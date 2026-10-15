Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилинди

·0·Спорт
Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилинди

Европа Чемпионлар Лигасининг янгиланган форматдаги умумий босқичида 2-тур учрашувлари тўлиқ якунига етди. Сермаҳсул ва кескин тўқнашувларга бой бўлган ушбу тур якунларига кўра, UEFA матбуот хизмати ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига расмий даъвогарлар тўртлигини эълон қилди.

Мусобақанинг энг нуфузли индивидуал эътирофи учун бу сафар қитъа грандлари ва тур сюрпризига айланган жамоалар вакиллари ўзаро рақобат олиб бормоқда.

Ҳафта қаҳрамонлари: Ким қайси ўйинда порлади?

Номзодлар рўйхатига ўз клубларининг голларида бош ролни ўйнаган қуйидаги тўрт юлдуз киритилди:

  • Николо Трезолди («Брюгге»): Италиянинг «Интер» клубига қарши кечган драматик тўқнашувда (4:3) ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатиб, ҳет-трик қайд этди ва жамоасига сенсацион ғалаба келтирди;

  • Брэдли Барколя («Ливерпул»): ЛАСК жамоаси устидан қозонилган йирик 6:3 ҳисобидаги ғалабада рақиб дарвозасига 3 та гол уриб, мусобақадаги дастлабки ҳет-тригини расмийлаштирди;

  • Ламин Ямал («Барселона»): Туркиянинг «Галатасарой» клубига қарши баҳсда (4:1) ҳужумларни маҳорат билан ташкил этиб, шерикларига иккита голли узатма (ассист) муаллифи бўлди;

  • Ҳарри Кейн («Бавария»): «Викинг»га қарши 3:3 ҳисобидаги муросасиз кечган дуранг ўйинда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, дубль қайд этди.

Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилинди

Ғолиб қандай аниқланади?

Ҳафтанинг энг яхши ўйинчиси номи мухлисларнинг бевосита танлови асосида ҳал бўлади:

  • Овоз бериш жараёни: Ғолиб UEFA расмий веб-сайтида ўтказилаётган умумхалқ овоз бериш жараёни якунларига кўра эълон қилинади;

  • Кейинги беллашувлар тақвими: Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг навбатдаги 3-тур баҳслари қисқа танаффусдан сўнг, 20 ва 21 октябрь кунлари бўлиб ўтади.

Европа Чемпионлар ЛигасиUEFAНиколо ТрезолдиБрэдли Барколя
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот бердиЕвропа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот берди9 октябр 07:51Криштиану Роналду Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинКриштиану Роналду Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкин1 октябр 11:18Ноир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича муносабат билдирдиНоир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича муносабат билдирди30 сентябр 16:34FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилдиFIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди29 сентябр 15:36Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқда18 август 11:37Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаДиетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқда17 август 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди