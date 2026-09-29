FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди

·40·Спорт
FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA АҚШ федерал судида UEFAни сохта маълумотлар тарқатиб, президентлик сайловларига таъсир кўрсатишга уринаётганликда айблади.
  • UEFA аввалроқ FIFA президенти Жанни Инфантинога қарши жиноий иш очиш билан таҳдид қилиб, ФFE лойиҳаси бўйича далилларни талаб қилган эди.
  • FIFA бу айбловларни рад этиб, UEFAнинг ҳаракатларини сайловолди сиёсий ўйинлари деб атади ва UEFAнинг махфий ҳужжатларни қўлга киритиш уринишларини тўхтатишни талаб қилди.

Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (FIFA) АҚШ федерал судида Европа футбол ассоциациялари иттифоқини (UEFA) жиддий равишда айблаб чиқди. Ташкилот вакилларининг фикрича, Европа футбол раҳбарияти олдинда турган президентлик сайловларига таъсир кўрсатиш ҳамда ташкилот нуфузига путур етказиш мақсадида атайлаб сохта маълумотлар тарқатиш кампаниясини бошлаган. Бу қарама-қаршилик жаҳон футболининг энг юқори чўққисидаги мувозанатни жиддий равишда издан чиқараётгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Reuters агентлиги маълумотига кўра, Флорида штатидаги округ судига тақдим этилган жавоб ҳужжатларида FIFA ушбу айбловларга кескин муносабат билдирган. Ўтган ойда UEFA Швейцарияда FIFA президенти Жанни Инфантинога қарши жиноий иш очиш билан таҳдид қилиб, бекор қилинган FIFA Форвард Энтерприсе (ФFE) лойиҳаси бўйича далилларни тақдим этишни талаб қилган эди. UEFA раҳбарияти Инфантинони шахсий манфаатлар йўлида паст баҳоланган таклифни илгари суришда ва «жиноий бошқарувда» айблаган эди.

Молиявий низолар ва ҳуқуқий баҳслар

FIFA ўз навбатида бу даъволарни қатъиян рад этиб, уларни мақсадли таъқиб стратегиясининг бир қисми деб атади. Ташкилот юристларининг таъкидлашича, хусусий инвестиция лойиҳасини ўрганиш махфий режа эмас, балки ташкилий вазифалардан бири бўлган. Шунингдек, Европа ташкилоти ФFE таклифининг молиявий тузилмасини атайлаб нотўғри талқин қилаётгани қўшимча қилинди.

Асл келишмовчилик молиявий кўрсаткичларни баҳолаш масаласида юзага келган. UEFA лойиҳа 20 миллиард долларга атайлаб паст баҳолангани ҳақида иддао қилган бўлса, FIFA бу танқидчилар акциялар қийматини умумий корхона қиймати билан адаштираётганини билдирди. Маълум қилинишича, умумий корхона қиймати 30 миллиард доллардан ошган.

Сайловолди сиёсий босим

Судга тақдим этилган ҳужжатларда FIFA Европа ҳамкасбларининг ҳаракатларини сайловолди сиёсий ўйинлари деб атади. Ташкилот бу уринишлар Жанни Инфантинонинг обрўсига путур етказишга қаратилганини қаттиқ қоралади:

  • UEFA ҳеч қандай асосга эга бўлмаган ҳолда президент шахсий манфаат кўзлаганини даъво қилмоқда;
  • Барча молиявий таклифлар 211 та аъзо ассоциациянинг тўлиқ розилигини талаб қилиши шарт эди;
  • Даъво аризасининг айнан сайловлар олдидан берилиши сиёсий босим эканини яққол кўрсатади.
FIFA судга мурожаат қилиб, UEFAнинг махфий ҳужжатларни қўлга киритишга қаратилган уринишларини тўхтатишни ва тарқатилаётган ёлғон баёнотларга чек қўйишни талаб қилди. Мазкур можаро жаҳон футболидаги етакчи ташкилотлар ўртасидаги муносабатларни янада кескинлаштириб юборди.

FIFAUEFAЖанни ИнфантиноФутболСуд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди17 сентябр 21:17FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечди1 август 05:32Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишлади5 август 01:58FIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиFIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритди19 сентябр 12:512030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди12 сентябр 01:31Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиАргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказади4 сентябр 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди