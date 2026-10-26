Лондонда бугун “Олтин тўп” соҳиблари эълон қилинади

·23·Спорт
Лондонда бугун “Олтин тўп” соҳиблари эълон қилинади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун, 26 октябр куни Лондон шаҳридаги Лондон Палладиум театрида 2026 йилги «Олтин тўп» тақдирлаш маросими бўлиб ўтади.
  • Нуфузли мукофот таъсис этилганининг 70 йиллиги муносабати билан тадбир илк бор Буюк Британия пойтахтида ташкил этилмоқда.
  • Маросимни Терри Анри ва Кейт Скотт олиб боради, қизил гилам маросими Тошкент вақти билан соат 23:00 да, асосий тақдирлаш эса 27 октябр куни соат 01:00 да бошланади.

Бугун, 26 октябрь куни 2026 йилги «Олтин тўп» тақдирлаш маросими бўлиб ўтади. Тантанали тадбир Лондон шаҳридаги London Palladium театрида ташкил этилади. Бу йил футбол оламидаги нуфузли индивидуал мукофот таъсис этилганига 70 йил тўлди.

Маросим тарихда илк бор Буюк Британия пойтахтида ўтказилади. Лондон мезбон шаҳар сифатида мукофотнинг илк соҳиби, англиялик футболчи сэр Стэнли Мэттьюс шарафига танланган.

Тадбирни Франция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Тьерри Анри ва спорт бошловчиси Кейт Скотт олиб боради. Қизил гилам маросими Тошкент вақти билан соат 23:00 да бошланади. Асосий тақдирлаш маросими эса 27 октябрь куни соат 01:00 да старт олади. Бу ҳақдаги маълумотлар UEFA ва мукофотнинг расмий сайтида эълон қилинган.

Кеча давомида эркаклар ва аёллар ўртасидаги «Олтин тўп» соҳиблари, энг яхши ёш футболчилар, дарвозабонлар, мураббийлар, ҳужумчилар ҳамда йилнинг энг яхши клублари аниқланади. Шунингдек, жамиятдаги муҳим ташаббусларни қўллаб-қувватлаган футболчиларга топшириладиган Сократ мукофоти ҳам ўз эгасини топади.

Йилнинг энг яхши ёш футболчиси соврини учун Керим Алайбегович, Айюб Буаадди, Пау Кубарси, Ян Диоманде, Леннарт Карл, Эли Жуниор Крупи, Ламин Ямал, Йохан Манзамби, Иброҳим Маза ва Уоррен Заир-Эмери номзодлар қаторига киритилган.

Эркаклар ўртасида йилнинг энг яхши мураббийи совринига Микель Артета, Луис де ла Фуэнте, Унаи Эмери, Венсан Компани ва Луис Энрике даъвогарлик қилади.

Кечанинг асосий соврини — эркаклар ўртасидаги «Олтин тўп-2026» учун эса 30 нафар футболчи номзод сифатида кўрсатилган. Улар орасида Жуд Беллингем, Усмон Дембеле, Эрлинг Ҳоланд, Гарри Кейн, Ламин Ямал, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Родри ва Винисиус Жуниор каби юлдузлар бор.

Ballon d'Or mukofotiga nomzod bo'lgan erkak futbolchilar ro'yxati.

2025 йилда эркаклар ўртасидаги «Олтин тўп»ни Усмон Дембеле, аёллар ўртасидаги мукофотни эса Айтана Бонмати қўлга киритган эди. Бу йилги ғолиблар Лондондаги маросимда маълум бўлади.

Олтин тўпФутболЛондонUEFA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинКриштиану Роналду Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкин1 октябр 11:18FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилдиFIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди29 сентябр 15:36Брэдли Барколя Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси деб топилдиБрэдли Барколя Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси деб топилди15 октябр 22:36Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилиндиЧемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилинди15 октябр 11:43Европа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот бердиЕвропа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот берди9 октябр 07:51Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўрадиЭспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради30 сентябр 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди