Ноир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича муносабат билдирди

·45·Спорт
Ноир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Пари Сен-Жермен президенти Ноир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича Европа Клублар Ассоциацияси (ЭФК) раиси сифатида вазмин позицияни эгаллади.
  • У ҳуқуқий жараёнлар якунланмагунча сабр қилишга чақириб, ҳар қандай томоннинг апелляция бериш ҳуқуқига эга эканлигини таъкидлади.
  • Ал-Хелайфи, шунингдек, Манчестер Сити бош директори Ферран Сорианонинг ЭФК бошқарув кенгашидаги хизматларини юқори баҳолади.

Пари Сен-Жермен клуби президенти Ноир Ал-Хелайфи Англия Премер-лигасининг молиявий қоидаларини бузганликда айбдор деб топилган Манчестер Сити иши юзасидан вазмин муносабат билдирди. Қатарлик функционер Европа Клублар Ассоциацияси (ЭФК) раиси сифатидаги мақомида инглиз клубини қоралашдан тийилди, дея хабар беради ixbt.com манбаси. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аввалроқ Англия футболи Манчестер Сити клубига қўйилган 115 та молиявий қоидабузарлик айблови бўйича судда ютқазгани ҳақидаги шов-шувли хабардан ларза келган эди. Текширувлар натижасида клуб Абу-Даби гуруҳи томонидан сотиб олингандан кейинги даврда операцион харажатларни яширгани ва ҳомийлик тушумларини сунъий равишда ошириб кўрсатгани аниқланган эди.

Ушбу ҳаракатлар клубга UEFA ҳамда Премер-лиганинг харажатлар чекловларини четлаб ўтишга ва адолатсиз рақобат устунлигига эга чиқиш имконини берган. Шундан сўнг Манчестер Сити раҳбарияти мазкур қарор устидан апелляция бериш ниятида эканини қатъий эълон қилди ва ҳозирча Премер-лига томонидан ҳеч қандай расмий жазо чораси қўллангани йўқ.

Копенгагендаги баёнот ва ҳуқуқий жараёнлар

Дания пойтахти Копенгаген шаҳрида бўлиб ўтган Европа футбол клубларининг 33-Бош Ассамблеясида сўзга чиққан Пари Сен-Жермен раҳбари нейтрал позицияни эгаллади. Делегатларга мурожаат қилар экан, у ҳуқуқий жараёнлар якунланмагунча сабр қилишга чақирди.

«Биринчидан, биз ҳали якуний қарорга келинмаган нарсани муҳокама қилиш учун шу ерда эмасмиз. Иккинчидан, биз бир-биримизга ёрдам бериш ва қўллаб-қувватлаш учун йиғилганмиз», — дея таъкидлади Ноир Ал-Хелайфи. Унинг сўзларига кўра, у ҳуқуқшунос бўлмаса-да, ҳар қандай томон апелляция шикоятини киритиш ҳуқуқига эга эканини ва бу ҳали якуний нуқта эмаслигини англатади.

Шунингдек, у вазиятга баҳо бериш уларнинг ваколатига кирмаслигини қўшимча қилди. «Биз судялар эмасмиз ва бу инглиз клубининг ички иши, жараён қаерга олиб боришини кўрамиз», — деди Пари Сен-Жермен президенти.

Ферран Сориано ва клубнинг ҳиссаси

Ноир Ал-Хелайфи ўз нутқида ЭФК бошқарув кенгашида фаолият юритаётган Манчестер Сити бош директори Ферран Сорианонинг хизматларини ҳам юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, Сориано кенгаш учун катта бойлик бўлиб, ўзининг бой билимлари билан ташкилотга улкан қиймат қўшиб келмоқда.

«Унинг карьераси жуда ажойиб ва Манчестер Сити ҳам футбол учун кўп ижобий ишларни амалга оширди. Бироқ биз судя эмасмиз ва баҳо бериш позициясида эмасмиз», — дея хулосалади Ноир Ал-Хелайфи.

Парис Саинт-ГермаинМанчестер СитйПремиер ЛеагуеНоир Ал-ХелайфиUEFA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаДиетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқда17 август 20:19Жуан Мата Манчестер Сити иши бўйича ҳазиломуз муносабат билдирдиЖуан Мата Манчестер Сити иши бўйича ҳазиломуз муносабат билдирди27 сентябр 01:36Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамАнглия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадам21 сентябр 00:31Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиФранк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очди5 сентябр 23:14EA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилиндиEA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилинди19 август 10:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди