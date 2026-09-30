Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эспанол спорт директори Мончи, Барселона юлдузи Ламин Ямални "Олтин тўп"га лойиқ кўргани учун клуб мухлисларидан узр сўради.
- Бу баёнот мухлислар орасида норозиликни келтириб чиқарди, чунки Эспанол ва Барселона ўртасидаги рақобат жуда кескин.
- Мончи ўз фикрини чет эллик футболчилар ўрнига Испания шарафини ҳимоя қилаётган ёш истеъдодни қўллаб-қувватлагани билан тушунтирди.
Goal.com хабар беришича, Эспанол спорт директори Мончи Каталония дербисидаги ашаддий рақиб — Барселона ҳужумчиси Ламин Ямални «Олтин тўп» мукофотига лойиқ кўргани учун ўз клуби мухлисларидан расман узр сўрашга мажбур бўлди. Мазкур баёнот клуб ишқибозлари ўртасида кескин норозилик ва қизғин баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каталония футбол маданиятида Эспанол ва Барселона ўртасидаги қарама-қаршилик ўта муросасиз кечиши билан ажралиб туради. Шу боисдан ҳам клуб мутасаддисининг асосий рақиб жамоа вакилини очиқдан-очиқ қўллаб-қувватлаши мухлислар томонидан хиёнат сифатида қабул қилинди ва дарҳол қаттиқ норозилик тўлқинини уйғотди.
Можаронинг келиб чиқиш сабаблариВазиятнинг кескинлашиб кетишини олдини олиш мақсадида Эспанол раҳбарияти тезкорлик билан муносабат билдириб, юзага келган тушунмовчиликка ойдинлик киритди. Мончи Испания радиостанцияларидан бирига берган интервюсида бу фикрларни клуб манфаатлари ёки рақибга ён босиш ниятида эмас, балки соф миллий ғурурдан келиб чиқиб айтганини таъкидлади.
Sport директорининг сўзларига кўра, унга эфир вақтида учта номзод — Килиан Мбаппе, Гарри Кейн ҳамда Ламин Ямал орасидан танлов қилиш шарти қўйилган. У эса чет эллик футболчилар ўрнига Испания шарафини ҳимоя қилаётган ёш истеъдод эгасини афзал билганини тушунтирди.
Мухлислар муносабати ва олдинда кутаётган дербиЎзининг хатосини англаган функционер мухлисларнинг кайфиятини нотўғри баҳолаганини тан олди. Эспанол мухлислари туйғуларини ҳурмат қилишини ва ҳеч қандай ёмон ниятда бўлмаганини билдириб, ранжиганлардан узр сўради. Бироқ бу можаро икки жамоанинг бўлажак ўйинига янада катта қизиқиш ва шиддат бағишлаши аниқ.
Эспанол ўз майдонида Барселона жамоасини қабул қиладиган навбатдаги учрашув ҳар қачонгидан ҳам муросасиз ўтиши кутилмоқда. Ламин Ямал эса дунёнинг етакчи футболчиларидан бири сифатида ушбу баҳсга яқинлашмоқда, барча нуфузли мукофотлар ва ғолиблар номи эълон қилинадиган тадбирлар олдидан эса футбол оламининг эътибори янада кучайган.
Изоҳлар 0
…