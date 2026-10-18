Ўзбекистон шахматчилари учун 2 та йўлланма: Жаҳон кубогига кимлар боради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқанддаги Шахмат Олимпиадаси якунлари бўйича Ўзбекистон 2027 йилги Жаҳон кубоги учун очиқ ва аёллар йўналишларида биттадан йўлланма қўлга киритди.
- Очиқ йўналишдаги йўлланма эркаклар терма жамоаси чемпионларидан бирига, аёллар йўналишидаги йўлланма эса Олимпиадани 13-ўринда якунлаган аёллар терма жамоаси вакилига берилиши мумкин.
Самарқанддаги Шахмат Олимпиадаси Ўзбекистон терма жамоаларига нафақат тарихий натижалар, балки 2027 йилги Жаҳон кубоги учун ҳам муҳим имконият тақдим этди. Мамлакатимиз очиқ ва аёллар йўналишларининг ҳар бирида биттадан йўлланмага эга бўлди. Энди эса шахмат мухлисларини муҳим савол қизиқтирмоқда: ушбу имконият кимларга ишониб топширилади?
Ўзбекистон шахмати халқаро майдонда ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Самарқандда ўтказилган 2026 йилги Шахмат Олимпиадаси натижалари асосида Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) 2027 йилги Жаҳон кубоги ва аёллар ўртасидаги Жаҳон кубоги учун миллий федерацияларга ажратилган йўлланмаларни эълон қилди.
Ўзбекистон ҳар икки йўналишда ҳам бир нафар шахматчини ушбу нуфузли мусобақаларга юбориш имкониятига эга бўлди. Очиқ йўналишдаги йўлланма Олимпиада чемпиони бўлган эркаклар терма жамоаси аъзоларидан бирига, аёллар йўналишидаги йўлланма эса Олимпиадани 13-ўринда якунлаган Ўзбекистон аёллар терма жамоаси вакилларидан бирига берилиши мумкин.
Очиқ йўналиш: беш нафар шахматчидан бири танланади
Ўзбекистон эркаклар терма жамоасининг Олимпиададаги чемпионлиги мамлакат шахмати тарихидаги энг муҳим ютуқлардан бири бўлди. Энди жамоа аъзоларидан бири 2027 йилги Жаҳон кубогида иштирок этиш учун қўшимча имкониятга эга.
Мазкур йўлланма учун номзодлар қаторида қуйидаги шахматчилар бор:
Жавоҳир Синдаров;
Нодирбек Якуббаев;
Шамсиддин Воҳидов;
Муҳиддин Мадаминов.
Уларнинг ҳар бири Ўзбекистон шахматининг халқаро майдондаги салоҳиятини намоён этаётган вакилларидан ҳисобланади. Бироқ йўлланма фақат битта бўлгани учун якуний танлов катта аҳамият касб этади.
Бу ерда гап фақат шахматчининг шахсий натижалари ҳақида эмас. Жаҳон кубоги каби юқори даражадаги мусобақада иштирок этиш имконияти спортчининг тажрибасини ошириш, халқаро рейтингдаги мавқеини мустаҳкамлаш ва мамлакат шарафини ҳимоя қилиш учун ҳам муҳимдир.
Аёллар йўналиши: Ўзбекистоннинг беш нафар номзоди
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси ҳам Олимпиада натижалари орқали 2027 йилги аёллар ўртасидаги Жаҳон кубоги учун йўлланмага эга бўлди. Жамоа мусобақани 13-ўринда якунлаган бўлса-да, бу натижа миллий федерация учун муҳим имконият яратди.
Йўлланма учун номзодлар:
Афруза Ҳамдамова;
Гулруҳбегим Тоҳиржонова;
Умида Омонова;
Нилуфархон Имомқўзиева;
Гулдона Каримова.
Ушбу шахматчилардан бирининг Жаҳон кубогида иштирок этиши Ўзбекистон аёллар шахматини халқаро миқёсда янада кенгроқ намоён этишга хизмат қилиши мумкин.
Албатта, якуний танловда спортчининг тайёргарлиги, мусобақада иштирок этиш имконияти ва амалдаги саралаш ҳолати каби омиллар аҳамиятли бўлиши мумкин. Бироқ аниқ номзодни танлаш миллий федерациянинг тегишли қарорларига боғлиқ.
Йўлланмалар кимларга берилади ва танлов қачон якунланади?
FIDE қоидаларига мувофиқ, ҳар бир миллий федерация Олимпиадада қатнашган ўз терма жамоаси аъзоларидан бирини танлаши мумкин. Агар жамоанинг барча аъзолари бошқа саралаш йўллари орқали мусобақага йўлланма олган ёки иштирок этишдан бош тортган бўлса, федерация бошқа шахматчини ҳам кўрсатиши мумкин.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, якуний вакилларни 2027 йилнинг 1–15 июль кунлари тасдиқлаш режалаштирилган.
Демак, ҳозирча энг муҳим масала — икки йўлланманинг аниқ эгалари ким бўлиши. Номзодлар рўйхати маълум, аммо якуний қарор қабул қилинмагунча муайян шахматчини мусобақа иштирокчиси деб ҳисоблашга эрта.
Олимпиада натижалари орқали яна қанча йўлланма берилди?
Самарқанддаги Олимпиада натижалари асосида жаҳон миқёсида ҳам кўплаб федерациялар Жаҳон кубокларида қатнашиш имкониятига эга бўлди.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, Олимпиада натижалари орқали:
очиқ йўналишда 83 та миллий федерация;
аёллар йўналишида 45 та миллий федерация
Жаҳон кубоги учун йўлланмага эга бўлган.
Бу рақамлар Олимпиаданинг фақат жамоавий медаллар учун эмас, балки кейинги йирик шахсий мусобақаларга саралашда ҳам муҳим ўрин тутишини кўрсатади.
Икки йўлланма — икки муҳим имконият
Ўзбекистон учун бу йўлланмаларнинг аҳамияти фақат 2027 йилги мусобақада иштирок этиш билан чекланмайди. Улар шахматчиларимизга кучли рақиблар билан баҳслашиш, халқаро тажриба тўплаш ва мамлакатимизда шахмат ривожига янги туртки бериш имконини тақдим этади.
Энди мухлислар эътибори миллий федерациянинг якуний танловига қаратилган. Очиқ йўналишда Олимпиада чемпионлари сафидан ким танланади? Аёллар ўртасидаги Жаҳон кубогида Ўзбекистон шарафини қайси шахматчи ҳимоя қилади?
Сизнингча, очиқ йўналишдаги йўлланма Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Якуббаев, Шамсиддин Воҳидов ёки Муҳиддин Мадаминовдан қайси бирига берилиши керак? Аёллар йўналишида эса кимни муносиб номзод деб ҳисоблайсиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Изоҳлар 0
…