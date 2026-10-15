Брэдли Барколя Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар Лигасининг ушбу турида «Ливерпул» яримҳимоячиси Бредли Барколя ҳафтанинг энг яхши футболчиси деб топилди.
- У ЛАСК дарвозасига киритган учта гол билан жамоасининг 6:3 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшди.
- Барколя ушбу соврин учун Ламин Ямал, Гарри Кейн ва Николо Тресолдиларни ортда қолдирди.
- Франсиялик футболчи ўтган ёзда 150 миллион евро эвазига «Ливерпул»га ўтган ва 2032 йилгача шартнома имзолаган.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг навбатдаги сермаҳсул тури якунларига кўра, ҳафтанинг энг яхши футболчиси номи расман эълон қилинди. UEFA расмий веб-сайтида мухлислар ўртасида ўтказилган овоз бериш натижаларига биноан, Англиянинг «Ливерпул» клуби яримҳимоячиси Брэдли Барколя турнинг энг ёрқин қаҳрамони деб тан олинди.
Франциялик 24 ёшли иқтидор соҳиби Австриянинг ЛАСК жамоаси устидан қозонилган 6:3 ҳисобидаги йирик ғалабада рақиб дарвозасига учта тўп киритиб, ҳақиқий бенефис кўрсатди ва ушбу муваффақият унга ҳафта рамзи бўлиш имконини тақдим этди.
Овоз бериш натижалари: Кимлар рақобатда эди?
Ҳафта футболчиси номинациясида Барколя қитъанинг бир қатор номдор юлдузларини катта фарқ билан ортда қолдиришга муваффақ бўлди:
Ламин Ямал («Барселона»): «Галатасарой»га қарши ўйинда (4:1) иккита голли узатма муаллифи бўлганди;
Ҳарри Кейн («Бавария»): «Викинг» дарвозасига икки бор йўл топган бўлса-да (3:3), овозлар сони бўйича франциялик вингерга ета олмади;
Николо Тресолди («Брюгге»): Италия гранди «Интер»га қарши драматик баҳсда (4:3) ҳет-трик қайд этиб, кучли тўртликдан жой олди.
«Энфилд»даги 150 миллионлик старт ва статистика
Брэдли Барколянинг мерсисайдликлар либосидаги ўйинлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда:
Рекорд даражадаги трансфер: Франциялик футболчи ўтган ёзги трансферлар ойнасида 150 миллион евро эвазига «Ливерпул» таркибига келиб қўшилган эди;
Узоқ муддатли шартнома: Инглиз клуби вингер билан 2032 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ йиллик битим тузган;
Жорий мавсумдаги кўрсаткич: Барколя «Ливерпул» сафида барча турнирлар доирасида жами 7 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 3 та гол ёздириб қўйишга улгурди — уларнинг барчаси ЛАСКга қарши ўйиндаги ёрқин ҳет-трик орқали киритилди.
Ёш вингернинг бундай порлаши унинг янги клуб тизимига тез мослашаётганини ва Чемпионлар Лигасида «Ливерпул»нинг бош қуролларидан бирига айланиб бораётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…