Дана Уайт лойиҳада иштирок этишига қаршилик кўрсатиши сабабли аср жанги яна барбод бўлиш хавфи остида қолди.

«Промоутерлар жанжали, 11 декабрь хавф остида ва Уайтнинг зарбаси»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси

Дана Уайтнинг шов-шувли баёноти ва Фюри — Жошуа қарама-қаршилигидан энг муҳим фактлар:

  • Дана Уайтдан кескин айбловлар: UFC раҳбари Эдди Ҳирнни мунтазам бемаъни гаплар тарқатишда ва жанг ташкилий ишларига халақит беришда айблади;

  • «Буларнинг барчаси — цирк»: Уайт Ҳирннинг медиадаги чексиз интервюларини пиар ва фойдасиз ҳаракат деб атади;

  • 11 декабрдаги Кардифф баҳси хавф остида: Аввалроқ Уэльсда ўтказилиши келишилган режа ташкилотчилар ўртасидаги келишмовчилик туфайли бекор қилиниши мумкин;

  • Ҳирннинг Уайтга қаршилиги: Matchroom раҳбари Дана Уайт ва Zuffa Boxing тузилмасининг ушбу жангни ташкиллаштиришда қатнашишини истамаяпти;

  • 3–4 кун ичида якуний қарор: Уайт яқин кунларда вазият бўйича тўлиқ маълумот берилиши ва жанг тақдири расман ойдинлашишини маълум қилди.

Фюри — Жошуа жанги ташкилотчилиги: Дана Уайт позицияси ва Эдди Ҳирн ёндашуви таққоси

Бокс дунёсидаги икки йирик промоутерлик кучи ўртасидаги келишмовчиликлар таснифи:

Таҳлил мезонлари ва йўналишлар

Дана Уайт (UFC / Zuffa Boxing) позицияси

Эдди Ҳирн (Matchroom Boxing) позицияси

Жанг ташкилотчилигидаги роли

Тўлиқ молиялаштириш, тижорат ва трансляцияни тизимлаштириш

Жанг устидан яккаҳокимлик ва мутлақ назоратни сақлаб қолиш

Эътироз ва асосий даъво

«Ҳирн ёрдам бериш ўрнига доим жангга тўсқинлик қилди ва цирк яратди»

Дана Уайт ва Zuffa Boxing’нинг жанг устидан назорат олишига қаршилик

Молиялаштириш модели

«Жангга пул тик, чипта сот, ТВ ҳуқуқини сот ва гапиришни тўхтат»

Анъанавий бокс промоутерлиги ва медиадаги кенг муҳокамалар

Жанг санаси ва манзили

11 декабрь, Кардифф (Агар келишувга эришилса)

Ташкилий жараёндаги низо туфайли жанг бекор бўлиш ёқасида

Медиа стратегияси

Аниқ бизнес ҳаракатлари ва тезкор якуний қарор

Кўплаб матбуот интервюлари ва узоқ муддатли баҳслар

Профессионал бокс экспертизаси: Нега Уайт ва Ҳирн тўқнашуви аср жангини барбод қилиши мумкин?

Халқаро бокс инсайдерлари, менежерлар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Бокс ва ММА менежменти тўқнашуви»: Дана Уайт UFC’даги қаттиқ вертикал бошқарувни Zuffa Boxing орқали профессионал боксга олиб кирмоқчи; Эдди Ҳирн ва анъанавий бокс промоутерлари эса буни ўз монополиясига очиқ таҳдид деб билади ва назоратни америкалик магнатга топширишни истамайди;

  • Фюри ва Жошуа учун сўнгги имконият: Иккала британиялик оғир вазн юлдузи ўз карьерасининг сўнгги палласида турибди; агар 11 декабрдаги Кардифф жанги ташкилотчиларнинг ўзаро гиналари туфайли қолдирилса, ушбу тарихий жанг ҳеч қачон амалга ошмаслиги ва бокс тарихидаги энг катта бой берилган имконият бўлиб қолиши мумкин;

  • Ҳал қилувчи 3–4 кунлик муҳлат: Уайтнинг оммавий босим ўтказиши бежиз эмас; бу Ҳирнни компромиссга мажбурлаш учун қўлланилган сўнгги психологик усул бўлиб, яқин кунларда ё расмий битим имзоланади, ёки жанг расман бекор қилингани эълон қилинади.

Сизнингча, Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жангининг мунтазам кечиктирилишида Дана Уайт ҳақми ёки Эдди Ҳирн? Ушбу супертўқнашув 11 декабрь куни Кардиффда барибир бўлиб ўтадими ёки промоутерларнинг манфаатлар тўқнашуви бокс мухлисларини катта жангсиз қолдирадими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва профессионал бокс ортидаги ушбу оловли можаро таҳлилини барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Тайсон ФюриЭнтони ЖошуаДана УайтЭдди Ҳирн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...20 август 16:40Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасидаТайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жанги амалга ошиш арафасида7 сентябр 13:15«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!17 сентябр 09:20Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!25 сентябр 13:27Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтарди14 сентябр 07:10Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?11 сентябр 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди