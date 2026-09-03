Футбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб берди
Ўзбекистонда футбол афсоналари иштирокида ташкил этилган тантанали тадбир жамоатчилик эътиборини нафақат спорт, балки унинг харажатлари масаласига ҳам қаратди. Ўзбекистон футзал федерацияси раиси Бекзод Маматқуловдан машҳур футболчиларнинг мамлакатга ташрифини ташкил этиш учун қанча маблағ сарфлангани сўралди.
Федерация раҳбари аниқ сумма очиқланмаслигини, бироқ тадбирдан иқтисодий фойда олиш мақсад қилинмаганини маълум қилди.
«Бу тадбирни байрам совғаси сифатида қабул қилинг»
Бекзод Маматқуловнинг таъкидлашича, мазкур лойиҳа Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан ташкил этилган.
«Мазкур тадбир мустақиллигимизнинг 35 йиллигига бағишлангани сабабли, унга сарфланган маблағ ҳақида гапириш унчалик ўринли эмас», — деди федерация раиси.
Унинг сўзларига кўра, жамоатчилик орасида тадбир учун сарфланган маблағ миқдорига қизиқиш юқори бўлиши мумкин. Аммо Маматқулов сумма қанча бўлганини айтмаслигини билдирди.
Чипталарнинг барчаси сотилмаган
Федерация раиси тадбирнинг асосий мақсади молиявий даромад олиш бўлмаганини алоҳида таъкидлади.
Унинг айтишича, ўтказилган ўйинларга чипталарнинг барчаси сотувга чиқарилмаган. Бу эса ташкилотчилар тадбирни тижорий лойиҳа сифатида эмас, оммавий спорт ва байрам тадбири сифатида кўрганини англатади.
Маматқуловга кўра, асосий мақсадлар қуйидагилардан иборат бўлган:
футбол ва спортни кенг тарғиб қилиш;
мухлисларга унутилмас тадбир тақдим этиш;
Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллигини муносиб нишонлаш;
аҳолига байрамона кайфият улашиш.
Нега футбол афсоналари таклиф қилинди?
Федерация раҳбари тадбирни мамлакатда футбол ривожи билан боғлади. Унинг таъкидлашича, сўнгги йилларда Ўзбекистон футболида муҳим натижалар қайд этилган.
Жумладан, ўсмирлар ва ёшлар терма жамоаларининг жаҳон чемпионатларида иштирок этгани, Олимпиадада қатнашиш ва катталар терма жамоасининг жаҳон чемпионатига чиқиши мамлакат футболидаги муҳим босқичлар сифатида қайд этилди.
«Буларнинг барчаси сўнгги ўн йил ичида амалга оширилган ислоҳотлар, қолаверса, Президентимиз ва давлатимизнинг улкан қўллаб-қувватлови мевасидир», — деди Маматқулов.
Федерация раиси ўз позициясини очиқ билдирди
Маматқулов тадбирга сарфланган маблағни шахсий ва бизнес нуқтайи назаридан ҳам изоҳлади. У федерация раҳбари бўлишидан ташқари тадбиркорлик билан ҳам шуғулланишини айтди.
Унинг таъкидлашича, давлат томонидан тадбиркорлар учун катта имкониятлар яратилгани сабабли, мазкур тадбирни мамлакат ва халққа қилинган кичик совға сифатида қабул қилиш керак.
Асосий савол ҳозирча очиқ қолмоқда
Шундай қилиб, футбол афсоналарининг Ўзбекистонга ташрифи учун қанча маблағ сарфлангани ҳақида аниқ рақам айтилмади. Федерация раиси тадбирнинг тижорий мақсад кўзламаганини ва уни мустақиллик байрами муносабати билан ташкил этилган лойиҳа сифатида баҳолаш кераклигини билдирди.
Бироқ харажатлар миқдорига қизиқиш билдирган жамоатчилик учун асосий савол — тадбирнинг умумий бюджети қанча бўлгани — ҳозирча жавобсиз қолмоқда.
…