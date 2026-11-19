Баҳодир Жалолов нима учун Уайлдерга энг муносиб рақиб сифатида кўрилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Boxingnews24.com портали ўзбекистонлик боксчи Баҳодир Жалоловни Деонтей Уайлдернинг бекор қилинган жанги учун энг муносиб ўринбосар сифатида таклиф қилди.
- Таҳлилчилар 32 ёшли Жалоловнинг жисмоний кўрсаткичлари, халқаро тажрибаси ва аъло спорт формаси уни ушбу тўқнашув учун идеал номзодга айлантиришини таъкидлашмоқда.
Американинг нуфузли Boxingnews24.com портали ўзбекистонлик мағлубиятсиз супероғир вазн тоифаси боксчиси Баҳодир Жалоловни собиқ жаҳон чемпиони Деонтей Уайлдер учун навбатдаги рақиб сифатида таклиф қилди. Ушбу ташаббус америкалик нокаутчининг австралиялик Жей Опетаяга қарши 11 декабрь куни Кардиффда ўтказилиши керак бўлган жанги бекор қилинганидан сўнг илгари сурилди. Опетая қўлидан олган жароҳати сабаб рингга кўтарила олмаслигини маълум қилгач, таҳлилчилар ўзбекистонлик боксчини энг муносиб ўринбосар сифатида кўрсатишди.
Нега айнан Баҳодир Жалолов энг яхши номзод?
Таҳлилчиларнинг фикрича, 32 ёшли Жалоловнинг жисмоний кўрсаткичлари, халқаро тажрибаси ва ютуқлари қисқа муддат ичида захира варианти сифатида жангга чиқиши учун ҳам тўлиқ мос келади. Икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони (Жалолов) ва 2008 йилги Пекин Олимпиадаси бронза медали соҳиби (Уайлдер) ўртасидаги тўқнашув халқаро телеэфирлар учун сунъий шов-шувларсиз ҳам улкан қизиқиш уйғотади.
Энг муҳим жиҳат шундаки, ҳамюртимиз айни дамда жангга тўлиқ тайёр:
Сўнгги жанги: 17 октябрь куни Лондондаги машҳур The O2 аренасида британиялик Соломон Дакресни ўн раундлик баҳсда ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этди.
Рейтинг ва форма: Жалолов ҳеч қандай жароҳатларсиз, аъло спорт формасида бўлиб, IBF ва WBO йўналишларида 4-ўринни, WBC рейтингида эса 10-поғонани эгаллаб турибди.
Боксчилар кўрсаткичи
Баҳодир Жалолов
Деонтей Уайлдер
Ёши
32 ёш
41 ёш
Профессионал рекорди
18 та ғалаба (15 та нокаут), 0 мағлубият
Собиқ WBC жаҳон чемпиони
Бўй кўрсаткичи
201 см (табиий супероғир вазн)
201 см
Олимпия ютуғи
Икки карра Олимпиада чемпиони
2008 йилги Олимпиада бронза медали соҳиби
Рингдаги услублар тўқнашуви ва кутилаётган интрига
Boxingnews24 экспертлари Жалолов (18–0, 15 КО) ҳам худди Жей Опетая каби чапақай эканига эътибор қаратган. Бироқ Уайлдер бу сафар биринчи оғир вазндан кўтарилаётган 200 фунтлик рақибга эмас, балки бўйи 201 сантиметр бўлган табиий супероғир вазнли ва ўта кучли зарбага эга боксчига рўбарў келади.
Нашр муаллифларининг қайд этишича, Буюк Британияда Соломон Дакрес ва Агрон Смакичига қарши кечган сўнгги жангларда Жалолов хавфсизликни биринчи ўринга қўйиб, бироз эҳтиёткор ва ўлчовли суръатда ҳаракат қилгани учун танқидга учраган эди. Чунки ўша рақибларда уни жиддий хавф остига қўядиган зарба кучи йўқ эди. 41 ёшли Уайлдерга қарши жангда эса бундай «хотиржамлик» ҳақида ўйлаб ҳам бўлмайди: америкалик боксчи ҳар сонияда рақибни қулатиши мумкин бўлган даҳшатли ўнг қўл зарбасига эга. Ўз навбатида, Уайлдер ҳам масофани аъло даражада ҳис қиладиган ва техникаси юқори рақибга дастлабки раундларни осонликча бой беришни ўзига раво кўрмайди.
Сизнингча, Баҳодир Жалолов 11 декабрь куни Деонтей Уайлдерга қарши рингга чиқса, жанг қандай сценарий остида ўтади ва ҳамюртимиз ғалаба қозона оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…