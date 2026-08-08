Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!

·80·Спорт
Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!
Қисқача

Те Телеграпҳ суриштирувига кўра, Жанни Инфантино УЕФАда ишлаган даврида собиқ севгилисига ташкилот маблағлари ҳисобидан камида «6 хонали» миқдорда товон пули тўланишини таъминлаган. Инфантино билан муносабатлари бошланганидан сўнг аёл раҳбарлик лавозимига тайинланган, унинг йиллик маоши 30 фоизга оширилиб, 160 минг Швейсария франкига етказилган.

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА)да фаолият юритган йилларида йирик молиявий ва интизомий можаро марказида бўлгани ошкор бўлди. Бу ҳақда Британиянинг нуфузли The Telegraph нашри суриштирув эълон қилди.

Маълумотларга кўра, Инфантино УЕФАда ишлаган даврида ташкилот маблағлари эвазига собиқ севгилисига катта миқдорда товон пули тўланишини ҳамда унинг қимматбаҳо ўқиш харажатлари қопланишини таъминлаган.

Карьерадаги кескин кўтарилиш ва Мишель Платинининг норозилиги

Манба хабарига кўра, аёл дастлаб УЕФАнинг оддий маъмурий тизимида фаолият юритган. Инфантино билан ишқий муносабатлар бошланганидан сўнг, унинг карьерасида кескин ўсиш кузатилган:

  • Лавозим ва маош: Аёл раҳбарлик лавозимига тайинланган ва унинг йиллик маоши 30 фоизга оширилиб, 160 минг Швейцария франкига етказилган.

  • Платинининг аралашуви: УЕФАнинг ўша пайтдаги президенти Мишель Платини ташкилот ичидаги ушбу номуносиб муносабатлардан ва вазиятдан қаттиқ норози бўлган.

Натижада, манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш мақсадида ходиманинг УЕФАдаги фаолиятини тугатиш ва унга катта миқдорда товон пули тўлаш бўйича қарор қабул қилинган.

Товон пули ва 45 минг фунтлик MBA дастури

ФИФАнинг амалдаги раҳбарининг собиқ ҳамкасблари манбага маълум қилишича, аёлга тўланган компенсация суммаси камида «6 хонали» рақамни (юз минглаб франк ёки евро) ташкил этган.

Бундан ташқари, УЕФА мазкур ходиманинг йилига 45 минг фунт стерлинг турадиган нуфузли MBA (Бизнес бошқаруви магистри) дастурида таҳсил олиш харажатларини ҳам ўз зиммасига олган.

УЕФА айбловларни тасдиқлади: «Қоидалар кучайтирилди»

УЕФА раҳбарияти ушбу молиявий тўловлар амалга оширилганини расман тасдиқлади ва ташкилот ходимасининг Жанни Инфантино билан яқин муносабатлари ҳақидаги хабарлардан хабардор бўлишганини билдирди.

Федерация вакилларининг таъкидлашича, ушбу воқеадан сўнг замонавий халқаро ташкилот стандартларига мос келиш ҳамда манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслик учун ички корпоратив қоидалар янада кучайтирилган.

Маълумот ўрнида:

Жанни Инфантино УЕФА ташкилотида 2000 йилнинг августидан 2016 йилгача фаолият юритган. У 2009–2016 йилларда ташкилотнинг Бош котиби лавозимини эгаллаган. 2016 йилнинг февраль ойида эса у ФИФА президенти этиб сайланган эди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Жанни ИнфантиноФИФАУЕФАМишель ПлатиниЗе Телеграф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32Кристиан Киву: Интер Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолмоқдаКристиан Киву: Интер Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолмоқдаБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)