SpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиланди
Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси ўз акцияларини сотиш орқали 75 миллиард доллар маблағ жалб қилганини расман тасдиқлади. Компания Nasdaq биржасида савдоларни бошлашдан аввал 555,6 миллион дона акциянинг ҳар бирини 135 доллардан нархлади. Бу кўрсаткич SpaceX лойиҳасини тарихдаги энг йирик IPOга айлантирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур натижа билан SpaceX 2019-йилда Сауди Арамко томонидан ўрнатилган 24,9 миллиард долларлик рекордни сезиларли даражада янгилади. Ушбу келишув Elon Muskни дунёдаги илк триллионерга айлантириши кутилмоқда. Компания биржада СПКХ тикери остида савдо қилинади ва инвесторлар орасида унга бўлган қизиқиш жуда юқори экани айтилмоқда.
Агар талаб кутилганидан ошиб кетса, банкирлар бозорга қўшимча 83,3 миллион дона акция чиқариш имкониятига эга бўладилар. Бу эса компания учун яна 11 миллиард доллар қўшимча сармоя деганидир. Hyperliquid каби таҳлилий платформалар акциялар нархи савдоларнинг илк кунидаёқ 20 фоизга ўсишини башорат қилмоқда.
Узоқ муддатли истиқболда SpaceX ўзининг улкан қийматини оқлаши учун бир қатор мураккаб муҳандислик лойиҳаларини амалга ошириши лозим. Булар қаторига дунёдаги энг йирик кўп марта ишлатиладиган ракета тизими ва АҚШда янги чип ишлаб чиқариш заводини барпо этиш каби вазифалар киради.
…