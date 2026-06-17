Ҳорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқда
Глобал автомобил саноати жадал суръатлар билан электр транспорт воситаларига ўтаётган бир пайтда, Ҳорсе Повертраин компанияси ички ёнув двигателлари (ICE) ҳали узоқ вақт хизмат қилишини таъкидламоқда. Компания раҳбарияти анъанавий двигателларни бутунлай рад этиш ўрнига, уларни янада самаралироқ ва экологик тоза қилиш орқали глобал углерод нейтраллигига тезроқ эришиш мумкин деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳорсе Повертраин аслида янги ташкил этилган бренд бўлса-да, унинг тарихи 2010-йилга, Хитойнинг Geely компанияси Volvo брендини Ford'дан сотиб олган даврга бориб тақалади. Ўшанда икки хил двигател ишлаб чиқариш дастури бир том остида бирлаштирилган эди. Кўплаб автогигантлар анъанавий двигателлардан воз кечаётган бир пайтда, Geely ва Volvo аксинча йўл тутиб, ушбу йўналишга инвестиция киритишда давом этди.
Компания бош директори Матиас Джаннини сўзларига кўра, дунё бўйлаб тўлиқ электрификацияга ўтиш кутилганидан кўра кўпроқ вақт талаб қилади. Шу сабабли, ички ёнув двигателларини такомиллаштириш ва уларни гибрид тизимлар билан интеграция қилиш ҳозирги кундаги энг оқилона ечимдир. Ҳорсе Повертраин айнан шу бўшлиқни тўлдиришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.
Стратегик ёндашув ва бозор талабиБугунги кунда дунё бўйлаб автомобил ишлаб чиқарувчилар икки хил босим остида қолмоқда: бир томондан қатъий экологик меъёрлар, иккинчи томондан эса истеъмолчиларнинг ҳали ҳам бензин ва дизел двигателларига бўлган ишончи. Ҳорсе Повертраин ушбу икки омилни мувозанатлаштирган ҳолда, самарадорлиги юқори ва заҳарли чиқиндилари кам бўлган янги авлод агрегатларини таклиф этмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам BYD каби брендларнинг оммалашиши гибрид технологияларга бўлган қизиқиш юқори эканини кўрсатмоқда. Ҳорсе Повертраин томонидан ишлаб чиқилаётган технологиялар нафақат Geely ва Volvo, балки бошқа глобал брендлар учун ҳам асосий қувват манбаи бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда. Бу эса ички ёнув двигателлари ҳали ўн йиллар давомида долзарблигини йўқотмаслигидан далолат беради.
Компания мутахассислари фақат электр қуввати билан ҳаракатланувчи автомобилларга ўтиш инфратузилма ва ресурслар нуқтаи назаридан мураккаб эканини тушуниб етишган. Шу сабабли, Ҳорсе Повертраин ўзининг ICE дастурларини қисқартириш ўрнига, уларни кенгайтириш ва модернизация қилишга эътибор қаратмоқда. Бу стратегия уларга бозорда ўзига хос устунлик тақдим этади.
Хулоса қилиб айтганда, Ҳорсе Повертраиннинг мақсади — анъанавий двигателларни айбдор қилиш эмас, балки уларни "яшил" келажакнинг бир қисмига айлантиришдир. Компания тақдим этаётган ечимлар автомобилларнинг атроф-муҳитга зарарини камайтириш билан бирга, ҳайдовчилар учун одатий қулайлик ва қувватни сақлаб қолишга хизмат қилади.
…