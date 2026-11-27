Деонтей Уайлдер 11 декабрь куни Кардиффда Мартин Баколега қарши рингга чиқади
Ўта оғир вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони, америкалик Деонтей Уайлдер ҳамда Конго Демократик Республикаси вакили Мартин Баколе Британия бокс юлдузлари Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа иштирок этадиган супершоуда ўзаро жанг қиладиган бўлди. Бу ҳақдаги расмий эълон Саудия Арабистони Бош кўнгилочар тадбирлар бошқармаси раиси Турки Ал аш-Шайхнинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида берилди.
Кардиффдаги мега-шоу ва Уайлдернинг рақиби ўзгариши
Жанг санаси ва манзили: Катта бокс кечаси 11 декабрь куни Уэльснинг Кардифф шаҳридаги муҳташам «Миллениум» (Principality Stadium) стадионида бўлиб ўтади ва Уайлдер — Баколе тўқнашуви кечанинг асосий жангларидан бири (co-main event) сифатида ўтказилади.
Опетайянинг жароҳати ва Баҳодир Жалолов варианти: Дастлаб Уайлдернинг рақиби сифатида австралиялик Жей Опетайя кўрилган эди, бироқ у қўлидан олган жароҳати сабаб турнирдан четлатилди. Америка ОАВ маълумотларига кўра, шундан сўнг унинг ўрнига асосий номзодлар орасида мағлубиятсиз одимлаётган ўзбекистонлик бокс устаси Баҳодир Жалолов номи фаол муҳокама қилинган, бироқ якунда ташкилотчилар Мартин Баколе вариантида тўхташди.
Боксчиларнинг сўнгги натижалари: Деонтей Уайлдер охирги марта 4 апрель куни Лондонда британиялик Дерек Чисора устидан ҳакамларнинг бўлинган қарори билан ғалаба қозонган бўлса, Мартин Баколе 2025 йил май ойида нигериялик Эфе Аджагба билан дуранг ўйнаганидан бери рингга чиқмаган.
Баҳодир Жалоловнинг WBO рейтингидаги юқорилаши ва статистикаси
Ҳамюртимиз Баҳодир Жалолов профессионал рингдаги охирги жангини 17 октябрь куни Лондонда мезбонлар вакили Соломон Дакресга қарши ўтказиб, 5-раундда рақибини нокдаунга туширган ҳолда ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган эди. Ушбу муваффақиятдан сўнг 32 ёшли ўзбек боксчиси WBO янгиланган рейтингида уч поғонага кўтарилиб, 4-ўринни эгаллади.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Баҳодир Жалоловнинг рекорди
18 та жанг, 18 та ғалаба (15 та нокаут, мағлубият йўқ)
WBO версияси бўйича чемпион
Даниэль Дюбуа
WBO рейтинги кучли тўртлиги
1. Александр Усик, 2. Тайсон Фьюри, 3. Энтони Жошуа, 4. Баҳодир Жалолов
Кардифф шоуси санаси ва манзили
11 декабрь, «Миллениум» стадиони (Кардифф, Уэльс)
Асосий жанглар жуфтлиги
Тайсон Фьюри — Энтони Жошуа / Деонтей Уайлдер — Мартин Баколе
Сизнингча, агар Деонтей Уайлдерга қарши жанг Баҳодир Жалоловга насиб этганида, ҳамюртимиз америкалик нокаутчини мағлуб эта олармиди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси ифтихори Баҳодир Жалоловнинг чемпионлик сари одимларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…