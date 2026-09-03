Футбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб берди

·0·Спорт
Футбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб берди

Ўзбекистонда футбол афсоналари иштирокида ташкил этилган тантанали тадбир жамоатчилик эътиборини нафақат спорт, балки унинг харажатлари масаласига ҳам қаратди. Ўзбекистон футзал федерацияси раиси Бекзод Маматқуловдан машҳур футболчиларнинг мамлакатга ташрифини ташкил этиш учун қанча маблағ сарфлангани сўралди.

Федерация раҳбари аниқ сумма очиқланмаслигини, бироқ тадбирдан иқтисодий фойда олиш мақсад қилинмаганини маълум қилди.

«Бу тадбирни байрам совғаси сифатида қабул қилинг»

Бекзод Маматқуловнинг таъкидлашича, мазкур лойиҳа Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан ташкил этилган.

«Мазкур тадбир мустақиллигимизнинг 35 йиллигига бағишлангани сабабли, унга сарфланган маблағ ҳақида гапириш унчалик ўринли эмас», — деди федерация раиси.

Унинг сўзларига кўра, жамоатчилик орасида тадбир учун сарфланган маблағ миқдорига қизиқиш юқори бўлиши мумкин. Аммо Маматқулов сумма қанча бўлганини айтмаслигини билдирди.

Чипталарнинг барчаси сотилмаган

Федерация раиси тадбирнинг асосий мақсади молиявий даромад олиш бўлмаганини алоҳида таъкидлади.

Унинг айтишича, ўтказилган ўйинларга чипталарнинг барчаси сотувга чиқарилмаган. Бу эса ташкилотчилар тадбирни тижорий лойиҳа сифатида эмас, оммавий спорт ва байрам тадбири сифатида кўрганини англатади.

Маматқуловга кўра, асосий мақсадлар қуйидагилардан иборат бўлган:

  • футбол ва спортни кенг тарғиб қилиш;

  • мухлисларга унутилмас тадбир тақдим этиш;

  • Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллигини муносиб нишонлаш;

  • аҳолига байрамона кайфият улашиш.

Нега футбол афсоналари таклиф қилинди?

Федерация раҳбари тадбирни мамлакатда футбол ривожи билан боғлади. Унинг таъкидлашича, сўнгги йилларда Ўзбекистон футболида муҳим натижалар қайд этилган.

Жумладан, ўсмирлар ва ёшлар терма жамоаларининг жаҳон чемпионатларида иштирок этгани, Олимпиадада қатнашиш ва катталар терма жамоасининг жаҳон чемпионатига чиқиши мамлакат футболидаги муҳим босқичлар сифатида қайд этилди.

«Буларнинг барчаси сўнгги ўн йил ичида амалга оширилган ислоҳотлар, қолаверса, Президентимиз ва давлатимизнинг улкан қўллаб-қувватлови мевасидир», — деди Маматқулов.

Федерация раиси ўз позициясини очиқ билдирди

Маматқулов тадбирга сарфланган маблағни шахсий ва бизнес нуқтайи назаридан ҳам изоҳлади. У федерация раҳбари бўлишидан ташқари тадбиркорлик билан ҳам шуғулланишини айтди.

Унинг таъкидлашича, давлат томонидан тадбиркорлар учун катта имкониятлар яратилгани сабабли, мазкур тадбирни мамлакат ва халққа қилинган кичик совға сифатида қабул қилиш керак.

Асосий савол ҳозирча очиқ қолмоқда

Шундай қилиб, футбол афсоналарининг Ўзбекистонга ташрифи учун қанча маблағ сарфлангани ҳақида аниқ рақам айтилмади. Федерация раиси тадбирнинг тижорий мақсад кўзламаганини ва уни мустақиллик байрами муносабати билан ташкил этилган лойиҳа сифатида баҳолаш кераклигини билдирди.

Бироқ харажатлар миқдорига қизиқиш билдирган жамоатчилик учун асосий савол — тадбирнинг умумий бюджети қанча бўлгани — ҳозирча жавобсиз қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиЎзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айландиБугун, 21:05Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиКутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиБугун, 21:02«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинландиБугун, 20:54Темур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиТемур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиБугун, 18:10Люпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛюпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 18:08АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...Бугун, 18:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)