World Boxing Конгресси: Баҳодир Жалолов ва Ричард Торрес учрашуви тафсилотлари
Бир неча кун аввал Панамада World Boxing ташкилотининг навбатдаги Конгресси бўлиб ўтди. Мазкур тадбирда ҳаваскор боксда икки карра Олимпия ўйинлари ғолиби Баҳодир Жалолов Ўзбекистон делегацияси таркибида иштирок этди.
Тадбир давомида ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси америкалик профессионал боксчи, Токио-2020 Олимпия ўйинлари финалидаги рақиби Ричард Торрес билан учрашди. Бу ҳақда Баҳодир Жалолов ўзининг Instagram'даги расмий саҳифасида маълум қилди.
Суратдаги лаҳза ва тадбир тафсилотлари
Жалолов улашган суратда икки боксчи ёпиқ бино ичида ёнма-ён тургани, Баҳодир Жалоловнинг елкасини Ричард Торрес томонга қўйгани ва ҳар иккисининг қўлини мушт тугиб, самимий кайфиятда тушгани акс этган. Суратда Торрес қизил футболка ва рюкзак билан, Жалолов эса беж рангли футболка ва соат билан кўриниш берган.
Жиҳат / Деталь
Маълумот
Спортчилар
Баҳодир Жалолов (Ўзбекистон) ва Ричард Торрес (АҚШ)
Тадбир ва ўтказилган жой
World Boxing Конгресси, Панама
Учрашув контексти
Токио-2020 Олимпия ўйинлари финали рақибларининг кўришуви
Манба
Баҳодир Жалоловнинг Instagram саҳифаси
Рингдаги курашдан ўзаро ҳурматгача
Токио-2020 Олимпиадасининг финал тўқнашувида тўқнаш келган ушбу икки боксчининг Панамадаги тадбир доирасидаги учрашуви бокс ихлосмандлари эътиборини тортди. Катта рингдаги кескин рақобатдан сўнг ҳам спортчилар ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва дўстона муносабат сақланиб қолгани кадрда яққол сезилади.
Сизнингча, Баҳодир Жалолов ва Ричард Торрес келажакда профессионал бокс рингида яна бир бор тўқнаш келиши мумкинми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…