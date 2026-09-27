Дана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасида
Жаҳон профессионал боксининг оғир вазн тоифасида узоқ йиллардан бери кутилаётган Тайсон Фюри ҳамда Энтони Жошуа ўртасидаги британиялик гигантлар тўқнашуви атрофида навбатдаги катта жанжал портлади. UFC ва Zuffa Boxing раҳбари Дана Уайт мазкур тарихий жангни ташкил этишдаги тўсиқлар ортидан таниқли промоутер, Matchroom Boxing раҳбари Эдди Ҳирнни аёвсиз ва кескин танқид остига олди. Уайтнинг таъкидлашича, жангнинг ташкил этилишига кўмаклашиши керак бўлган инсон аслида жараёнга фақат халақит бериб, сохта шов-шув яратиш билан банд.
«Эдди Ҳирнчалик кўп бемаъни гапирадиган одамни ҳали учратмаганман. Агар у ҳақиқатан ҳам ушбу тўқнашув ҳақида қайғурганида, жанг аллақачон ўтказилган бўларди», — дея таъкидлади Уайт. Аввалроқ икки суперюлдузнинг баҳси 11 декабрь куни Кардиффда бўлиб ўтиши режалаштирилган эди, бироқ Ҳирннинг Дана Уайт лойиҳада иштирок этишига қаршилик кўрсатиши сабабли аср жанги яна барбод бўлиш хавфи остида қолди.
«Промоутерлар жанжали, 11 декабрь хавф остида ва Уайтнинг зарбаси»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси
Дана Уайтнинг шов-шувли баёноти ва Фюри — Жошуа қарама-қаршилигидан энг муҳим фактлар:
Дана Уайтдан кескин айбловлар: UFC раҳбари Эдди Ҳирнни мунтазам бемаъни гаплар тарқатишда ва жанг ташкилий ишларига халақит беришда айблади;
«Буларнинг барчаси — цирк»: Уайт Ҳирннинг медиадаги чексиз интервюларини пиар ва фойдасиз ҳаракат деб атади;
11 декабрдаги Кардифф баҳси хавф остида: Аввалроқ Уэльсда ўтказилиши келишилган режа ташкилотчилар ўртасидаги келишмовчилик туфайли бекор қилиниши мумкин;
Ҳирннинг Уайтга қаршилиги: Matchroom раҳбари Дана Уайт ва Zuffa Boxing тузилмасининг ушбу жангни ташкиллаштиришда қатнашишини истамаяпти;
3–4 кун ичида якуний қарор: Уайт яқин кунларда вазият бўйича тўлиқ маълумот берилиши ва жанг тақдири расман ойдинлашишини маълум қилди.
Фюри — Жошуа жанги ташкилотчилиги: Дана Уайт позицияси ва Эдди Ҳирн ёндашуви таққоси
Бокс дунёсидаги икки йирик промоутерлик кучи ўртасидаги келишмовчиликлар таснифи:
Таҳлил мезонлари ва йўналишлар
Дана Уайт (UFC / Zuffa Boxing) позицияси
Эдди Ҳирн (Matchroom Boxing) позицияси
Жанг ташкилотчилигидаги роли
Тўлиқ молиялаштириш, тижорат ва трансляцияни тизимлаштириш
Жанг устидан яккаҳокимлик ва мутлақ назоратни сақлаб қолиш
Эътироз ва асосий даъво
«Ҳирн ёрдам бериш ўрнига доим жангга тўсқинлик қилди ва цирк яратди»
Дана Уайт ва Zuffa Boxing’нинг жанг устидан назорат олишига қаршилик
Молиялаштириш модели
«Жангга пул тик, чипта сот, ТВ ҳуқуқини сот ва гапиришни тўхтат»
Анъанавий бокс промоутерлиги ва медиадаги кенг муҳокамалар
Жанг санаси ва манзили
11 декабрь, Кардифф (Агар келишувга эришилса)
Ташкилий жараёндаги низо туфайли жанг бекор бўлиш ёқасида
Медиа стратегияси
Аниқ бизнес ҳаракатлари ва тезкор якуний қарор
Кўплаб матбуот интервюлари ва узоқ муддатли баҳслар
Профессионал бокс экспертизаси: Нега Уайт ва Ҳирн тўқнашуви аср жангини барбод қилиши мумкин?
Халқаро бокс инсайдерлари, менежерлар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
«Бокс ва ММА менежменти тўқнашуви»: Дана Уайт UFC’даги қаттиқ вертикал бошқарувни Zuffa Boxing орқали профессионал боксга олиб кирмоқчи; Эдди Ҳирн ва анъанавий бокс промоутерлари эса буни ўз монополиясига очиқ таҳдид деб билади ва назоратни америкалик магнатга топширишни истамайди;
Фюри ва Жошуа учун сўнгги имконият: Иккала британиялик оғир вазн юлдузи ўз карьерасининг сўнгги палласида турибди; агар 11 декабрдаги Кардифф жанги ташкилотчиларнинг ўзаро гиналари туфайли қолдирилса, ушбу тарихий жанг ҳеч қачон амалга ошмаслиги ва бокс тарихидаги энг катта бой берилган имконият бўлиб қолиши мумкин;
Ҳал қилувчи 3–4 кунлик муҳлат: Уайтнинг оммавий босим ўтказиши бежиз эмас; бу Ҳирнни компромиссга мажбурлаш учун қўлланилган сўнгги психологик усул бўлиб, яқин кунларда ё расмий битим имзоланади, ёки жанг расман бекор қилингани эълон қилинади.
Сизнингча, Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жангининг мунтазам кечиктирилишида Дана Уайт ҳақми ёки Эдди Ҳирн? Ушбу супертўқнашув 11 декабрь куни Кардиффда барибир бўлиб ўтадими ёки промоутерларнинг манфаатлар тўқнашуви бокс мухлисларини катта жангсиз қолдирадими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва профессионал бокс ортидаги ушбу оловли можаро таҳлилини барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…