FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- FIFA АҚШ федерал судида UEFAни сохта маълумотлар тарқатиб, президентлик сайловларига таъсир кўрсатишга уринаётганликда айблади.
- UEFA аввалроқ FIFA президенти Жанни Инфантинога қарши жиноий иш очиш билан таҳдид қилиб, ФFE лойиҳаси бўйича далилларни талаб қилган эди.
- FIFA бу айбловларни рад этиб, UEFAнинг ҳаракатларини сайловолди сиёсий ўйинлари деб атади ва UEFAнинг махфий ҳужжатларни қўлга киритиш уринишларини тўхтатишни талаб қилди.
Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (FIFA) АҚШ федерал судида Европа футбол ассоциациялари иттифоқини (UEFA) жиддий равишда айблаб чиқди. Ташкилот вакилларининг фикрича, Европа футбол раҳбарияти олдинда турган президентлик сайловларига таъсир кўрсатиш ҳамда ташкилот нуфузига путур етказиш мақсадида атайлаб сохта маълумотлар тарқатиш кампаниясини бошлаган. Бу қарама-қаршилик жаҳон футболининг энг юқори чўққисидаги мувозанатни жиддий равишда издан чиқараётгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Reuters агентлиги маълумотига кўра, Флорида штатидаги округ судига тақдим этилган жавоб ҳужжатларида FIFA ушбу айбловларга кескин муносабат билдирган. Ўтган ойда UEFA Швейцарияда FIFA президенти Жанни Инфантинога қарши жиноий иш очиш билан таҳдид қилиб, бекор қилинган FIFA Форвард Энтерприсе (ФFE) лойиҳаси бўйича далилларни тақдим этишни талаб қилган эди. UEFA раҳбарияти Инфантинони шахсий манфаатлар йўлида паст баҳоланган таклифни илгари суришда ва «жиноий бошқарувда» айблаган эди.
Молиявий низолар ва ҳуқуқий баҳсларFIFA ўз навбатида бу даъволарни қатъиян рад этиб, уларни мақсадли таъқиб стратегиясининг бир қисми деб атади. Ташкилот юристларининг таъкидлашича, хусусий инвестиция лойиҳасини ўрганиш махфий режа эмас, балки ташкилий вазифалардан бири бўлган. Шунингдек, Европа ташкилоти ФFE таклифининг молиявий тузилмасини атайлаб нотўғри талқин қилаётгани қўшимча қилинди.
Асл келишмовчилик молиявий кўрсаткичларни баҳолаш масаласида юзага келган. UEFA лойиҳа 20 миллиард долларга атайлаб паст баҳолангани ҳақида иддао қилган бўлса, FIFA бу танқидчилар акциялар қийматини умумий корхона қиймати билан адаштираётганини билдирди. Маълум қилинишича, умумий корхона қиймати 30 миллиард доллардан ошган.
Сайловолди сиёсий босимСудга тақдим этилган ҳужжатларда FIFA Европа ҳамкасбларининг ҳаракатларини сайловолди сиёсий ўйинлари деб атади. Ташкилот бу уринишлар Жанни Инфантинонинг обрўсига путур етказишга қаратилганини қаттиқ қоралади:
- UEFA ҳеч қандай асосга эга бўлмаган ҳолда президент шахсий манфаат кўзлаганини даъво қилмоқда;
- Барча молиявий таклифлар 211 та аъзо ассоциациянинг тўлиқ розилигини талаб қилиши шарт эди;
- Даъво аризасининг айнан сайловлар олдидан берилиши сиёсий босим эканини яққол кўрсатади.
Изоҳлар 0
…