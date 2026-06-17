Ҳорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқда

·0·Авто
Ҳорсе Повертраин: Ички ёнув двигателлари даври ҳали тугамаганини исботламоқда

Глобал автомобил саноати жадал суръатлар билан электр транспорт воситаларига ўтаётган бир пайтда, Ҳорсе Повертраин компанияси ички ёнув двигателлари (ICE) ҳали узоқ вақт хизмат қилишини таъкидламоқда. Компания раҳбарияти анъанавий двигателларни бутунлай рад этиш ўрнига, уларни янада самаралироқ ва экологик тоза қилиш орқали глобал углерод нейтраллигига тезроқ эришиш мумкин деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳорсе Повертраин аслида янги ташкил этилган бренд бўлса-да, унинг тарихи 2010-йилга, Хитойнинг Geely компанияси Volvo брендини Ford'дан сотиб олган даврга бориб тақалади. Ўшанда икки хил двигател ишлаб чиқариш дастури бир том остида бирлаштирилган эди. Кўплаб автогигантлар анъанавий двигателлардан воз кечаётган бир пайтда, Geely ва Volvo аксинча йўл тутиб, ушбу йўналишга инвестиция киритишда давом этди.

Компания бош директори Матиас Джаннини сўзларига кўра, дунё бўйлаб тўлиқ электрификацияга ўтиш кутилганидан кўра кўпроқ вақт талаб қилади. Шу сабабли, ички ёнув двигателларини такомиллаштириш ва уларни гибрид тизимлар билан интеграция қилиш ҳозирги кундаги энг оқилона ечимдир. Ҳорсе Повертраин айнан шу бўшлиқни тўлдиришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.

Стратегик ёндашув ва бозор талаби

Бугунги кунда дунё бўйлаб автомобил ишлаб чиқарувчилар икки хил босим остида қолмоқда: бир томондан қатъий экологик меъёрлар, иккинчи томондан эса истеъмолчиларнинг ҳали ҳам бензин ва дизел двигателларига бўлган ишончи. Ҳорсе Повертраин ушбу икки омилни мувозанатлаштирган ҳолда, самарадорлиги юқори ва заҳарли чиқиндилари кам бўлган янги авлод агрегатларини таклиф этмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам BYD каби брендларнинг оммалашиши гибрид технологияларга бўлган қизиқиш юқори эканини кўрсатмоқда. Ҳорсе Повертраин томонидан ишлаб чиқилаётган технологиялар нафақат Geely ва Volvo, балки бошқа глобал брендлар учун ҳам асосий қувват манбаи бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда. Бу эса ички ёнув двигателлари ҳали ўн йиллар давомида долзарблигини йўқотмаслигидан далолат беради.

Компания мутахассислари фақат электр қуввати билан ҳаракатланувчи автомобилларга ўтиш инфратузилма ва ресурслар нуқтаи назаридан мураккаб эканини тушуниб етишган. Шу сабабли, Ҳорсе Повертраин ўзининг ICE дастурларини қисқартириш ўрнига, уларни кенгайтириш ва модернизация қилишга эътибор қаратмоқда. Бу стратегия уларга бозорда ўзига хос устунлик тақдим этади.

Хулоса қилиб айтганда, Ҳорсе Повертраиннинг мақсади — анъанавий двигателларни айбдор қилиш эмас, балки уларни "яшил" келажакнинг бир қисмига айлантиришдир. Компания тақдим этаётган ечимлар автомобилларнинг атроф-муҳитга зарарини камайтириш билан бирга, ҳайдовчилар учун одатий қулайлик ва қувватни сақлаб қолишга хизмат қилади.

Ҳорсе ПовертраинGeelyVolvoАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиPorsche компанияси Буюк Британиядаги фаолиятининг 75 йиллигига махсус 911 GT3 моделини тақдим этдиБугун, 00:27Инеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиИнеос афсонавий Land Rover ўрнини эгаллайдиган ҳарбий Гренадиер прототипини тақдим этдиБугун, 00:21Боуэнсиепен Загато: Алпина асосчилари ва Италия дизайни уйғунлигидаги янги дурдонаБоуэнсиепен Загато: Алпина асосчилари ва Италия дизайни уйғунлигидаги янги дурдонаКеча, 17:29Буюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаБуюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаКеча, 14:25КGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиКGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиКеча, 13:55Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланРоссияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланКеча, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди