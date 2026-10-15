Чемпионлар Лигасида ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига 4 номзод эълон қилинди
Европа Чемпионлар Лигасининг янгиланган форматдаги умумий босқичида 2-тур учрашувлари тўлиқ якунига етди. Сермаҳсул ва кескин тўқнашувларга бой бўлган ушбу тур якунларига кўра, UEFA матбуот хизмати ҳафтанинг энг яхши футболчиси номига расмий даъвогарлар тўртлигини эълон қилди.
Мусобақанинг энг нуфузли индивидуал эътирофи учун бу сафар қитъа грандлари ва тур сюрпризига айланган жамоалар вакиллари ўзаро рақобат олиб бормоқда.
Ҳафта қаҳрамонлари: Ким қайси ўйинда порлади?
Номзодлар рўйхатига ўз клубларининг голларида бош ролни ўйнаган қуйидаги тўрт юлдуз киритилди:
Николо Трезолди («Брюгге»): Италиянинг «Интер» клубига қарши кечган драматик тўқнашувда (4:3) ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатиб, ҳет-трик қайд этди ва жамоасига сенсацион ғалаба келтирди;
Брэдли Барколя («Ливерпул»): ЛАСК жамоаси устидан қозонилган йирик 6:3 ҳисобидаги ғалабада рақиб дарвозасига 3 та гол уриб, мусобақадаги дастлабки ҳет-тригини расмийлаштирди;
Ламин Ямал («Барселона»): Туркиянинг «Галатасарой» клубига қарши баҳсда (4:1) ҳужумларни маҳорат билан ташкил этиб, шерикларига иккита голли узатма (ассист) муаллифи бўлди;
Ҳарри Кейн («Бавария»): «Викинг»га қарши 3:3 ҳисобидаги муросасиз кечган дуранг ўйинда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, дубль қайд этди.
Ғолиб қандай аниқланади?
Ҳафтанинг энг яхши ўйинчиси номи мухлисларнинг бевосита танлови асосида ҳал бўлади:
Овоз бериш жараёни: Ғолиб UEFA расмий веб-сайтида ўтказилаётган умумхалқ овоз бериш жараёни якунларига кўра эълон қилинади;
Кейинги беллашувлар тақвими: Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг навбатдаги 3-тур баҳслари қисқа танаффусдан сўнг, 20 ва 21 октябрь кунлари бўлиб ўтади.
Изоҳлар 0
…