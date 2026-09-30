Ноир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Пари Сен-Жермен президенти Ноир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича Европа Клублар Ассоциацияси (ЭФК) раиси сифатида вазмин позицияни эгаллади.
- У ҳуқуқий жараёнлар якунланмагунча сабр қилишга чақириб, ҳар қандай томоннинг апелляция бериш ҳуқуқига эга эканлигини таъкидлади.
- Ал-Хелайфи, шунингдек, Манчестер Сити бош директори Ферран Сорианонинг ЭФК бошқарув кенгашидаги хизматларини юқори баҳолади.
Пари Сен-Жермен клуби президенти Ноир Ал-Хелайфи Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини бузганликда айбдор деб топилган Манчестер Сити иши юзасидан вазмин муносабат билдирди. Қатарлик функционер Европа Клублар Ассоциацияси (ЭФК) раиси сифатидаги мақомида инглиз клубини қоралашдан тийилди, дея хабар беради ixbt.com манбаси. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аввалроқ Англия футболи Манчестер Сити клубига қўйилган 115 та молиявий қоидабузарлик айблови бўйича судда ютқазгани ҳақидаги шов-шувли хабардан ларза келган эди. Текширувлар натижасида клуб Абу-Даби гуруҳи томонидан сотиб олингандан кейинги даврда операцион харажатларни яширгани ва ҳомийлик тушумларини сунъий равишда ошириб кўрсатгани аниқланган эди.
Ушбу ҳаракатлар клубга UEFA ҳамда Премер-лиганинг харажатлар чекловларини четлаб ўтишга ва адолатсиз рақобат устунлигига эга чиқиш имконини берган. Шундан сўнг Манчестер Сити раҳбарияти мазкур қарор устидан апелляция бериш ниятида эканини қатъий эълон қилди ва ҳозирча Премер-лига томонидан ҳеч қандай расмий жазо чораси қўллангани йўқ.
Копенгагендаги баёнот ва ҳуқуқий жараёнларДания пойтахти Копенгаген шаҳрида бўлиб ўтган Европа футбол клубларининг 33-Бош Ассамблеясида сўзга чиққан Пари Сен-Жермен раҳбари нейтрал позицияни эгаллади. Делегатларга мурожаат қилар экан, у ҳуқуқий жараёнлар якунланмагунча сабр қилишга чақирди.
«Биринчидан, биз ҳали якуний қарорга келинмаган нарсани муҳокама қилиш учун шу ерда эмасмиз. Иккинчидан, биз бир-биримизга ёрдам бериш ва қўллаб-қувватлаш учун йиғилганмиз», — дея таъкидлади Ноир Ал-Хелайфи. Унинг сўзларига кўра, у ҳуқуқшунос бўлмаса-да, ҳар қандай томон апелляция шикоятини киритиш ҳуқуқига эга эканини ва бу ҳали якуний нуқта эмаслигини англатади.
Шунингдек, у вазиятга баҳо бериш уларнинг ваколатига кирмаслигини қўшимча қилди. «Биз судялар эмасмиз ва бу инглиз клубининг ички иши, жараён қаерга олиб боришини кўрамиз», — деди Пари Сен-Жермен президенти.
Ферран Сориано ва клубнинг ҳиссасиНоир Ал-Хелайфи ўз нутқида ЭФК бошқарув кенгашида фаолият юритаётган Манчестер Сити бош директори Ферран Сорианонинг хизматларини ҳам юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, Сориано кенгаш учун катта бойлик бўлиб, ўзининг бой билимлари билан ташкилотга улкан қиймат қўшиб келмоқда.
«Унинг карьераси жуда ажойиб ва Манчестер Сити ҳам футбол учун кўп ижобий ишларни амалга оширди. Бироқ биз судя эмасмиз ва баҳо бериш позициясида эмасмиз», — дея хулосалади Ноир Ал-Хелайфи.
Изоҳлар 0
…