SpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этади
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли ракета тизими — Starship лойиҳасини кенгайтириш йўлида улкан қадам ташламоқда. Компания Флорида штатидаги инфратузилмани ривожлантириш учун қарийб 1,8 миллиард доллар миқдорида инвестиция киритишни режалаштирган. Ушбу лойиҳа нафақат технологик базани мустаҳкамлайди, балки минтақада юзлаб янги иш ўринлари яратилишига хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, кенг кўламли лойиҳанинг асосий қисмини янги старт майдончалари ва Гигабай деб номланувчи улкан йиғув мажмуаси ташкил этади. Мазкур мажмуа ракеталарни йиғиш ва уларга техник хизмат кўрсатиш маркази вазифасини ўтайди. Бу SpaceX учун АҚШнинг шарқий соҳилидаги энг муҳим ишлаб чиқариш ва учириш занжирига айланади.
Гигабай мажмуаси ва ишлаб чиқариш суръатиГигабай лойиҳаси Starship ракеталарини серияли ишлаб чиқаришни кескин ошириш учун махсус лойиҳалаштирилган. Бу эса компанияга ракеталарни конвеер усулида тайёрлаш, учириш таннархини пасайтириш ва парвозлар частотасини максимал даражага кўтариш имконини беради. Мазкур янгиланишлар Starship тизимини тўлиқ операцион ҳолатга келтиришнинг навбатдаги муҳим босқичи ҳисобланади.
Янги инфратузилманинг қурилиши маҳаллий иқтисодиётга ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Ҳисоб-китобларга кўра, лойиҳани амалга ошириш жараёнида Флоридада 600 га яқин янги иш ўрни яратилади. Бу юқори технологияли соҳада мутахассислар учун янги имкониятлар эшигини очади ва SpaceX компаниясининг минтақадаги мавқеини янада мустаҳкамлайди.
Логистика ва келажак режалариЯнги марказнинг барпо этилиши логистика масалаларини ҳам сезиларли даражада осонлаштиради. Ракеталарни бевосита учириш майдончаси яқинида йиғиш транспорт харажатларини камайтиради ва миссияларни тайёрлаш вақтини қисқартиради. Бу эса SpaceX компаниясининг Ой ва Марсга парвоз қилиш борасидаги узоқ муддатли стратегиясини амалга оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Шу билан бирга, SpaceX нафақат ер усти инфратузилмаси, балки коинотдаги ўз манфаатларини ҳам фаол ҳимоя қилмоқда. Аввалроқ компания Европа Иттифоқининг сунъий йўлдош частоталарини қайта тақсимлаш режаларини танқид қилган эди. Компания вакилларининг фикрича, бундай чекловлар фойдаланувчилар учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасини ривожлантиришга тўсқинлик қилиши мумкин.
Умуман олганда, Флоридадаги ушбу 1,8 миллиард долларлик инвестиция SpaceX компаниясининг коинотни ўзлаштириш пойгасида етакчиликни сақлаб қолиш ниятида эканлигидан далолат беради. Starship лойиҳасининг муваффақияти нафақат компания, балки бутун инсониятнинг коинотга чиқиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…