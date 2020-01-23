Мишель Платини яна катта футболга қайтди
УЕФАнинг собиқ президенти Мишель Платини профессионал футболчилар ассоциацияси халқаро федерацияси (FIFRpo) президенти Филипп Пиага маслаҳатчи сифатида иш бошлади.
Эслатиб ўтамиз, Платини 2015 йилда суд қарори билан 8 йилга ҳар қандай футболга оид фаолиятдан чекланган эди. Бироқ, кейинчалик ушбу қарор 4 йилга камайтирилди ва ўтган йилнинг кузида унинг дисквалификация муддати тугади.
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