Баҳодир Жалоловнинг собиқ рақиби проф-рингда нокаутли ғалабасини қўлга киритди
Ўта оғир вазн тоифасида мағлубиятсиз одимлаётган австралиялик боксчи Теремоана Теремоана (13-0, 13 КО) Австралиянинг Мельбурн шаҳрида ўтказилган бокс кечасида Янги Зеландия вакили Хеми Ахиога (25-2, 19 КО) қарши рингга кўтарилиб, навбатдаги муддатидан олдинги ғалабасини расмийлаштирди. Вакант турган IBF Inter-Continental чемпионлик камари учун кечган беллашув иккинчи раунддаёқ якунланди.
Иккинчи раунддаги нокаут ва 100 фоизлик кўрсаткич
Ҳал қилувчи зарба: Ўн раундга мўлжалланган тўқнашувнинг иккинчи раундида Теремоана рақибини ўнг қўл билан йўллаган кучли хук зарбаси орқали нокдаунга туширди. Рефери ҳисобни бошлаганидан сўнг, Хеми Ахио жангни давом эттира олмаслиги маълум бўлди ва ҳакам баҳсни 1:36-дақиқада тўхтатиб, техник нокаут (TKO) қайд этди.
Мукаммал нокаутлар серияси: Ушбу муваффақиятдан сўнг Теремоана Теремоананинг профессионал рингдаги ғалабалари сони 13 тага етди ва эътиборлиси, у барча 13 та жангини муддатидан олдин якунлаган.
Баҳодир Жалолов билан тарихий тўқнашувлар
Эслатиб ўтамиз, ҳаваскорлар боксида Теремоана Теремоана ўзбекистонлик Олимпиада ва жаҳон чемпиони Баҳодир Жалолов билан икки бор рингда тўқнаш келган:
2023 йилги Жаҳон чемпионати ярим финалида;
Париж-2024 Олимпия ўйинлари чорак финалида.
Ҳар икки беллашувда ҳам Баҳодир Жалолов рақиби устидан ишончли ғалаба қозонган ва якунда ҳар икки йирик мусобақанинг олтин медалига сазовор бўлган.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Ғолиб ва янги рекорди
Теремоана Теремоана (13-0, 13 КО — 100% нокаут)
Рақиб ва унинг рекорди
Хеми Ахио (25-2, 19 КО)
Ўртага тикилган соврин
Вакант IBF Inter-Continental чемпионлик камари
Жанг натижаси
2-раундда техник нокаут (TKO, ўнг қўл хук зарбасидан сўнг)
Ўтказилган манзил
Мельбурн, Австралия
Сизнингча, профессионал боксда 100 фоизлик нокаутлар серияси билан одимлаётган Теремоана Теремоана ва Баҳодир Жалолов яқин йилларда проф-рингда ҳам тўқнаш келишадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси мухлисларига ушбу қизиқарли хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…