ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланади

·54·Техно
ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланади

OpenAI компанияси ChatGPT ишга туширилганидан буён энг йирик янгиланишни тайёрламоқда. Финансиал Times нашрининг ўнлаб собиқ ва амалдаги ходимларга таяниб хабар беришича, компания ChatGPT'ни оддий чат-ботдан AI-агент функцияларига эга тўлақонли супер-иловага айлантиришни мақсад қилган. Ушбу янги стратегия фойдаланувчи билан шунчаки мулоқот қилишдан воз кечиб, унинг номидан турли вазифаларни мустақил бажарадиган интеллектуал ёрдамчи яратишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим нафақат саволларга жавоб беради, балки чипталарни банд қилиш, иш жадвалини ташкил этиш, дастурлаш ва кундалик юмушларда ёрдам бериш каби амалий ҳаракатларни амалга оширади. Янгиланишнинг асосий элементларидан бири Кодех платформаси билан янада яқинроқ интеграция бўлади. Шунингдек, OpenAI тасвирлар генерацияси ва экотизим ичидаги учинчи томон иловаларини фаолроқ тарғиб қилишни режалаштирмоқда.

Дастлабки ўзгаришлар яқин ҳафталарда жорий этила бошлайди. Сайт ва мобил иловаларда фойдаланувчиларни қўшимча функцияларга йўналтирувчи янги интерфейс элементлари пайдо бўлади. Келажакда OpenAI моделлари фойдаланувчининг ниятини алоҳида воситаларни танламасдан туриб, мустақил равишда аниқлай олиши кутилмоқда. Компания ходимларидан бирининг сўзларига кўра, сунъий интеллект келажаги анъанавий чат-ботларда эмас, айнан агентларда мужассам.

ChatGPT'нинг бундай кенг кўламли трансформацияси OpenAI компаниясининг биржага чиқиш (IPO) режалари билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Сўнгги маълумотларга кўра, OpenAI бозордаги қиймати қарийб 730 миллиард долларга баҳоланиб, дунёдаги энг қиммат технологик стартаплардан бирига айланган. Компания ичида эса анъанавий чат форматининг даври тугагани ҳақидаги фикрлар тобора кўпроқ янграмоқда.

OpenAIChatGPTСунъий IntelлектТехнологияAI-агент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самолётлар учун ўта ўтказувчан двигател илк синовлардан ўтдиСамолётлар учун ўта ўтказувчан двигател илк синовлардан ўтдиБугун, 17:21Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус