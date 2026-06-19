SpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этади

·0·Техно
SpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этади

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракета тизими — Starship лойиҳасини кенгайтириш йўлида улкан қадам ташламоқда. Компания Флорида штатидаги инфратузилмани ривожлантириш учун қарийб 1,8 миллиард доллар миқдорида инвестиция киритишни режалаштирган. Ушбу лойиҳа нафақат технологик базани мустаҳкамлайди, балки минтақада юзлаб янги иш ўринлари яратилишига хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, кенг кўламли лойиҳанинг асосий қисмини янги старт майдончалари ва Гигабай деб номланувчи улкан йиғув мажмуаси ташкил этади. Мазкур мажмуа ракеталарни йиғиш ва уларга техник хизмат кўрсатиш маркази вазифасини ўтайди. Бу SpaceX учун АҚШнинг шарқий соҳилидаги энг муҳим ишлаб чиқариш ва учириш занжирига айланади.

Гигабай мажмуаси ва ишлаб чиқариш суръати

Гигабай лойиҳаси Starship ракеталарини серияли ишлаб чиқаришни кескин ошириш учун махсус лойиҳалаштирилган. Бу эса компанияга ракеталарни конвеер усулида тайёрлаш, учириш таннархини пасайтириш ва парвозлар частотасини максимал даражага кўтариш имконини беради. Мазкур янгиланишлар Starship тизимини тўлиқ операцион ҳолатга келтиришнинг навбатдаги муҳим босқичи ҳисобланади.

Янги инфратузилманинг қурилиши маҳаллий иқтисодиётга ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Ҳисоб-китобларга кўра, лойиҳани амалга ошириш жараёнида Флоридада 600 га яқин янги иш ўрни яратилади. Бу юқори технологияли соҳада мутахассислар учун янги имкониятлар эшигини очади ва SpaceX компаниясининг минтақадаги мавқеини янада мустаҳкамлайди.

Логистика ва келажак режалари

Янги марказнинг барпо этилиши логистика масалаларини ҳам сезиларли даражада осонлаштиради. Ракеталарни бевосита учириш майдончаси яқинида йиғиш транспорт харажатларини камайтиради ва миссияларни тайёрлаш вақтини қисқартиради. Бу эса SpaceX компаниясининг Ой ва Марсга парвоз қилиш борасидаги узоқ муддатли стратегиясини амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, SpaceX нафақат ер усти инфратузилмаси, балки коинотдаги ўз манфаатларини ҳам фаол ҳимоя қилмоқда. Аввалроқ компания Европа Иттифоқининг сунъий йўлдош частоталарини қайта тақсимлаш режаларини танқид қилган эди. Компания вакилларининг фикрича, бундай чекловлар фойдаланувчилар учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасини ривожлантиришга тўсқинлик қилиши мумкин.

Умуман олганда, Флоридадаги ушбу 1,8 миллиард долларлик инвестиция SpaceX компаниясининг коинотни ўзлаштириш пойгасида етакчиликни сақлаб қолиш ниятида эканлигидан далолат беради. Starship лойиҳасининг муваффақияти нафақат компания, балки бутун инсониятнинг коинотга чиқиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

SpaceXStarshipИлон МаскТехнологияКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиUgreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиБугун, 15:25Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Бугун, 14:50ChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаБугун, 14:23NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиNASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиБугун, 13:58Ҳиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиҲиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиБугун, 13:27SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиSpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди