Криштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкин

·5·Спорт
Криштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиано Роналдо бош мураббий билан келишмовчилик туфайли Португалия терма жамоасини тарк этди.
  • Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилганидан норози бўлган ҳужумчи, мамлакат футбол федерацияси қоидаларига кўра олти ойгача дисквалификация қилиниши мумкин.
  • Федерация интизомий қоидаларига кўра, сабабсиз жамоани тарк этган футболчига бир ойдан олти ойгача барча мусобақалардан четлатиш ва жарима қўлланилиши мумкин.

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо бош мураббий билан юзага келган жиддий можаро ортидан жамоа ихтиёрини тарк этди. ESPN хабар беришича, тажрибали ҳужумчи Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилганидан норозилигини билдириб, мамлакат футбол федерацияси қоидаларига кўра олти ойгача бўлган муддатга сафдан четлатилиш хавфига дуч келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Копенгагендаги воқеалар ривожи жамоа ичидаги кескинликни очиқлаб берди. Сешанба куни бўлиб ўтган ўйинда Криштиано Роналдо майдонга туширилмади ва бу ҳолат футболчи ҳамда бош мураббий ўртасида кескин баҳсга сабаб бўлди. Мураббий ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида ўз қарорларини қатъий ҳимоя қилиб, футболчининг мақоми унинг қоидаларига таъсир қилмаслигини очиқ айтган эди.

Мураббийнинг қатъий позицияси ва юзага келган можаро

Бош мураббий матбуот анжуманида жамоада ҳар қандай қарорни фақат ўзи қабул қилишини ва ҳеч қандай футболчи ёки президент унинг фикрини ўзгартира олмаслигини кескин таъкидлади. У ўйинчини эҳтиёж туғилсагина майдонга туширишини, акс ҳолда захирада қолдиришини очиқ эълон қилди. Ушбу баёнотдан сўнг вазият янада чигаллашди.

Мураббийнинг бу баёнотидан норози бўлган тажрибали ҳужумчи чоршанба куни Паркен стадионида бўлиб ўтган машғулотда иштирок этишдан бош тортди. Шундан сўнг у Португалия футбол федерацияси (ФПФ) президенти Педро Проэнка билан музокаралар ўтказди ва тез фурсатда терма жамоа лагерини бутунлай тарк этди.

Федерация интизомий қоидалари ва хавфлар

ФПФ интизомий қўмитаси қоидаларига кўра, сабабсиз равишда миллий жамоа тадбирлари, машғулотлари ёки ўйинларини тарк этган ҳар қандай футболчи қаттиқ жазоланиши белгиланган. Федерация регламентида бу ҳолат бўйича аниқ бандлар мавжуд бўлиб, улар профессионал ўйинчиларга нисбатан жиддий санкцияларни назарда тутади.

Қоидаларга асосан, рухсатсиз терма жамоа ихтиёридан чиқиб кетган футболчи бир ойдан олти ойгача бўлган муддатга барча мусобақалардан четлатилиши мумкин. Шунингдек, профессионал футболчига нисбатан 500 евродан 1000 еврогача миқдорда жарима қўлланилиши ҳам белгиланган.

Ҳозирча Португалия футбол федерацияси расмий баёнот бериб, фақатгина таркибдаги ўзгаришлар, жумладан Жоау Феликснинг гуруҳга қайтгани ҳамда Франциско Консеикао ва Криштиано Роналдо машғулотларда қатнашмагани ҳақида қисқача маълумот берди, холос. Врачлар ва мутасаддилар вазиятни ҳал қилиш бўйича музокараларни давом эттирмоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияФутболUEFAДисквалификация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиБугун 00:52Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКеча 23:16FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилдиFIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди29 сентябр 15:36Ноир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича муносабат билдирдиНоир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича муносабат билдирдиКеча 16:34Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКеча 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиКеча 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди