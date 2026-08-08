Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!
Те Телеграпҳ суриштирувига кўра, Жанни Инфантино УЕФАда ишлаган даврида собиқ севгилисига ташкилот маблағлари ҳисобидан камида «6 хонали» миқдорда товон пули тўланишини таъминлаган. Инфантино билан муносабатлари бошланганидан сўнг аёл раҳбарлик лавозимига тайинланган, унинг йиллик маоши 30 фоизга оширилиб, 160 минг Швейсария франкига етказилган.
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА)да фаолият юритган йилларида йирик молиявий ва интизомий можаро марказида бўлгани ошкор бўлди. Бу ҳақда Британиянинг нуфузли The Telegraph нашри суриштирув эълон қилди.
Маълумотларга кўра, Инфантино УЕФАда ишлаган даврида ташкилот маблағлари эвазига собиқ севгилисига катта миқдорда товон пули тўланишини ҳамда унинг қимматбаҳо ўқиш харажатлари қопланишини таъминлаган.
Карьерадаги кескин кўтарилиш ва Мишель Платинининг норозилиги
Манба хабарига кўра, аёл дастлаб УЕФАнинг оддий маъмурий тизимида фаолият юритган. Инфантино билан ишқий муносабатлар бошланганидан сўнг, унинг карьерасида кескин ўсиш кузатилган:
Лавозим ва маош: Аёл раҳбарлик лавозимига тайинланган ва унинг йиллик маоши 30 фоизга оширилиб, 160 минг Швейцария франкига етказилган.
Платинининг аралашуви: УЕФАнинг ўша пайтдаги президенти Мишель Платини ташкилот ичидаги ушбу номуносиб муносабатлардан ва вазиятдан қаттиқ норози бўлган.
Натижада, манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш мақсадида ходиманинг УЕФАдаги фаолиятини тугатиш ва унга катта миқдорда товон пули тўлаш бўйича қарор қабул қилинган.
Товон пули ва 45 минг фунтлик MBA дастури
ФИФАнинг амалдаги раҳбарининг собиқ ҳамкасблари манбага маълум қилишича, аёлга тўланган компенсация суммаси камида «6 хонали» рақамни (юз минглаб франк ёки евро) ташкил этган.
Бундан ташқари, УЕФА мазкур ходиманинг йилига 45 минг фунт стерлинг турадиган нуфузли MBA (Бизнес бошқаруви магистри) дастурида таҳсил олиш харажатларини ҳам ўз зиммасига олган.
УЕФА айбловларни тасдиқлади: «Қоидалар кучайтирилди»
УЕФА раҳбарияти ушбу молиявий тўловлар амалга оширилганини расман тасдиқлади ва ташкилот ходимасининг Жанни Инфантино билан яқин муносабатлари ҳақидаги хабарлардан хабардор бўлишганини билдирди.
Федерация вакилларининг таъкидлашича, ушбу воқеадан сўнг замонавий халқаро ташкилот стандартларига мос келиш ҳамда манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслик учун ички корпоратив қоидалар янада кучайтирилган.
Маълумот ўрнида:
Жанни Инфантино УЕФА ташкилотида 2000 йилнинг августидан 2016 йилгача фаолият юритган. У 2009–2016 йилларда ташкилотнинг Бош котиби лавозимини эгаллаган. 2016 йилнинг февраль ойида эса у ФИФА президенти этиб сайланган эди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…