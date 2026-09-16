Тарихий қарор ва рекорд: 2028 йилги УЕФА Суперкубок баҳси Остонада ўтказилади
Европа футболи харитасида мисли кўрилмаган тарихий ва сенсацион воқеа юз берди. УЕФА Ижроия қўмитаси 2028 йилги УЕФА Суперкубоги баҳсини Қозоғистон пойтахтидаги машҳур «Астана Арена» стадионида ўтказиш бўйича расмий қарор қабул қилди. Бунинг натижасида 2028 йилнинг август ойида қозоғистонлик ва бутун Марказий Осиёлик футбол мухлислари Европанинг икки бош клуби — Чемпионлар лигаси ҳамда Европа лигаси ғолиблари ўртасидаги супертўқнашувни ўз кўзлари билан томоша қилишдек ноёб имкониятга эга бўлади. Ушбу беллашув УЕФА тарихида нуфузли еврокубок бош соврини учун қитъанинг энг шарқий нуқтасида ташкил этиладиган рекорд учрашув сифатида тарихга муҳрланади.
Бироқ мазкур хабар жаҳон тармоқларида эълон қилиниши билан энг катта тўлқин Англияда — «Манчестер Сити» ишқибозлари орасида кўтарилди. «Шаҳарликлар» сафида порлаётган ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг минглаб мухлислари Пеп Гвардиола жамоасидан 2028 йилда албатта Остонага бориб, ушбу кубокни айнан Ҳусановнинг юрти билан ёнма-ён жойлашган қардош давлатда боши узра баланд кўтаришни талаб қилиб чиқди. Хўш, УЕФА нега айнан Остонани танлади, финалчилар қайси шаҳарларда аниқланади ва Абдуқодир Ҳусанов Марказий Осиё тупроғида еврокубок ютиш орзусига ета оладими?
УЕФА тарихидаги энг шарқий финал: Остона рекорди
Қозоғистон ва бутун минтақа учун тарихий аҳамиятга эга фактлар:
16-давлат сифатида тарихда: 2009 йилда бунёд этилган замонавий «Астана Арена» мажмуаси ўз тарихидаги энг нуфузли учрашувга мезбонлик қилади ва Қозоғистон УЕФА Суперкубогини қабул қилган 16-мамлакатга айланади;
Географик рекорд: Остона шаҳри УЕФА байроғи остидаги расмий еврокубок финаллари ўтказилган қитъанинг энг шарқий географик нуқтаси сифатида мутлақ рекордни қайд этади;
Финалчилар қаерда аниқланади?: 2028 йилги Чемпионлар лигаси ғолиби Мюнхендаги муҳташам «Альянц Арена»да, Европа лигаси чемпиони эса Бухарестдаги Миллий стадионда бўлиб ўтадиган финалларда маълум бўлади ва ҳар икки жаҳон гранди августда Остона сари йўл олади.
«Бу кубокни Ҳусанов учун ютишимиз шарт!»: Манчестердаги фанатлар тўлқини
«Манчестер Сити» мухлисларининг ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалари ва эҳтирослари:
Ўзбекистон чегарасидаги финал: Мухлислар Суперкубок баҳси Абдуқодир Ҳусановнинг она ватани — Ўзбекистонга ёнма-ён бўлган ҳудудда кечишини катта завқ билан қабул қилиб, бу ўзбек легионери учун ҳақиқий фахр лаҳзаси бўлишини таъкидламоқда;
«Кубокни унинг ватанига олиб борамиз»: Тармоқларда инглиз мухлислари: «Биз Ҳусанов учун ушбу совринни қўлга киритишимиз шарт», «Биз кубокни Абдуқодирнинг ватани остонасига олиб борамиз», дея ўз жамоасини 2027/2028 йилги евромавсумда ғолиб чиқишга чақирмоқда;
Узоқ парвоз ҳазиллари: Баъзи ишқибозлар: «Аввал Амстердам, энди эса Остона. УЕФА ҳақиқатан ҳам битта орзу қилинган финал ва битта "парвозларингизга омад" деган финални танлабди», дея узоқ масофа ва саёҳат завқи ҳақида фикр билдирмоқда.
Ҳусанов ва «Сити» олдидаги вазифа: Остонага йўлланма қандай олинади?
Ўзбекистонлик юлдузнинг Остона яшил майдонига қадам босиш сценарийси:
Еврокубок чемпионлиги шарт: «Манчестер Сити» мухлисларининг бу орзуси рўёбга чиқиши учун жамоа 2027/2028 йилги мавсумда ё Европа Чемпионлар лигасини, ёки Европа лигаси бош совринини қўлга киритиши шарт бўлади;
Марказий Осиё мухлислари учун байрам: Агар «Манчестер Сити» ва Ҳусанов Остонага етиб келса, бу нафақат қозоғистонлик, балки минглаб ўзбекистонлик ишқибозлар учун ҳам ўз қаҳрамонини жонли кўриш бўйича тарихий воқеликка айланади;
Минтақа футболининг юксалиши: Бундай юксак мақомдаги учрашувнинг Марказий Осиёга ишониб топширилиши минтақа футболи инфратузилмаси жаҳон стандартларига тўлиқ жавоб бераётганининг ёрқин исботидир.
УЕФАнинг Остона бўйича ушбу қарори Марказий Осиё футболини глобал эътибор марказига олиб чиқди ва энди миллионлаб ишқибозлар 2028 йилда Абдуқодир Ҳусановнинг ўз минтақасида чемпионлик қадамини кўришга умид боғламоқда.
Сизнингча, «Манчестер Сити» 2027/2028 йилги мавсумда Европа тахтини забт этиб, Абдуқодир Ҳусанов билан бирга Остонада УЕФА Суперкубогини боши узра кўтара оладими? УЕФАнинг бундай нуфузли финални қўшнимиз Қозоғистонга топшириши келажакда Ўзбекистонда ҳам Европанинг супер баҳслари ўтказилишига йўл очадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу тарихий хушхабар таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда яқинларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…