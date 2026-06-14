Ugreen компанияси Intel Коре процессорли янги Ultra серияли НАС қурилмаларини тақдим этди

·0·Техно
Ugreen компанияси Intel Коре процессорли янги Ultra серияли НАС қурилмаларини тақдим этди

Маълумотларни сақлаш технологиялари бозорида ўз ўрнига эга бўлиб бораётган Ugreen компанияси юқори унумдорликка эга бўлган ДХП6800 Ultra ва ДХП8800 Ultra тармоқ хотиралари (НАС) моделларини намойиш этди. Ушбу қурилмалар нафақат катта ҳажмдаги маълумотларни бошқариш, балки профессионал даражадаги ҳисоблаш қувватини талаб қилувчи вазифалар учун мўлжаллангани билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделлар ixbt.com нашрининг хабар беришича, замонавий Intel Коре чиплари билан жиҳозланган бўлиб, бу уларни оддий уй серверларидан анча юқори даражага кўтаради. Ҳар икки қурилма ҳам яхлит металл корпусга эга бўлиб, ички қисмига 250 ватт қувватга эга блок ўрнатилган. Бу эса тизимнинг барқарор ишлашини ва кўп сонли қаттиқ дискларни қувват билан таъминлашни кафолатлайди.

Техник имкониятлар ва уланиш интерфейслари

Ugreen муҳандислари янги қурилмаларда маълумот узатиш тезлигига алоҳида эътибор қаратишган. Ҳар икки модел ҳам иккита 10ГбE РЖ45 порти, иккита Тундерболт 4 порти ва тўртта PCIe Ген4 слотига эга. Бундай техник кўрсаткичлар видеоконтент билан ишловчи студиялар ва йирик маълумотлар базасини бошқарувчи мутахассислар учун жуда қўл келади.

Қурилмаларнинг асосий техник хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • 8 GB ҳажмли DDR5 СО-ДИММ тезкор хотираси (кенгайтириш имконияти билан);
  • Тизим учун 128 GB ҳажмли SSD диск;
  • HDMI 2.1 порти ва СД 4.0 УҲС-ИИ картридери;
  • USB-А 10 Гбит/с ва USB-А 480 Мбит/с портлари.
ДХП6800 Ultra модели Intel Коре 5 120У процессори асосида ишлайди ва 6 та диск учун бўлинмаларга эга. Қурилмани совутиш учун иккита 90 миллиметрли вентилятор масъулдир. Ушбу моделнинг нархи халқаро бозорда тахминан 1120 доллар атрофида баҳоланмоқда.

Энг кучли модел: ДХП8800 Ultra

Линейканинг флагмани ҳисобланган ДХП8800 Ultra модели эса янада кучли Intel Коре 7 150У процессори билан таъминланган. Бу моделда 8 та диск ўрнатиш жойи мавжуд бўлиб, у улкан ҳажмдаги архивларни яратиш имконини беради. Кучлироқ аппарат қисмини совутиш учун бу ерда иккита 120 миллиметрли вентилятор ўрнатилган. Флагман моделнинг нархи 1620 доллар этиб белгиланган.

Ўзбекистон бозорида ҳам булутли сақлаш хизматларига муқобил равишда шахсий НАС тизимларига қизиқиш ортиб бормоқда. Ugreen компаниясининг ушбу янгиликлари профессионал фотографлар, видеографлар ва кичик бизнес вакиллари учун маълумотлар хавфсизлигини таъминлашда ишончли ечим бўлиши кутилмоқда. Тундерболт 4 ва 10 гигабитли тармоқ портларининг мавжудлиги қурилмани замонавий экотизимларга интеграция қилишни осонлаштиради.

UgreenНАСIntel КореТехнологияSSD
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Belkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиБугун, 06:53Xiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкинXiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкинБугун, 04:58Anthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаAnthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаБугун, 03:28Meta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурMeta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурБугун, 00:27КПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиКПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиБугун, 20:53Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаHuawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус