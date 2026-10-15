Брэдли Барколя Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси деб топилди

·31·Спорт
Брэдли Барколя Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар Лигасининг ушбу турида «Ливерпул» яримҳимоячиси Бредли Барколя ҳафтанинг энг яхши футболчиси деб топилди.
  • У ЛАСК дарвозасига киритган учта гол билан жамоасининг 6:3 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшди.
  • Барколя ушбу соврин учун Ламин Ямал, Гарри Кейн ва Николо Тресолдиларни ортда қолдирди.
  • Франсиялик футболчи ўтган ёзда 150 миллион евро эвазига «Ливерпул»га ўтган ва 2032 йилгача шартнома имзолаган.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг навбатдаги сермаҳсул тури якунларига кўра, ҳафтанинг энг яхши футболчиси номи расман эълон қилинди. UEFA расмий веб-сайтида мухлислар ўртасида ўтказилган овоз бериш натижаларига биноан, Англиянинг «Ливерпул» клуби яримҳимоячиси Брэдли Барколя турнинг энг ёрқин қаҳрамони деб тан олинди.

Франциялик 24 ёшли иқтидор соҳиби Австриянинг ЛАСК жамоаси устидан қозонилган 6:3 ҳисобидаги йирик ғалабада рақиб дарвозасига учта тўп киритиб, ҳақиқий бенефис кўрсатди ва ушбу муваффақият унга ҳафта рамзи бўлиш имконини тақдим этди.

Овоз бериш натижалари: Кимлар рақобатда эди?

Ҳафта футболчиси номинациясида Барколя қитъанинг бир қатор номдор юлдузларини катта фарқ билан ортда қолдиришга муваффақ бўлди:

  • Ламин Ямал («Барселона»): «Галатасарой»га қарши ўйинда (4:1) иккита голли узатма муаллифи бўлганди;

  • Ҳарри Кейн («Бавария»): «Викинг» дарвозасига икки бор йўл топган бўлса-да (3:3), овозлар сони бўйича франциялик вингерга ета олмади;

  • Николо Тресолди («Брюгге»): Италия гранди «Интер»га қарши драматик баҳсда (4:3) ҳет-трик қайд этиб, кучли тўртликдан жой олди.

«Энфилд»даги 150 миллионлик старт ва статистика

Брэдли Барколянинг мерсисайдликлар либосидаги ўйинлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотмоқда:

  • Рекорд даражадаги трансфер: Франциялик футболчи ўтган ёзги трансферлар ойнасида 150 миллион евро эвазига «Ливерпул» таркибига келиб қўшилган эди;

  • Узоқ муддатли шартнома: Инглиз клуби вингер билан 2032 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ йиллик битим тузган;

  • Жорий мавсумдаги кўрсаткич: Барколя «Ливерпул» сафида барча турнирлар доирасида жами 7 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 3 та гол ёздириб қўйишга улгурди — уларнинг барчаси ЛАСКга қарши ўйиндаги ёрқин ҳет-трик орқали киритилди.

Ёш вингернинг бундай порлаши унинг янги клуб тизимига тез мослашаётганини ва Чемпионлар Лигасида «Ливерпул»нинг бош қуролларидан бирига айланиб бораётганини кўрсатмоқда.

Брэдли БарколяЛиверпулЧемпионлар ЛигасиUEFA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилиндиЧемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилиндиБугун 11:43УЕФА Чемпионлар Лигасида 2-тур рамзий терма жамоасини эълон қилдиУЕФА Чемпионлар Лигасида 2-тур рамзий терма жамоасини эълон қилдиБугун 22:51Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқда18 август 11:37Ливерпул PSJ иқтидори Иброҳим Мбае учун курашга киришдиЛиверпул PSJ иқтидори Иброҳим Мбае учун курашга киришди5 август 11:36Ливерпул ва Арсенал учун имконият: Брэдли Барколя PSJ билан шартномани узайтирмайдиЛиверпул ва Арсенал учун имконият: Брэдли Барколя PSJ билан шартномани узайтирмайди26 июл 19:00Европа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот бердиЕвропа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот берди9 октябр 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия