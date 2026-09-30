Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради

·4·Спорт
Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эспанол спорт директори Мончи, Барселона юлдузи Ламин Ямални "Олтин тўп"га лойиқ кўргани учун клуб мухлисларидан узр сўради.
  • Бу баёнот мухлислар орасида норозиликни келтириб чиқарди, чунки Эспанол ва Барселона ўртасидаги рақобат жуда кескин.
  • Мончи ўз фикрини чет эллик футболчилар ўрнига Испания шарафини ҳимоя қилаётган ёш истеъдодни қўллаб-қувватлагани билан тушунтирди.

Goal.com хабар беришича, Эспанол спорт директори Мончи Каталония дербисидаги ашаддий рақиб — Барселона ҳужумчиси Ламин Ямални «Олтин тўп» мукофотига лойиқ кўргани учун ўз клуби мухлисларидан расман узр сўрашга мажбур бўлди. Мазкур баёнот клуб ишқибозлари ўртасида кескин норозилик ва қизғин баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталония футбол маданиятида Эспанол ва Барселона ўртасидаги қарама-қаршилик ўта муросасиз кечиши билан ажралиб туради. Шу боисдан ҳам клуб мутасаддисининг асосий рақиб жамоа вакилини очиқдан-очиқ қўллаб-қувватлаши мухлислар томонидан хиёнат сифатида қабул қилинди ва дарҳол қаттиқ норозилик тўлқинини уйғотди.

Можаронинг келиб чиқиш сабаблари

Вазиятнинг кескинлашиб кетишини олдини олиш мақсадида Эспанол раҳбарияти тезкорлик билан муносабат билдириб, юзага келган тушунмовчиликка ойдинлик киритди. Мончи Испания радиостанцияларидан бирига берган интервюсида бу фикрларни клуб манфаатлари ёки рақибга ён босиш ниятида эмас, балки соф миллий ғурурдан келиб чиқиб айтганини таъкидлади.

Sport директорининг сўзларига кўра, унга эфир вақтида учта номзод — Килиан Мбаппе, Гарри Кейн ҳамда Ламин Ямал орасидан танлов қилиш шарти қўйилган. У эса чет эллик футболчилар ўрнига Испания шарафини ҳимоя қилаётган ёш истеъдод эгасини афзал билганини тушунтирди.

Мухлислар муносабати ва олдинда кутаётган дерби

Ўзининг хатосини англаган функционер мухлисларнинг кайфиятини нотўғри баҳолаганини тан олди. Эспанол мухлислари туйғуларини ҳурмат қилишини ва ҳеч қандай ёмон ниятда бўлмаганини билдириб, ранжиганлардан узр сўради. Бироқ бу можаро икки жамоанинг бўлажак ўйинига янада катта қизиқиш ва шиддат бағишлаши аниқ.

Эспанол ўз майдонида Барселона жамоасини қабул қиладиган навбатдаги учрашув ҳар қачонгидан ҳам муросасиз ўтиши кутилмоқда. Ламин Ямал эса дунёнинг етакчи футболчиларидан бири сифатида ушбу баҳсга яқинлашмоқда, барча нуфузли мукофотлар ва ғолиблар номи эълон қилинадиган тадбирлар олдидан эса футбол оламининг эътибори янада кучайган.

Ламин ЯмалЭспанолБарселонаОлтин тўпФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирдиЭнтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди24 сентябр 16:16Бернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёр20 август 15:57Жоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атадиЖоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атади27 сентябр 18:11Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади15 сентябр 19:32Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атади15 сентябр 11:15Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди14 сентябр 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди