Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норози

·0·Техно
Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норози

Сешанба куни Anthropic компанияси ўзининг шов-шувларга сабаб бўлган Мйтос киберхавфсизлик моделининг оммавий ва чекланган версияси — Фабле моделини тақдим этди. Бироқ, янги моделдаги қатъий чекловлар киберхавфсизлик тадқиқотчилари ва соҳа мутахассисларининг кескин эътирозларига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

IBM Х-Форсе тадқиқотчиси Валентина “Чомпие” Палмиоттининг таъкидлашича, Фабле киберхавфсизликка ҳатто билвосита алоқадор бўлган ҳар қандай сўровни, жумладан, оддий блог постларини ўқиш каби зарарсиз вазифаларни ҳам рад этмоқда. Хавфсизлик чоралари ишга тушганда, модел чатни тўхтатиб, хабар киберхавфсизлик ёки биология мавзулари билан боғлиқлиги сабабли блокланганини маълум қилади.

Anthropic ушбу чекловларни зарарли дастурлар яратиш ёки биологик қуроллар ишлаб чиқиш хавфини камайтириш мақсадида жорий қилган. Компания апрель ойида Мйтос моделини чиқарганида, ундан фойдаланиш ҳуқуқини Прожект Глассвинг доирасида фақат саноқли ташкилотларга берган эди. Ўтган ҳафтада эса ушбу моделдан фойдаланиш имконияти 15 та давлатдаги юзлаб ташкилотлар учун кенгайтирилди.

Экспертларнинг фикрича, Фабле моделидаги чекловлар тизими калит сўзларга асосланган бўлиб, у кўпинча хавфсиз код ёзиш сўровларини ҳам нотўғри талқин қилмоқда. Масалан, киберхавфсизлик фахрийси Матт Суиченинг айтишича, тизим дастурий муҳандисликнинг энг яхши амалиётларини киберҳужум билан адаштириб юбормоқда ва натижада фойдаланувчини автоматик равишда Claude Опус 4.8 моделига ўтказиб қўймоқда.

Ҳозирча Anthropic ушбу танқидларга расмий муносабат билдирмади. Мутахассислар модел ҳали дастлабки босқичда эканлигини ва вақт ўтиши билан киберхавфсизлик компаниялари билан ҳамкорликда ушбу “тўсиқлар” юmsҳатилишига умид қилишмоқда.

AnthropicФаблеКиберхавфсизликСунъий IntelлектМйтос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Унитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиУнитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиБугун, 16:00Зест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаЗест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаБугун, 15:51Нима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиНима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланадиБугун, 15:29Датадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиДатадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиБугун, 15:24Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларPinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларБугун, 14:54SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариSpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус