Европа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот берди

·22·Спорт
Европа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) ва қитъанинг деярли барча миллий ассоциациялари Халқаро футбол федерациясининг (FIFA) амалдаги бошқарувига бўлган ишончи батамом йўқолганини эълон қилди.
  • Берлиндаги конгресс якунлари бўйича қабул қилинган баёнотда FIFAни тубдан ислоҳ қилиш ва олий раҳбариятни алмаштириш зарурлиги таъкидланди.
  • Ушбу ташаббусни фақат Озарбойжон футбол федерацияси қўллаб-қувватламади.

Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) Германия пойтахти Берлин шаҳрида бўлиб ўтган конгресс якунлари бўйича шов-шувли ва мисли кўрилмаган кескин баёнот билан чиқди. Ташкилот қитъанинг деярли барча миллий ассоциациялари билан биргаликда Халқаро футбол федерациясининг (FIFA) амалдаги бошқарувига бўлган ишончи батамом йўқолганини эълон қилди ва ташкилотни тубдан ислоҳ қилиш бўйича ягона тўхтамга келди.

Қитъа футболи етакчилари фақат тизимни эмас, балки ташкилотнинг олий раҳбариятини алмаштириш вақти келганини очиқ-ойдин таъкидламоқда.

Ягона фронт ва ёлғиз қолган Озарбойжон: Кимлар норози?

Берлиндаги музокаралар якунида Европа футбол оиласи якдиллик намойиш этди, бироқ биргина истисно қайд этилди:

  • Европанинг бирдамлиги: Сўнгги ойлар давомида туб ўзгаришлар зарурлигини талаб қилиб келаётган UEFA ҳамда қитъанинг барча миллий ассоциациялари FIFA’ни ислоҳ қилиш бўйича аниқ ҳаракатлар режасини маъқуллади;

  • Фақат бир қарши товуш: Ушбу ташаббусни бутун қитъа бўйлаб фақат битта ташкилот — Озарбойжон футбол федерацияси қўллаб-қувватламади;

  • Муҳокамалар тўхтамайди: UEFA расмий баёнотида FIFA’нинг келажакдаги тақдири ва янги етакчилиги бўйича маслаҳатлашувлар фаол давом этиши қайд этилган.

«Бошқарувчи эмас, ҳақиқий лидер керак»: FIFA’га қўйилган сиёсий талаблар

Европа футболи мутасаддилари ҳозирги тизим футбол манфаатларига хизмат қилмай қўйганини урғулади:

  • Ишонч бой берилди: Баёнотда таъкидланишича, миллий ассоциацияларнинг FIFA ҳозирги раҳбариятига бўлган ишончи тўлиқ тугаган ва шунчаки институционал ислоҳотлар билан чекланиб бўлмайди;

  • Янги етакчига қўйиладиган мезонлар: FIFA раҳбарлигига футбол оламида чуқур илдизларга эга, барчани бирлаштира оладиган, турли минтақаларда ҳурмат ва ишонч уйғотадиган, мустақиллик ва ҳалолликка содиқ бўлган янги раҳбар келиши шарт;

  • «Бошқарувчи эмас, етакчи»: Ташкилотни шунчаки маъмурий жиҳатдан назорат қилувчи эмас, балки стратегик қарашларга эга ҳақиқий етакчи сайланиши лозимлиги кўрсатиб ўтилди.

Ультиматум ва реформалар пакети: UEFA нималарни талаб қилмоқда?

Расмий баёнотга илова қилинган ҳужжатда FIFA олдига қўйилган аниқ ва қатъий талаблар рўйхати очиқланди:

  • Ваколатлар тақсимоти ва Кенгаш кучи: Барча қарорлар тор доирада эмас, балки роли янада кучайтирилган FIFA Кенгаши орқали ҳал этилиши лозим;

  • Шахсий манфаатларга чек қўйиш: Халқаро футбол федерацияси маъмурий ва молиявий ресурсларидан шахсий ёки сайловолди ташвиқоти мақсадларида фойдаланиш қатъиян тақиқланиши керак;

  • Бир томонлама қарорларга барҳам бериш: Глобал ўйинлар ва мусобақалар тақвими бўйича қитъалар ва миллий лигалар фикрини инобатга олмасдан бир томонлама қарор қабул қилиш амалиёти тўхтатилиши талаб этилди;

  • Қўмиталарни оптималлаштириш: Самарасиз қўмиталар фаолияти қайта кўриб чиқилиб, фақат аниқ мақсад ва ҳақиқий амалий қийматга эга бўлган бўғинлар қолдирилиши шарт.

Европанинг ушбу кенг кўламли демарши халқаро футбол бошқарувида катта бўлиниш ва янги сиёсий инқироз бошланганидан далолат беради. FIFA раҳбариятининг ушбу талабларга берадиган жавоби яқин йилларда жаҳон футболи архитектурасини қайта шакллантириши мумкин.

UEFAFIFAOzarboiyjon futbol federatsiyasiBerlin kongresi
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилдиFIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди29 сентябр 15:36Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди17 сентябр 21:17FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечди1 август 05:32Криштиану Роналду Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинКриштиану Роналду Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкин1 октябр 11:18Ноир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича муносабат билдирдиНоир Ал-Хелайфи Манчестер Сити иши бўйича муносабат билдирди30 сентябр 16:34Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиНюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктиради1 август 17:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?