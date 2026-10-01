Криштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиано Роналдо бош мураббий билан келишмовчилик туфайли Португалия терма жамоасини тарк этди.
- Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилганидан норози бўлган ҳужумчи, мамлакат футбол федерацияси қоидаларига кўра олти ойгача дисквалификация қилиниши мумкин.
- Федерация интизомий қоидаларига кўра, сабабсиз жамоани тарк этган футболчига бир ойдан олти ойгача барча мусобақалардан четлатиш ва жарима қўлланилиши мумкин.
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо бош мураббий билан юзага келган жиддий можаро ортидан жамоа ихтиёрини тарк этди. ESPN хабар беришича, тажрибали ҳужумчи Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилганидан норозилигини билдириб, мамлакат футбол федерацияси қоидаларига кўра олти ойгача бўлган муддатга сафдан четлатилиш хавфига дуч келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Копенгагендаги воқеалар ривожи жамоа ичидаги кескинликни очиқлаб берди. Сешанба куни бўлиб ўтган ўйинда Криштиано Роналдо майдонга туширилмади ва бу ҳолат футболчи ҳамда бош мураббий ўртасида кескин баҳсга сабаб бўлди. Мураббий ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида ўз қарорларини қатъий ҳимоя қилиб, футболчининг мақоми унинг қоидаларига таъсир қилмаслигини очиқ айтган эди.
Мураббийнинг қатъий позицияси ва юзага келган можароБош мураббий матбуот анжуманида жамоада ҳар қандай қарорни фақат ўзи қабул қилишини ва ҳеч қандай футболчи ёки президент унинг фикрини ўзгартира олмаслигини кескин таъкидлади. У ўйинчини эҳтиёж туғилсагина майдонга туширишини, акс ҳолда захирада қолдиришини очиқ эълон қилди. Ушбу баёнотдан сўнг вазият янада чигаллашди.
Мураббийнинг бу баёнотидан норози бўлган тажрибали ҳужумчи чоршанба куни Паркен стадионида бўлиб ўтган машғулотда иштирок этишдан бош тортди. Шундан сўнг у Португалия футбол федерацияси (ФПФ) президенти Педро Проэнка билан музокаралар ўтказди ва тез фурсатда терма жамоа лагерини бутунлай тарк этди.
Федерация интизомий қоидалари ва хавфларФПФ интизомий қўмитаси қоидаларига кўра, сабабсиз равишда миллий жамоа тадбирлари, машғулотлари ёки ўйинларини тарк этган ҳар қандай футболчи қаттиқ жазоланиши белгиланган. Федерация регламентида бу ҳолат бўйича аниқ бандлар мавжуд бўлиб, улар профессионал ўйинчиларга нисбатан жиддий санкцияларни назарда тутади.
Қоидаларга асосан, рухсатсиз терма жамоа ихтиёридан чиқиб кетган футболчи бир ойдан олти ойгача бўлган муддатга барча мусобақалардан четлатилиши мумкин. Шунингдек, профессионал футболчига нисбатан 500 евродан 1000 еврогача миқдорда жарима қўлланилиши ҳам белгиланган.
Ҳозирча Португалия футбол федерацияси расмий баёнот бериб, фақатгина таркибдаги ўзгаришлар, жумладан Жоау Феликснинг гуруҳга қайтгани ҳамда Франциско Консеикао ва Криштиано Роналдо машғулотларда қатнашмагани ҳақида қисқача маълумот берди, холос. Врачлар ва мутасаддилар вазиятни ҳал қилиш бўйича музокараларни давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…