Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топди
Intel компанияси Вилдкат Лаке авлодидаги процессорлар базасида максимал даражада арзон ноутбуклар яратишга қаратилган Firefly лойиҳасининг янги тафсилотларини очиқлади. Intel мижозлар бўлинмаси катта директори Ниш Неелаложанан сўзларига кўра, лойиҳанинг асосий ғояси бугунги кунда смартфонлар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган инфратузилмадан фойдаланишга асосланган. Бу бутловчи қисмлар таннархини сезиларли даражада камайтириш ва янги қурилмаларни бозорга чиқаришни тезлаштириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бўлажак ноутбукларнинг асоси сифатида Вилдкат Лаке процессорлари, жумладан, 6 ядроли Intel Коре 5 320 танланган. Ушбу CPU иккита юқори унумдор ва тўртта энергия тежамкор ядрога, шунингдек, иккита Хе3 ядроли иGPU график қисмига эга. Компания смартфонлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган Хитой заводлари билан ҳамкорликда ноутбукларнинг намунавий конструкцияларини ишлаб чиқиб бўлган.
Намойиш этилган прототиплардан бири қалинлиги бор-йўғи 12,9 мм бўлган металл корпус ва замонавий портлар тўплами (иккита USB-C, битта USB-А ва HDMI) билан жиҳозланган. Қурилмани янада арзонлаштириш учун Intel битта ингичка мис иссиқлик трубкасидан иборат янги совутиш тизимини ҳамда интерфейсларни она платага улаш учун тежамкорроқ кабел конструкциясини ишлаб чиқди.
Яна бир муҳим жиҳат — ноутбукларда дастлаб смартфонлар учун мўлжалланган хотира модулларидан фойдаланилади. Intel мутахассисларининг фикрича, смартфон саноати технологияларини компьютерлар оламига олиб кириш ноутбуклар таннархини бир неча баробар пасайтиришга хизмат қилади.
…