Европа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA президентини алмаштириш бўйича баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) ва қитъанинг деярли барча миллий ассоциациялари Халқаро футбол федерациясининг (FIFA) амалдаги бошқарувига бўлган ишончи батамом йўқолганини эълон қилди.
- Берлиндаги конгресс якунлари бўйича қабул қилинган баёнотда FIFAни тубдан ислоҳ қилиш ва олий раҳбариятни алмаштириш зарурлиги таъкидланди.
- Ушбу ташаббусни фақат Озарбойжон футбол федерацияси қўллаб-қувватламади.
Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) Германия пойтахти Берлин шаҳрида бўлиб ўтган конгресс якунлари бўйича шов-шувли ва мисли кўрилмаган кескин баёнот билан чиқди. Ташкилот қитъанинг деярли барча миллий ассоциациялари билан биргаликда Халқаро футбол федерациясининг (FIFA) амалдаги бошқарувига бўлган ишончи батамом йўқолганини эълон қилди ва ташкилотни тубдан ислоҳ қилиш бўйича ягона тўхтамга келди.
Қитъа футболи етакчилари фақат тизимни эмас, балки ташкилотнинг олий раҳбариятини алмаштириш вақти келганини очиқ-ойдин таъкидламоқда.
Ягона фронт ва ёлғиз қолган Озарбойжон: Кимлар норози?
Берлиндаги музокаралар якунида Европа футбол оиласи якдиллик намойиш этди, бироқ биргина истисно қайд этилди:
Европанинг бирдамлиги: Сўнгги ойлар давомида туб ўзгаришлар зарурлигини талаб қилиб келаётган UEFA ҳамда қитъанинг барча миллий ассоциациялари FIFA’ни ислоҳ қилиш бўйича аниқ ҳаракатлар режасини маъқуллади;
Фақат бир қарши товуш: Ушбу ташаббусни бутун қитъа бўйлаб фақат битта ташкилот — Озарбойжон футбол федерацияси қўллаб-қувватламади;
Муҳокамалар тўхтамайди: UEFA расмий баёнотида FIFA’нинг келажакдаги тақдири ва янги етакчилиги бўйича маслаҳатлашувлар фаол давом этиши қайд этилган.
«Бошқарувчи эмас, ҳақиқий лидер керак»: FIFA’га қўйилган сиёсий талаблар
Европа футболи мутасаддилари ҳозирги тизим футбол манфаатларига хизмат қилмай қўйганини урғулади:
Ишонч бой берилди: Баёнотда таъкидланишича, миллий ассоциацияларнинг FIFA ҳозирги раҳбариятига бўлган ишончи тўлиқ тугаган ва шунчаки институционал ислоҳотлар билан чекланиб бўлмайди;
Янги етакчига қўйиладиган мезонлар: FIFA раҳбарлигига футбол оламида чуқур илдизларга эга, барчани бирлаштира оладиган, турли минтақаларда ҳурмат ва ишонч уйғотадиган, мустақиллик ва ҳалолликка содиқ бўлган янги раҳбар келиши шарт;
«Бошқарувчи эмас, етакчи»: Ташкилотни шунчаки маъмурий жиҳатдан назорат қилувчи эмас, балки стратегик қарашларга эга ҳақиқий етакчи сайланиши лозимлиги кўрсатиб ўтилди.
Ультиматум ва реформалар пакети: UEFA нималарни талаб қилмоқда?
Расмий баёнотга илова қилинган ҳужжатда FIFA олдига қўйилган аниқ ва қатъий талаблар рўйхати очиқланди:
Ваколатлар тақсимоти ва Кенгаш кучи: Барча қарорлар тор доирада эмас, балки роли янада кучайтирилган FIFA Кенгаши орқали ҳал этилиши лозим;
Шахсий манфаатларга чек қўйиш: Халқаро футбол федерацияси маъмурий ва молиявий ресурсларидан шахсий ёки сайловолди ташвиқоти мақсадларида фойдаланиш қатъиян тақиқланиши керак;
Бир томонлама қарорларга барҳам бериш: Глобал ўйинлар ва мусобақалар тақвими бўйича қитъалар ва миллий лигалар фикрини инобатга олмасдан бир томонлама қарор қабул қилиш амалиёти тўхтатилиши талаб этилди;
Қўмиталарни оптималлаштириш: Самарасиз қўмиталар фаолияти қайта кўриб чиқилиб, фақат аниқ мақсад ва ҳақиқий амалий қийматга эга бўлган бўғинлар қолдирилиши шарт.
Европанинг ушбу кенг кўламли демарши халқаро футбол бошқарувида катта бўлиниш ва янги сиёсий инқироз бошланганидан далолат беради. FIFA раҳбариятининг ушбу талабларга берадиган жавоби яқин йилларда жаҳон футболи архитектурасини қайта шакллантириши мумкин.
Изоҳлар 0
…