ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланади
OpenAI компанияси ChatGPT ишга туширилганидан буён энг йирик янгиланишни тайёрламоқда. Финансиал Times нашрининг ўнлаб собиқ ва амалдаги ходимларга таяниб хабар беришича, компания ChatGPT'ни оддий чат-ботдан AI-агент функцияларига эга тўлақонли супер-иловага айлантиришни мақсад қилган. Ушбу янги стратегия фойдаланувчи билан шунчаки мулоқот қилишдан воз кечиб, унинг номидан турли вазифаларни мустақил бажарадиган интеллектуал ёрдамчи яратишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизим нафақат саволларга жавоб беради, балки чипталарни банд қилиш, иш жадвалини ташкил этиш, дастурлаш ва кундалик юмушларда ёрдам бериш каби амалий ҳаракатларни амалга оширади. Янгиланишнинг асосий элементларидан бири Кодех платформаси билан янада яқинроқ интеграция бўлади. Шунингдек, OpenAI тасвирлар генерацияси ва экотизим ичидаги учинчи томон иловаларини фаолроқ тарғиб қилишни режалаштирмоқда.
Дастлабки ўзгаришлар яқин ҳафталарда жорий этила бошлайди. Сайт ва мобил иловаларда фойдаланувчиларни қўшимча функцияларга йўналтирувчи янги интерфейс элементлари пайдо бўлади. Келажакда OpenAI моделлари фойдаланувчининг ниятини алоҳида воситаларни танламасдан туриб, мустақил равишда аниқлай олиши кутилмоқда. Компания ходимларидан бирининг сўзларига кўра, сунъий интеллект келажаги анъанавий чат-ботларда эмас, айнан агентларда мужассам.
ChatGPT'нинг бундай кенг кўламли трансформацияси OpenAI компаниясининг биржага чиқиш (IPO) режалари билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Сўнгги маълумотларга кўра, OpenAI бозордаги қиймати қарийб 730 миллиард долларга баҳоланиб, дунёдаги энг қиммат технологик стартаплардан бирига айланган. Компания ичида эса анъанавий чат форматининг даври тугагани ҳақидаги фикрлар тобора кўпроқ янграмоқда.
…